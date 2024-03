Race For Glory – Audi vs Lancia: trailer italiano del film con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl (Al cinema dal 14 marzo)

Dal 14 marzo 2024 nei cinema con Medusa Film Race For Glory – Audi vs Lancia, dramma biografico diretto da Stefano Mordini (la scuola cattolica) e interpretato da da Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl Il film racconta l’incredibile storia vera del Campionato del mondo di rally del 1983, in cui i coraggiosi sfavoriti del team Lancia, guidati dal carismatico Cesare Fiorio affrontarono il potente team Audi in un’impresa che sembrava impossibile, dando vita una delle più grandi sfide della storia dello sport.

Race For Glory – Trama e cast

Nel mondo del rally, il 1983 è l’anno in cui si fece la storia, l’anno di Davide contro Golia, quello in cui lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio), affronta il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport. Nel Campionato del mondo, contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Daniel Brühl) e il suo team Audi, tecnologicamente superiore e composto da figure come il campione finlandese, Hannu Mikkola (Gianmaria Martini), Lancia e il suo team manager, Cesare Fiorio, rischiano una sconfitta certa. Ma con cuore, passione e capacità da fuoriclasse, Fiorio riesce a mettere insieme una squadra insolita, convincendo anche il campione Walter Röhrl (Volker Bruch) a guidare per la Lancia. Utilizzando tutti i trucchi a sua disposizione e piegando le regole, Fiorio si addentra in territori pericolosi, dentro e fuori la pista, per una vittoria che sembra essere impossibile.

Il cast include anche Katie Clarkson Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Haley Bennett, Bruno Gouery, Jacopo Rampini, Kai Portman, Giulio Brizzi, Ilir Jacellari, Costantino Seghi, Andrea Ascolese, Gabriele Portoghese, Rosario Terranova, Axel Gallois, Carlotta Verny, Joao Roncha, Hervé Ducroux, Ariel Portman, Jean-Baptiste Artigas.

Race For Glory – Trailer e spot tv in italiano

Curiosità sul film

Stefano Mordini (Provincia meccanica, Acciaio, La scuola cattolica) dirige “Race For Glory – Audi vs Lancia” da una sua sceneggiatura scritta con Filippo Bologna e Riccardo Scamarcio.

Quinta collaborazione per Riccardo Scamarcio con il regista Stefano Mordini dopo Pericle il nero (2016), Il testimone invisibile (2018), Gli infedeli (2020) e Lasciami andare (2020).

Daniel Brühl, che interpreta Ronal Gumpert in questo film, ha già interpretato Niki Lauda in Rush (2013), un altro film biografico sulle corse.

Il cast tecnico: Fotografia di Gigi Martinucci / Montaggio di Davide Minotti & Massimo Fiocchi / Scenografia / Isabella Angelini / Costumi di Grazia Materia / Musica di Andres Venerus

Con 15 Campionati del Mondo di Rally, tre Campionati del mondo costruttori Endurance, una 1000 miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana vinti, Lancia è ancora oggi il marchio ad annoverare il maggior numero di successi nel mondo dei rally.

Dichiarazioni e interviste

“Sono orgoglioso che Lancia e la Lancia Rally 037 siano state scelte come protagoniste di “Race for Glory”. La Lancia Rally 037 incarna pienamente lo spirito del marchio. Le sue forme geometriche radicali abbinate al design elegante ed esclusivo danno vita a una vettura sempre pronta ad affrontare ogni sfida, come la straordinaria vittoria del Campionato del Mondo di Rally del 1983. Con 15 Campionati del Mondo di Rally, tre Campionati del Mondo Costruttori Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana vinti, Lancia è ancora oggi il marchio con il maggior numero di successi nel mondo dei rally. Non è un caso che la Lancia Rally 037 sia una delle nove vetture che hanno ispirato il design dei nostri modelli futuri,” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia.

“Race for Glory è una meravigliosa storia di successo italiano,” ha dichiarato Riccardo Scamarcio, l’attore italiano che interpreta il ruolo di Cesare Fiorio, Team Principal del Team Rally Lancia. “Un piccolissimo team di esperti e appassionati batte una grande azienda tecnologicamente avanzata grazie allo spirito di squadra italiano e alla passione della Lancia Squadra Corse. Cesare Fiorio è stato un uomo che ha reso possibile l’impossibile, semplicemente combinando le migliori competenze con la sua passione.”

Lancia Rally 037

La storia della Lancia Rally 037 è una storia di eccellenza nel motorsport italiano. Il debutto ufficiale avvenne nel 1982, in occasione della 59° edizione del Salone dell’Auto di Torino con la versione stradale. Con una potenza di 205 CV, un carburatore a doppio corpo e la sovralimentazione mediante compressore volumetrico, questa vettura venne progettata pensando al debutto nel mondo del rally. Ne furono prodotti 200 esemplari in totale per ottenere l’omologazione come auto da corsa di Gruppo B. La Lancia Rally, meglio conosciuta con la sigla “037”, era in realtà un’auto sportiva pura in ogni dettaglio: nelle sue forme “funzionali” e audaci, sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, e nel “calice” spigoloso che la resero un’icona dei rally. Chiaramente era basata sulla Beta Montecarlo, una coupé compatta a motore centrale dal carattere sportivo, caratteristica degli anni ’70. Partendo da questa base, tutto della Lancia Rally 037 contribuì al suo spirito competitivo: lo stile aggressivo, il carattere indomito ed efficiente. L’abitacolo minimalista e razionale era sinonimo di sportività, mentre alcune “appendici” aerodinamiche sul montante e sulla coda, come il vistoso spoiler posteriore, ne esaltavano ulteriormente le prestazioni. Lo spirito indomito della sua struttura mista originale era allestito a regola d’arte, grazie a una carrozzeria dalla linea aggressiva e nel contempo elegante, in grado di scaricare al suolo un notevole carico aerodinamico. Per la massima efficienza, questo modello era stato realizzato in poliestere con rinforzi in fibra di vetro, mentre i due cofani leggeri, sopra il motore e sopra il bagagliaio, potevano essere completamente smontati. L’unione in perfetto equilibrio di due spiriti tanto diversi, già presenti nella leggendaria Stratos, ha reso la Lancia Rally 037 una delle nove vetture iconiche della storia del brand che hanno ispirato i modelli futuri, a partire dalla Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto del marchio Lancia per i prossimi 10 anni.

Race For Glory – Il poster italiano

Foto: Matteo Leonetti