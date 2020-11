Rambo: Last Blood – l’action figure “Ace Toyz” di Sylvester Stallone

L’icona degli anni ottanta John Rambo con il suo ultimo film, Rambo: Last Blood, ha registrato la sua puntata più efferata e sopra le righe dell’intera saga. Quasi quattro decenni dopo il primo capitolo della saga, Sylvester Stallone torna a vestire i panni di una delle più grandi leggende action del cinema di tutti i tempi. Ora, Rambo deve affrontare il suo passato e rispolverare le sue spietate abilità di combattimento per vendicarsi in una missione davvero personale. “Rambo: Last Blood” offre l’opportunità di vedere quest’iconico personaggio sul grande schermo per un’ultima guerra, contro un brutale cartello della droga che ha rapito al figlia di una sua cara amica con cui Rambo gestisce il ranch e l’allevamento di cavalli lasciatogli da suo padre.

Pochi personaggi hanno catturato l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo come John Rambo di Stallone. Il personaggio, basato sul romanzo di David Morrell, è stato presentato agli spettatori per la prima volta come un veterano delle forze speciali ed eroe di guerra esperto di armi, combattimento corpo a corpo, tattiche di sopravvivenza e guerriglia. Con l’aiuto del suo ex comandante, Rambo trova uno scopo per utilizzare i suoi talenti formidabili e mortali: andare in Vietnam per salvare alcuni dei suoi fratelli d’armi imprigionati in Rambo e in Rambo II – La vendetta ; in Afghanistan, per andare in soccorso del suo unico amico, in Rambo III ; e in Myanmar, dove scatena la sua furia per aiutare alcuni missionari e abitanti dei villaggi catturati, in John Rambo. Dopo anni passati a vivere in angoli remoti del mondo, Rambo prende la fatidica decisione di tornare negli Stati Uniti, dove lo abbiamo visto per l’ultima volta camminare lungo un sentiero polveroso fino a un ranch di cavalli. John Rambo era finalmente tornato a casa.

Ace Toyz, azienda specializzata in action-doll, ci propone una nuova figure “Old Soldier” ispirata proprio al John Rambo di Rambo: First Blood, quindi una versione allevatore di cavalli, anche se negli accessori mancano del cappello da cowboy e mantella impermeabile indossati da Stallone nell’incipit del film, quando salva degli escursionisti durante un’inondazione. Il lavoro di scolpitura del volto è di alto livello e davvero molto somigliante. Il guardaroba include una camicia a scacchi, una maglietta grigia, giaccone verde, pantaloni tattici neri (completi di cintura) e un paio scarponi neri. Naturalmente la figure non poteva mancare di un adeguato arsenale con cui Rambo sistema la spedizione punitiva del inviata dal cartello a ranch nel finale del film. Le armi includono un coltello con custodia, una pistola, 1 fucile a pompa con proiettili, 1 lanciagranate con munizioni e un arco con frecce e faretra, un ricordo della missione vietnamita di “Rambo II – La vendetta”. La confezione è completata da una seconda testa intercambiabile e un set di sei mani per le varie pose e impugnature.

La nuova action-doll di Rambo “Old Soldier” è disponibile QUI.