Red Notice: trailer italiano, curiosità e anticipazioni sul film con The Rock

In Red Notice, la nuova avventura d’azione di Netflix, Gal Gadot e Ryan Reynolds sono due super criminali internazionali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’fbi incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i 3 si fronteggeranno in giro per il mondo tra scene adrenaliniche e locations esclusive. Il film debutta su Netflix il 12 novembre 2021.

Trama e cast

La trama ufficiale: Quando un avviso rosso emesso dall’Interpol – il mandato di più alto livello per cacciare e catturare i più ricercati del mondo – viene emesso, il miglior profiler dell’FBI John Hartley (Dwayne Johnson) è sul caso. La sua ricerca globale lo trova nel bel mezzo di un’audace rapina in cui è costretto a collaborare con il più grande ladro d’arte del mondo Nolan Booth (Ryan Reynolds) per catturare il ladro d’arte più ricercato al mondo, “The Bishop” (Gal Gadot). L’avventura ad alta quota che ne consegue porta il trio in giro per il mondo, sulla pista da ballo, intrappolato in una prigione isolata, nella giungla e, peggio ancora per loro, costantemente in compagnia l’uno dell’altro.

Il cast include anche Ritu Arya della serie tv Umbrella Academy, Chris Diamantopoulos, Vincenzo Amato, Ivan Mbakop, Christopher Cocke, Rafael Petardi, Jay Romero, Alexander Perkins e Brenna Marie Narayan.

Red Notice Trailer

Primo teaser trailer italiano pubblicato il 2 settembre 2021

Curiosità

“Red Notice” è diretto e scritto da Rawson Marshall Thurber, che produce anche il film insieme a Beau Flynn per FlynnPictureCo; e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Il film segna una reunion di The Rock con il regista Rawson Marshall Thurber e The Rock (dopo “Una spia e mezzo” e “Skyscraper”), ma anche con Gal Gadot (insieme nel cast di di “Fast & Furious 5” e “Fast & Furious 6”) e con Ryan Reynolds che ha interpretato un cameo esteso nello spin-off “Hobbs & Shaw”.

Si stima che Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot dovrebbero guadagnare più di 20 milioni di dollari ciascuno per i loro ruoli. Il film ha fruito di un budget di 200 milioni di dollari, che è il budget più grande di Netflix finora investito per un lungometraggio

Tom Cruise, Nicolas Cage e Keanu Reeves sono stati presi in considerazione per una parte che non è stata ancora ufficialmente annunciata.

Le musiche originali del film sono di Steve Jablonsky, tra i suoi crediti per il grande schermo il franchise Transformers, The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, Spenser Confidential e Bloodshot. Jablonsky ha anche composto la colonna sonora della serie tv Desperate Housewives e le colonne sonore dei videogiochi Gears of War 2 e The Sims 3.

Foto e poster