Stasera in tv: “Remi” su Rai 1

Cast e personaggi

Maleaume Paquin: Rémi

Daniel Auteuil: Vitalis

Jonathan Zaccaï: Jérome Barberin

Ludivine Sagnier: madame Barberin

Albane Masson: Lise

Jacques Perrin: Rémi anziano

Virginie Ledoyen: madame Harper

Simon Armstrong: signor Driscoll

Nicola Duffett: signora Driscoll

Jérôme Cachon: brigadiere Ernest

Nicholas Rowe: James Milligan

Zoe Boyle: Mary Milligan

Vincent Jouan: giudice

Cédric Weber: albergatore

Xavier Lafitte: medico

Doppiatori italiani

Giulio Bartolomei: Rémi

Luca Biagini: Vitalis

Simone D’Andrea: Jérome Barberin

Valentina Mari: madame Barberin

Vittoria Bartolomei: Lise

Gino La Monica: Rémi anziano

Stella Musy: Madame Harper

Angelo Maggi: signor Driscoll

Aurora Cancian: signora Driscoll

Alessandro Quarta: James Milligan

Valentina Favazza: Mary Milligan

Gianni Giuliano: giudice

Massimo De Ambrosis: albergatore

Marco Vivio: medico

La trama

“Remi” racconta le avventure di Remi e la sua vita al fianco del musicista girovago Vitalis e dei suoi inseparabili compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Coeur. Uno straordinario ed emozionante viaggio attraverso la Francia, fatto di incontri e nuove amicizie che porteranno Remi a scoprire le sue vere origini.

Curiosità

Remi (Rémi sans famille) è l’adattamento cinematografico del romanzo “Senza famiglia” di Hector Malot.

Il regista Antoine Blossier (Prey, The Grad Job) dirige “Remi” da una sceneggiatura di Sabrina Amara (Un amico molto speciale) e Michaël Souhaité (Roxane) da un’idea di Blossier.

Maleaume Paquin il bambino che interpreta Rémi, è il quindicesimo ragazzino che Antoine Blossier ha incontrato durante il casting. In tutto, il regista ha visto quasi quattrocento altri bambini prima di decidere.

Darkness, il Border Collie che interpreta Capi, è un vero cane da circo: è abituato a fare i numeri che recita nel film negli spettacoli di strada e ha una forte complicità con il suo padrone.

“Remi” è un adattamento del romanzo di Hector Malot “Sans famille” (pubblicato per la prima volta nel 1878), che si concentra su un bambino abbandonato (Rémi) venduto dai suoi genitori adottivi a un musicista itinerante (Vitalis). Al suo fianco imparerà la dura vita dell’acrobata e canterà per guadagnarsi il pane. Accompagnato dal fedele cane Capi e dalla scimmietta Joli-Coeur, il suo lungo viaggio attraverso la Francia, fatto di incontri, amicizie e aiuto reciproco, lo conduce al segreto delle sue origini… Il libro in due volumi è stato adattato più volte al cinema e in tv: in due film francesi (di Marc Allégret del 1934 e André Michel del 1958), in un film italiano del 1946 diretto da Giorgio Ferroni, in un film per la tv sovietico del 1984 e in due versioni anime, l’amato Remi – Le sue avventure del 1977 che ha contrassegnato l’infanzia di molti e Remy la bambina senza famiglia, serie animata del 1996 con una protagonista femminile conosciuta anche con il titolo Dolce piccola Remì.

La sequenza della tempesta in Inghilterra è stata girata in studio per tre giorni. Era una scena complicata da affrontare.

Il romanzo di Hector Malot risale al 1878. Antoine Blossier ha cercato di modernizzarlo fornendo un “filtro” fiabesco e una certa nozione di avventura.

“Senza famiglia (Sans famille)”, scritto per la prima volta sotto forma di soap opera settimanale, si svolge nell’arco di quattro anni. Era quindi impossibile per Antoine Blossier mantenere tutti gli eventi narrati. Il regista ha quindi ridotto la storia a un anno, volendo adattare quella che costituisce una cronaca a uno scenario più classico in tre atti della sua drammaturgia.

Il 18 aprile 2017, Antoine Blossier e la sua squadra iniziano le riprese a Penne, Cordes-sur-Ciel, Castelnau-de-Montmiral, Albi, Tolosa, Castelnaudary nella regione dell’Occitania e sull’Aubrac a beneficio di paesaggi e laghi passando per La cascata Déroc in Occitania prima di tornare a maggio, a Parigi e poi presso lo studio Épinay a Épinay-sur-Seine fino al 7 luglio 2017. Tutte le squadre hanno firmato un contratto con una clausola di riservatezza con cui si impegnavano a non dire nulla sul film, inoltre tutte le richieste di reportage sul set del film sono state rifiutate al fine di tutelare scene e costumi prima dell’uscita del film.

Antoine Blossier, abituato a cambiare genere cinematografico ha voluto realizzare “un film d’avventura che sia ancorato al patrimonio francese pur essendo moderno”. E’ stata sua moglie che gli ha consigliato il lavoro di Hector Malot suggerendo di leggerlo “da un punto di vista spielberghiano”.

Per prepararsi alle riprese Maleaume Paquin (Remi) ha lavorato con un coach. La cosa più difficile per il giovane attore esordiente è stato riuscire nelle scene in cui il suo personaggio piange.

La colonna sonora

Per il suo film, il regista Antoine Blossier ha voluto che la musica fosse “sinfonica e tematica, come le grandi composizioni francesi come quelle di Michel Legrand o Vladimir Cosma, assorbendo i suoni di John Williams e Danny Elfman”. Per questo si è affidato a Romaric Laurence che ha musicato tutti i suoi lungometraggi. Quest’ultimo ha lavorato con le donne del Coro di Radio France presso lo studio Sein a Parigi e con i Piccoli Cantori alla croce di legno per usare la loro voce angelica nel film.

I crediti di Romaric Laurence includono musiche per Taxxi 4, Ong-Bak – Nato per combattere, In fuga col cretino.

TRACK LISTINGS:

1. Rémi sans famille (Générique début) 2:09

2. Excursion nocturne 1:14

3. Une comptine, ma comptine (feat. Thibault Sallès) 3:15

4. Rémi et Roussette, pt. 1(feat. Thibault Sallès) 3:36

5. Rémi et Roussette, pt. 2 (feat. Thibault Sallès) 2:04

6. Départ pour Chavanon 3:12

7. Vitalis emmène Rémi 1:30

8. Arrivée à Ussel 1:31

9. La marche musicale 1:26

10. L’apprentissage 2:19

11. Cauchemar de Vitalis 2:02

12. Rémi chante dans les champs (feat. Thibault Sallès) 2:18

13. Rencontre de Lise 1:38

14. Vitalis emprisonné 3:27

15. Lise et Rémi 1:30

16. Retour de Vitalis 0:46

17. Rémi quitte Lise 2:07

18. Attaque des loups 2:07

19. Concerto opus 64 (David Naulin, Robert Stepanian) 2:07

20. La dame de l’auberge et joli-cœur 3:22

21. La lettre de Lise 2:22

22. Arrivée chez les Driscoll 1:20

23. Vitalis quitte Rémi 1:44

24. Rémi seul chez les Driscoll 8:23

25. L’église abandonnée (feat. Thibault Sallès) 4:00

26. Rémi retrouve sa mère 5:20

27. Garde confiance (Les Petits Chanteurs à La Croix De Bois) 2:01

28. Rémi sans famille (Générique de fin) 2:18

29. Lise et Rémi (Thème au piano) 1:40