Stasera in tv: Resta con me su Rai 2

Cast e personaggi

Shailene Woodley: Tami Oldham

Sam Claflin: Richard Sharp

Jeffrey Thomas: Peter Crompton

Elizabeth Hawthorne: Christine Crompton

Grace Palmer: Deb

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: Tami Oldham

Andrea Mete: Richard Sharp

Marco Mete: Peter Crompton

Melina Martello: Christine Crompton

Giulia Franceschetti: Deb

La trama

Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, Tami Oldham (Shailene Woodley) e il suo fidanzato Richard Sharp (Sam Claflin) sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l’unico uomo che abbia mai veramente amato. Tratto da una storia vera, “Resta con me” è un film emozionante e coinvolgente, una storia di amore, determinazione e coraggio contro ogni impossibile avversità.

Curiosità

La sceneggiatura di Resta con me (Adrift) è basata sul libro “Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea” scritto da Tami Oldham Ashcraft con Susea McGearhart.

Prima di salpare per il loro viaggio, Oldham e Sharp avevano trascorso gli ultimi sei mesi navigando tra le isole polinesiane su una barca a vela di 11 metri soprannominata Malayuga, quando decisero di rientrare negli Stati Uniti da Tahiti accettando di portare l’Hazana, un modernissimo yacht a vela da 14 metri fino a San Diego, California. Dopo una settimana di viaggio viaggio apprendono dell’uragano Raymond alla radio e, nonostante i tentativi di superare la tempesta non riescono a sfuggire. All’indomani della tempesta, con equipaggiamento e cibo ai minimi termini, Oldham ha percorso oltre 2.400 chilometri in 41 giorni, arrivando a Hilo Island alle Hawaii.

Oltre il 90% del film è stato girato in mare. Alcuni giorni iniziavano alle 4 del mattino, con un giro in barca di due ore da terra. Una ripresa giornaliera poteva durare fino a 12 ore, senza terra in vista.

Secondo Shailene Woodley, ci sono stati momenti in mare aperto in cui, ad eccezione del regista e del direttore della fotografia, tutti vomitavano a causa del forte mal di mare.

In realtà, Richard e Tami si sono conosciuti a San Diego, non a Tahiti. Richard stava navigando in giro per il mondo con una ragazza inglese, che ha abbandonato a favore di Tami. È vero che Tami era stata una cuoca a bordo di un veliero.

Miles Teller era stato designato come protagonista maschile, ruolo che avrebbe segnato una reunion con Shailene Woodley dopo quattro film insieme. Teller ha finito per abbandonare e Sam Claflin lo ha sostituito.

La filastrocca che recitano sulla previsione del tempo è: “Red sky at night, sailors’ delight./ Red sky at morning, sailors take warning.” (“Rosso di sera, bel tempo si spera / Rosso di mattina la pioggia si avvicina”).

Il nome della barca è Hazaña, che in spagnolo significa “exploit”o “prodezza”.

Le scene in cui entrambi si sono incontrati sono state girate sul posto presso il Royal Suva Yacht Club nelle Fiji. Per coincidenza, questa è stata anche l’ambientazione di un altro film sulla vela chiamato Il ragazzo del mare / The Dove (1974) in cui il marinaio Robin Lee Graham ha incontrato Patti Ratteree a bordo del suo yacht “The Dove”.

Secondo film in cui Shailene Woodley interpreta una persona vera. La prima è stata Lindsay Mills in Snowden (2016).

Sia Shailene Woodley che Sam Claflin hanno recitato in tre film parte di due franchise di Lionsgate. Woodley era nella serie Divergent della Summit e Claflin nella serie Hunger Games.

Il fidanzato di Shailene Woodley, Ben Volavola, è un giocatore di rugby internazionale delle Fiji, dove il film è stato girato.

Elizabeth Hawthorne è stata anche in un film tv del 1993 con lo stesso nome, “Adrift” (“Con l’acqua alla gola”) con Kate Jackson.

Questa è la seconda volta che Shailene Woodley interpreta un personaggio vegetariano. Il primo è stato Hazel Grace Lancaster in Colpa delle stelle (2014).

[ATTENZIONE SPOILER] Come indicato nelle riprese subacquee all’inizio del film, con il faro d’emergenza lampeggiante, Richard Sharp è morto nell’uragano. Aveva mandato in salvo Tami Oldham sottocoperta e l’aveva fatta rinchiudere mentre si attaccava ad un cavo di sicurezza. La nave si capovolse a causa di un’onda di 12 metri e lo gettò con tale forza che ruppe l’imbracatura di sicurezza e lui cadde in mare. Oldham lo sentì gridare: “Oddio!”, La barca si capovolse e Oldham rimase priva di sensi. Quando si è svegliata, Sharp non c’era più. Oldham ha pianto il suo fidanzato mentre sopravviveva con burro di arachidi e sardine in scatola mentre navigava su un imbaracazione con il sestante danneggiato. Dopo 41 giorni, è finalmente approdata a Hilo, Hawaii, a 2414 chilometri di distanza. [FINE SPOILER]

L’Hazana era un modello Trintella degli anni ’70. Uno dei motivi per cui non è affondato è che aveva un design a doppio scafo. L’aria sigillata all’interno dello scafo gli dava abbastanza galleggiabilità per risollevarlo dopo essere stato sommerso. Tuttavia, il danno allo scafo esterno ha causato una grave perdita, riempiendo gran parte dello spazio con acqua. Ciò ha abbassato il profilo della barca e ha aumentato la sua resistenza, che ha rallentato il suo progresso.

Fu solo dopo 18 giorni, quando aveva pompato fuori la maggior parte dell’acqua, che Tami trovò l’orologio, grazie al quale fu quindi in grado di navigare.

“Resta con me” costato 35 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 60.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Resta con me” sono del compositore e pianista tedesco Hauschka , pseudonimo di Volker Bertelmann (The Boy, Lion, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, Attacco a Mumbai, miniserie tv Il nome della rosa).

, pseudonimo di Volker Bertelmann (The Boy, Lion, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, Attacco a Mumbai, miniserie tv Il nome della rosa). La colonna sonora include i brani: “Hope I Don’t Fall in Love with You” di Emiliana Torrini, “E Maru Rahi” di Royal Tahitian Dance Company, “Pakakina” di Marie Mariterangi, “Flamenco Sketches” di Miles Davis, “I’m Old Fashioned” di John Coltrane, “Picture in a Frame” di Tom Waits.

TRACK LISTINGS:

1. Opening

2. Destination Unknown

3. Tami Meets Richard

4. Eerie Knock

5. Dinner Sunburnt

6. Makeshift Mast

7. Broken Ribs

8. So Far NortH

9. Hang Left Sail to Hawaii

10. Letter Montage

11. Sunset Monet

12. 10 Days Adrift

13. Beer Cigars Guitar

14. Freighter Bow Wave

15. Will You Marry Me

16. Cross the Horizon

17. Salvation

18 The Storm

19. I Hope That I Don’t Fall in Love with You

