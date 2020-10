Richard Pryor: Kenya Barris regista, scrittore e produttore del biopic sul comico americano

Il dramma biografico in sviluppo alla MGM che racconterà vita e carriera del popolare comico e attore Richard Pryor ha trovato un regista. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Kenya Barris, creatore della serie tv Black-ish, scriverà, dirigerà e produrrà il biopic sul comico americano.

Barris produrrà il biopic attraverso la sua compagnia Khalabo Ink Society insieme a Jennifer Lee Pryor, la vedova di Richard Pryor, che coprodurrà con la sua Tarnished Angel. A bordo anche Tory Metzger per Levantine Films e Adam Rosenberg.

Il modo in cui Pryor ha fatto quello che ha fatto – con verità e specificità che erano in qualche modo autocoscienti e autoironiche, e ha detto con un livello di vulnerabilità ineguagliabile – questo era il potere e l’impatto del suo lavoro. Pryor aveva una voce che era distintamente la sua e, per molti versi, la commedia da allora è stata derivata da ciò che ha creato. Per me, questo è un film su quella voce, il viaggio che l’ha plasmata e cosa ci è voluto per realizzarla. [Kenya Barris]

Il biopic su Richard Pryor segnerà il debutto alla regia di Barris i cui crediti oltre alla citata serie tv “Black-ish” e relativi spin-off includono sceneggiature per la commedia Il viaggio delle ragazze, il sequel Shaft, l’imminente remake Le Streghe e l’atteso sequel Il principe cerca moglie 2 in arrivo nel 2021.

Questo nuovo progetto su Pryor arriva dopo quello che nel 2009 ha visto Eddie Murphy candidato ad interpretare il comico e più recentemente un progetto accantonato del 2016 che ha visto coinvolti il regista Lee Daniels (The Butler) e l’attrice Kate Hudson nel ruolo della moglie di Pryor.

Richard Pryor oltre a vincere cinque Grammy per i suoi spettacoli comici, ha collaborato alla sceneggiatura di Mezzogiorno e mezzo di fuoco ed è noto per ruoli in Superman III e Chi più spende… più guadagna! e come partner di Gene Wilder in Nessuno ci può fermare, Non guardarmi: non ti sento e Non dirmelo… non ci credo.