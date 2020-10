Rifkin’s Festival: trailer italiano del nuovo film di Woody Allen

Disponibile un trailer italiano di Rifkin’s Festival, la nuova commedia romantica di Woody Allen con Elena Anaya (“Wonder Woman”), Louis Garrel (“L’ufficiale e la spia”), Gina Gershon (“The Insider”), Sergi López (“Il labirinto del fauno”), Wallace Shawn (“Storia di un matrimonio”) e Christoph Waltz (“Bastardi senza gloria”).

Allen ha girato il film durante l’estate 2019 a San Sebastian e dintorni, una città situata nella regione montuosa basca del nord della Spagna. La storia segue una coppia americana sposata che si reca al Festival di San Sebastian e si lascia coinvolgere dalla magia dell’evento, dalla bellezza e dal fascino della città e dai film proiettati all’evento. In questa atmosfera sospesa lei ha una relazione con un giovane regista francese mentre lui s’innamora di una bellissima donna spagnola del posto.

La trama ufficiale:

Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro. Con il suo consueto surreale umorismo, Woody Allen mescola situazioni al limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico a tratti amare.