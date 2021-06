Running with the Devil – La legge del cartello su Sky Cinema Uno e Now dal 10 giugno

Running with the Devil – La legge del cartello, su Sky Cinema Uno e Now disponibile dal 10 giugno il crime-thriller diretto da Jason Cabell interpretato da Nicolas Cage e Laurence Fishburne.

Il regista Jason Cabell ha parlato al sito Military.com di come è riuscito ad avere Cage e Fishburne: Beh, hanno risposto al materiale. Il mio agente mi fa incontrare di persona queste persone e gli attori devono fidarsi di te. Questi attori leggono dozzine di sceneggiature a settimana. E’ difficile il solo far arrivare loro il materiale, in primis ci sono agenti e assistenti e tutti quelli che leggono per primi le sceneggiature, ma se fai qualcosa di nuovo e interessante che li scuote un po’, cosa che ho fatto, rispondono. Gli attori vogliono recitare di più, invece di essere solo delle teste parlanti, a loro piace recitare. Ci sono enormi momenti di silenzio nel mio film, dove ci sono minuti in cui nessuno dice niente e devi davvero seguire la storia. Penso che sia il mio stile emergente.

Quando una spedizione di cocaina viene compromessa, il leader del cartello della droga, noto come The Boss (Barry Pepper) ordina al suo uomo più fidato, “The Cook” (Nicolas Cage), di controllare la catena di approvvigionamento, a lui nel pericoloso viaggio si unirà un esperto trafficante di droga noto come “The Man” (Laurence Fishburne). Mentre le droghe stanno compiendo il loro pericoloso viaggio attraverso i confini internazionali passando da gangster, raffinatori e corrieri, sono anche tracciate da una task-force dell’FBI guidata da una agente interpretata da Leslie Bibb (Iron Man). Sfortunatamente quando “The Cook” si rende conto che la rete della droga sta crollando potrebbe essere troppo tardi per riuscire soddisfare le richieste del cartello.

Il cast è completato da Cole Hauser, Adam Goldberg, Peter Facinelli, Barry Pepper, J.T. Holmes, Marie Wagenman, Tait Fletcher, Damacio Page, Luce Rains, Ellen Humphreys, David Priemazon, Lonnie Lane, Sarah Minnich, Richard Barner e J.D. Garfield.

Running with the Devil, il thriller di Jason Cabell con Nicolas Cage, Laurence Fishburne e Leslie Bibb

“Running with the Devil – La legge del cartello” è in senso buono un “crime” vecchio stile, che dosa con il giusto equilibrio azione e thriller puntando su nomi di pregio come quelli di Nicolas Cage e Laurence Fishburne, un duo che regala indubbio appeal ad una produzione che si pone una spanna sopra i molti “action” statunitensi che ogni anno approdano in Italia in formato direct-to-video. Il regista Jason Cabell, un ex Navy Seal diventato attore che si è ispirato ad eventi reali scrivendo e dirigendo questo film, può contare su un paio di protagonisti che propongono caratterizzazioni un po’ diverse rispetto a ciò a cui siamo stati abituati di recente: da un lato un Cage recentemente sempre più istrionico qui recita volutamente sottotono, mentre Fishburne risulta complementare al collega con una interpretazione stilosa e più spinta del consueto che dona un po’ di “pepe” alla dinamica tra i due personaggi. “Running with the Devil – La legge del cartello” segna un altro punto a favore di un Cage recentemente ritrovato e di un regista che sembra sulla buona strada per alzare il livello di pellicole “action” estremamente godibili, troppo spesso sottovalutate e snobbate dalla critica a prescindere.

Il regista Jason Cabell ha parlato al sito Military.com anche dell’esperienza personale infusa nel film: Ho lavorato con il team di consulenza e supporto all’estero della Drug Enforcement Administration. Ci addestriamo con quei ragazzi e poi ho fatto alcune missioni al confine afghano / uzbeko, ma era più con i papaveri che con la cocaina. Parli con le persone e penso che tutti vogliano raccontare la loro storia di El Chapo / Escobar sui boss e le ville. Alla fine del film ne faccio un punto di vista quando l’agente in carica, interpretato da Leslie Bibb, si incontra con The Cook e dice: “Spendiamo tutti questi soldi e tuttavia puoi ottenere la droga ogni volta che vuoi.” Questo è un po’ la verità su come è la storia. Se non diventi troppo avido o troppo strano, come fa “The Man”, non verrai mai scoperto. Tutti vogliono lo sfarzo e il glamour di Pablo Escobar, dei boss, ma è così che si muove la cosa. Sono queste piccole ratline indipendenti, se vuoi, e le persone che si nascondono in bella vista a fare la differenza.

A seguire trovate alcune curiosità su cast, film e regista.

Nicolas Cage e Laurence Fishburne hanno recitato insieme anche in Rusty il selvaggio (1983) e Cotton Club (1984) entrambi diretti da Francis Ford Coppola.

Il film segna la seconda regia per l’attore Jason Cabell che nel film interpreta anche l’agente operativo di riferimento per il caso. Cabell in precedenza ha co-diretto con Asif Akbar il thriller Smoke Filled Lungs del 2016.

Il regista e attore Jason Cabell è un ex Navy Seal. Reclutato nel 1991, un anno prima usciva nei cinema il film Navy Seals – Pagati per morire con Charlie Sheen e Michael Biehn, Cabell si è unito al SEAL Team 5 con sette dislocamenti nell’arco di venti anni per poi ritirarsi di sua sponte.

Il film segna la quarta collaborazione tra Nicolas Cage e lo studio Patriot Pictures. Le altre collaborazioni riguardano Tokarev, Vendetta: Una storia d’amore e il recente Prisoners of the Ghostland.

Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Reinhold Heil (Lola corre, La terra dei morti viventi, Profumo – Storia di un assassino, Cloud Atlas, Deadwood – Il film, Chiamata senza risposta).



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]