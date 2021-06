Sam Neill e Christoph Waltz protagonisti dell’avventura fantasy “The Portable Door”

Sam Neill (Jurassic Park), Christoph Waltz (Django Unchained) e Patrick Gibson (Tolkien) reciteranno nella commedia fantasy The Portable Door. Il sito Collider ci fornisce una prima immagine ufficiale di questo adattamento dell’omonima serie fantasy composta da sette libri dello scrittore Tom Holt.

In The Portable Door, “Paul Carpenter (Gibson) e Sophie Pettingel sono gli umili tirocinanti che iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. e diventano lentamente consapevoli che i loro datori di lavoro sono tutt’altro che tipi convenzionali. I carismatici villain Humphrey Wells (Waltz), il CEO dell’azienda, e il vice-direttore Dennis Tanner (Neill) stanno sconvolgendo il mondo della magia portando la moderna strategia aziendale alle antiche pratiche magiche, così Paul e Sophie scoprono il vero obiettivo della vasta società in cui lavorano”.

Il progetto è co-prodotto dalla Jim Henson Company e Story Bridge Films, ed è diretto da Jeffrey Walker (Il matrimonio di Ali, Dance Academy: Il ritorno) da una sceneggiatura adattata da Leon Ford (La luce sugli oceani). Il film è interpretato anche da Miranda Otto (Il Signore degli Anelli, Le terrificanti avventure di Sabrina), Chris Pang (Rich & Asians), Jessica De Gouw (Gretel & Hansel), Rachel House (Soul, Thor: Ragnarok), Arka Das (Mulan), Damon Herriman (C’era una volta…a Hollywood) e la nuova arrivata Sophie Wilde (Eden).

La produttrice esecutiva Lisa Henson: Il regista Jeffrey Walker sta guidando un cast straordinario e un team creativo per dare vita all’ambientazione fantasy e all’umorismo unico di The Portable Door, un’avventura inaspettata piena di momenti profondamente divertenti; The Portable Door è pronto per essere il prossimo preferito dai fan di Henson.

La trama ufficiale del romanzo: Iniziare un nuovo lavoro è sempre stressante (soprattutto quando non ne si desidera particolarmente uno), ma quando Paul Carpenter arriva nell’ufficio di J.W. Wells non ha idea di quali problemi lo aspettano. Perché sta per scoprire che l’establishment apparentemente rispettabile che ora paga il suo stipendio è in realtà una copertura per un’organizzazione profondamente sinistra che ha un potente programma particolare. Sembra che la metà delle volte i suoi capi siano via con le fate. Ma non lo sono, ovviamente. Sono via con i goblin. Mister Tom Holt, Maestro del Comic Fantasy Novel, vi invita cordialmente ad unirvi a lui nel suo mondo di follia leggendo il suo prossimo esilarante capolavoro.

Julia Stuart, Direttore di Sky Original Film: È molto eccitante continuare a costruire la nostra offerta di contenuti in Original film con partner leggendari come The Jim Henson Company e Story Bridge Films insieme ai nostri amici di Arclight Films. The Portable Door sarà un’avventura imperdibile con un senso dell’umorismo molto britannico che non vedo l’ora di condividere con i clienti Sky Cinema in tutti i nostri mercati.

Il CEO e fondatore di Madman, Paul Wiegard: Il film promette un’esperienza cinematografica gioiosa; una festa visiva sul grande schermo di immaginazione, fantasia e umorismo. Il pubblico ritroverà, ininterrottamente, quella sensazione della loro giovinezza di guardare un’opera veramente creativa.