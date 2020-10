Scream 5: prime foto dal set mostrano il ritorno di Courtney Cox

Scream 5 è in fase di riprese e via Twitter sono trapelate alcune foto del set che mostrano il ritorno di Courteney Cox nei panni della giornalista e scrittrice Gale Weathers-Riley. Cox è uno dei tre attori che sono apparsi in tutti i film della serie, gli altri due sono Neve Campbell e David Arquette, anche loro a bordo di questo quinto film. Il resto del cast confermato include il Jack Quaid della serie tv The Boys, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown in ruoli non divulgati con l’aggiunta di Marley Shelton che riprenderà il ruolo del vicesceriffo Judy Hicks interpretato in Scream 4.

Just Jared ha pubblicato una prima serie di foto dal set di “Scream 5” che mostrano Cox circondata dai membri della troupe, tutti con mascherine in applicazione dei protocolli di sicurezza per il COVID-19. A quanto pare la Gale Weathers di Cox, che nel frattempo è diventata scrittrice di romanzi, sia tornata alla sua occupazione originale di cinica giornalista rampante. I principali dettagli della trama di “Scream 5” rimangono sotto il più stretto riserbo, ma sappiamo che il film seguirà una donna che torna nella sua città natale (la Sidney Prescott di Neve Campbell?) e si ritrova nel mezzo di una serie di efferati crimini che porteranno ad una caccia al responsabile.

“Beh, questi baffi sono appena tagliati per Dewey”, ha detto recentemente Arquette al sito ScreenRant.”Lo comincio tra meno di una settimana. Sono davvero entusiasta di questo; collaborare di nuovo con Courtney e Neve, e portare avanti l’eredità di Wes [Craven] è davvero eccitante per me. Sarà triste, molto agrodolce, senza di lui lì. Ma Radio Silence, sono registi incredibili. Faranno un ottimo lavoro. Sono stati ispirati da Wes, quindi è fantastico vedere la sua eredità continuare.”

Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finchè morte non ci separi) noti anche come “Radio Silence” dirigono “Scream 5” da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Finché morte non ci separi).

“Scream 5” puntava a un rilascio nel 2021, ma la pandemia di coronavirus ha fatto slittare la data di uscita al 14 gennaio 2022.

