Scream: nuova action figure “Sideshow” dell’icona horror GhostFace

Con Halloween alle porte e le riprese di Scream 5 che hanno recentemente preso il via, quale migliore occasione per proporvi una nuova action-doll di Sideshow Collectibles che ripesca l’icona horror GhostFace, letale serial-killer dai molti volti ma dalla maschera unica, ispirata a “L’urlo” di Munch e tra le maschere di Halloween più popolari di sempre insieme a quelle di Michael Myers e Jason Voorhees.

La maschera di GhostFace era stata originariamente creata e progettata come costume di Halloween da Brigitte Sleiertin, dipendente della compagnia di costumi Fun World, prima di essere scoperta da Marianne Maddalena e Craven e utilizzata per il film.

Riconoscibile per l’espressione inquietante impresso su una maschera bianca allungata, GhostFace è una parte inconfondibilmente iconica della stagione di Halloween. La figure realizzata in scala 1/6 GhostFace cattura la minaccia silenziosa di questo cattivo mascherato, che indossa un costume in tessuto su misura, un abito nero da mietitore lacero completo di cappuccio e cintura. La figura presenta anche guanti scolpiti, scarpe e il ritratto della maschera accuratamente scolpito per spaventarti con la sua fedeltà al design spaventoso dei film. La figure realizzata in scala 1/6 GhostFace ha un corpo articolato sotto le vesti, che ti consente di creare una serie di pose “assassine” con la gamma di accessori inclusa. La figura include sette mani diverse, tra cui un paio di mani da presa, un paio di pugni, un paio di mani aperte e una mano sinistra gesticolante. GhostFace viene fornito con un coltello pulito e un accessorio coltello insanguinato, offrendoti ulteriori opzioni di visualizzazione…

L’originale Scream del 1996 è stato una piacevole sorpresa con il compianto Wes Craven che giocando con gli stereotipi del genere slasher, impostati da classici come Venerdì 13 e Halloween, crea un nuovo serial-killer mascherato, incassa 173 milioni di dollari da un budget di 15 milioni e lancia un franchise di successo composto da tre sequel, che seppur godibili non toccheranno le vette dell’originale per qualità e incassi, a cui si è aggiunta nel 2015 una intrigante serie tv antologica che conta al momento tre stagioni.

“Scream 5” al momento è in piena fase di riprese con Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi) alla regia e Kevin Williamson sceneggiatore dell’intero franchise a bordo come produttore esecutivo. Il nuovo film vedrà il ritorno di Courteney Cox, Neve Campbell e David Arquette, con il resto del cast confermato che include Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Marley Shelton.