Stasera in tv: “Se mi vuoi bene” su Canale 5

Cast e personaggi

Claudio Bisio: Diego Anastasi

Sergio Rubini: Massimiliano

Flavio Insinna: Edoardo

Gianmarco Tognazzi: Alessandro Anastasi

Lucia Ocone: Loredana

Lorena Cacciatore: Laura Anastasi

Memo Remigi: Paolo Anastasi, padre di Diego

Valeria Fabrizi: madre di Diego

Elena Santarelli: Daniela

Maria Amelia Monti: Giulia

Susy Laude: Simona

Dino Abbrescia: Luca

Cochi Ponzoni: Bertoni, campione di tennis

Luca Carboni: se stesso

La trama

Diego (Claudio Bisio) è un avvocato di successo, un depresso cronico. Un giorno incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza ad ognuno di loro. Ma non tutto è perduto…

Curiosità

Fausto Brizzi dirige “Se mi vuoi bene” da una sua sceneggiatura scritta con Martino Coli (Se mi lasci non vale), Herbert Simone Paragnani (Modalità aereo) e Mauro Uzzeo (Bla Bla Baby), basata sull’omonimo romanzo dello stesso Brizzi tradotto in 30 Paesi.

Le riprese del film si sono svolte interamente a Torino tranne una sola scena (in cui si vede passare il taxi del fratello del protagonista) filmata a Milano.

Il film prodotto da Luca Barbareschi ha incassato al Box Office 892.000 euro.

Il romanzo originale

Fausto Brizzi (Roma, 1968) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Con il suo film d’esordio Notte prima degli esami ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento. Tra le altre sue opere: Ex, Maschi contro femmine, Com’è bello far l’amore, Pazze di me. Per Einaudi ha pubblicato Cento giorni di felicità (2013 e 2017), tradotto in Francia, Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Brasile, Israele, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Turchia, Australia, Se mi vuoi bene (2015 e 2016), Ho sposato una vegana (2016 e 2017) e Se prima eravamo in due (2017).

La sinossi ufficiale del romanzo: Nessuno è più letale di chi vuole fare del bene a tutti i costi. Dopo “Cento giorni di felicità” Fausto Brizzi torna con una commedia capace di commuoverci e di farci sorridere. E con un protagonista tenero e maldestro che tutti, in fondo, vorremmo per amico. Esiste una sottile ma fondamentale differenza tra “voler bene” e “fare del bene”. Purtroppo Diego Anastasi se ne accorge soltanto quando ha quasi quarantasei anni, un matrimonio alle spalle e una depressione nuova di zecca in corso. Scopre infatti che tutte le persone che ama non hanno tempo per lui e per le sue paure. E capisce che nemmeno lui si è mai davvero occupato di loro. Nel tentativo di uscire dalla palude emotiva in cui è precipitato decide quindi di adoperarsi in modo attivo per i suoi cari. Il risultato è inevitabile: con la precisione di un cecchino distrugge l’esistenza di ognuno di loro. O forse no.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini che ha musicato dieci pellicole di Fausto Brizzi, da Notte prima degli esami (2006) a La mia banda suona il pop (2020). Zambrini è anche un assiduo collaboratore del regista veterano Neri Parenti per cui ha musicato oltre 30 pellicole tra cui 5 film di Fantozzi, 8 Natale a… e il recente In vacanza su Marte (2020).

La colonna sonora include i brani: "Ça Ira" di Joyce Jonathan, "Ci vuole un fisico bestiale" e "Farfallina" di Luca Carboni, "Un giorno credi" di Edoardo Bennato.

TRACK LISTINGS:

1. Antefatto 2:20

2. Chiacchiere 1:24

3. Cartellone 1:43

4. Telefonate 1:54

5. Classicamente 3:12

6. Lucciole 1:37

7. Primo set 1:27

8. Malinconici ricordi 2:08

9. Rage Room 1:02

10. Infinita tristezza 1:40

11. In ricordo 2:14

12. Se mi vuoi bene 1:36

13. Vari incontri 1:01

14. Meditando 1:08

15. Confessioni 1:08

16. Ti voglio 1:21

17. Più dolcemente 2:40

