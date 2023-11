Stasera in tv: “Settembre” su Rai 3

Settembre, su Rai 3 l’opera prima di Giulia Steigerwalt con Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio e la cantante e attrice Thony che narra la storia di tre persone che si rendono conto che la vita che stanno vivendo non è quella che avevano sognato.

Settembre – Cast e doppiatori

Barbara Ronchi: Francesca

Fabrizio Bentivoglio: Guglielmo

Thony: Debora

Andrea Sartoretti: Alberto

Tesa Litvan: Ana

Enrico Borello: Matteo

Margherita Rebeggiani: Maria

Luca Nozzoli: Sergio

Arianna Ascoli: Simona

Michele Enrico Montesano: Stefano Carracci

Alessandro De Simone: Studente

Settembre – Trama e trailer

Accade in un giorno di Settembre che tre personaggi si accorgano che la vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano. Che la felicità è un’idea lontana. Ma forse ancora possibile. Al ritorno dalle vacanze estive Maria viene finalmente notata dal ragazzo che le piace, che attraverso Sergio, un compagno di scuola, le chiede se vuole andare a letto con lui. La proposta non è delle più romantiche, eppure Maria accetta subito, salvo andare presto nel panico. Sergio si offre di aiutarla, e insieme trascorrono un intero pomeriggio, scoprendosi per la prima volta complici. Intanto Francesca, la madre di Sergio, complice il risultato di una delicata visita medica, sta cambiando radicalmente la prospettiva sulla sua vita, avvicinandosi sempre di più alla sua amica Debora, con cui sta nascendo un rapporto nuovo e più autentico, che in passato non si era mai concessa. Lo confessa una sera al suo medico, Guglielmo, incontrato per caso in un bar, che da quando la moglie l’ha lasciato vive come bloccato in una bolla di apatia, in cui l’unico contatto reale sembra essere quello con Ana, una giovane prostituta che frequenta regolarmente, pragmatica e diretta, che nonostante le difficoltà della vita ha conservato la voglia di sognare. La notizia di un flirt tra lei e un ragazzo del quartiere, unito ai racconti di Francesca, danno a Guglielmo un nuovo punto di vista sulle cose e lo fanno risvegliare dal torpore. Per la prima volta si scopre vivo e in grado di dare un’altra direzione alla sua vita. Dalla sceneggiatrice di Moglie e Marito, Il Campione e Croce e delizia, un racconto corale che esplora le relazioni umane, la nostra natura più profonda, la ricerca di un contatto più autentico tra le persone.

Curiosità sul film

Il film ha vinto 2 David di Donatello: Miglior regista esordiente a Giulia Louise Steigerwalt e Migliore attrice protagonista a Barbara Ronchi.

Il cast tecnico: Fotografia di Vladan Radovic / Montaggio di Gianni Vezzosi / Scenografia di Cristina Del Zotto / Costumi di Andrea Cavalletto.

Fotografia di Vladan Radovic / Montaggio di Gianni Vezzosi / Scenografia di Cristina Del Zotto / Costumi di Andrea Cavalletto. Prodotto da Matteo Rovere per Groenlandia film in collaborazione con Rai Cinema e il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Lazio.

Note di regia

“Settembre” racconta tre storie apparentemente molto distanti tra loro, che si toccano appena, influenzandosi inconsapevolmente a vicenda: la scoperta del sesso di due adolescenti, il rapporto tra un uomo e una giovane prostituta, l’amicizia fra due donne che scoprono di provare qualcosa di diverso l’una per l’altra. A unire le vite di tutti i personaggi, la ricerca di un rapporto più autentico e vero. Tutti i protagonisti sono come incastrati in una vita in cui si sono dimenticati cosa voglia dire essere felici. Accade però qualcosa che per un attimo li fa come risvegliare, ed entrare in un contatto più vero e profondo con se stessi, mettendoli di fronte a una scelta: proseguire in quel torpore, o dare una svolta alla propria esistenza? Il racconto di Maria e Sergio potrebbe sembrare incentrato sull’educazione sessuale. In realtà racconta altro. Sulla carta, nelle parole e nei gesti, Maria e Sergio si occupano di analizzare ogni dettaglio dell’impresa a cui si prepara la ragazza, la sua prima volta. Ma mentre cercano di chiarire la “meccanica della questione”, succede altro, succede che i due scoprono cosa voglia dire sentirsi bene con qualcuno, essere complici, sentirsi se stessi senza filtri, mostrandosi per ciò che si è realmente. È un’educazione sentimentale che avviene silenziosamente mentre si persegue ciò che si suppone sia importante, ma che tutto sommato, forse, così importante non è. Allo stesso modo, la storia di Francesca e Debora in superficie sembra raccontare una crisi coniugale, ma in realtà ci ricorda l’importanza della cura all’interno di un rapporto di coppia: con grande ironia, allora, queste due donne ci ricordano che “un’altra relazione è possibile”, in cui amarsi ed essere amate come si vorrebbe. A loro volta i racconti di Francesca risuonano in maniera forte nell’ultima storia, quella di Guglielmo e Ana. È il punto di vista di Francesca, che ha sempre e solo dovuto prendersi cura del marito, e mai viceversa, a far capire finalmente a Guglielmo le ragioni della fine del suo, di matrimonio. E a illuminare di un senso nuovo e diverso il suo rapporto con Ana. [Giulia Louise Steigerwalt]

Giulia Louise Steigerwalt – Note biografiche

Ha iniziato la sua carriera come attrice con il film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino e ha proseguito con altri film e serie televisive. Dopo la laurea in Filosofia, ha studiato sceneggiatura, prima con il corso Script della RAI, poi con il Feature Film Writing Certificate presso la UCLA di Los Angeles. Nel 2015 ha scritto la seconda stagione della serie televisiva Zio Gianni. Tra le sceneggiature cinematografiche realizzate, Fiabeschi torna a casa di Max Mazzotta, Il Campione di Leonardo D’Agostini, Moglie e Marito, Croce e Delizia e Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano. Nel 2019 ai Nastri D’Argento ha vinto il “Premio Speciale per la Sceneggiatura” della SIAE per i film “Il Campione” e “Croce e Delizia”. Settembre è il suo esordio alla regia.

Settembre – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore di Michele Braga (Lo chiamavano Jeeg Robot, La stranezza, Freaks Out, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Io sono Babbo Natale, Una famiglia mostruosa, Il principe di Roma, Mixed by Erry).

1. Settembre

2. Debora piange allo specchio

3. Maria studia la materia

4. La vita di Guglielmo

5. Maria confusa

6. Pensieri di Fra

7. Cellophane

8. Giornata al mare

9. Confessioni di Ana

10. È una bella notizia

11. Sergio parla con la mamma

12. Fra segue il marito

