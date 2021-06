Shazam 2: teaser, foto e video dal set svelano il nuovo costume di Zachary Levi

Riprese in corso per Shazam 2 aka Shazam!: Fury of the Gods e dopo il teaser condiviso dal regista David F. Sanberg su Twitter sono trapelati online video e foto che svelano il nuovo costume di Zachary Levi e un primo sguardo a Rachel Zegler che vedremo nel West Side Story di Steven Spielberg nel suo costume da supereroina.

David F. Sanberg, che ha diretto l’originale Shazam! ed è tornato per “Shazam 2”, ha pubblicato su Twitter un video esclusivo ufficiale per il film che mostra il costume di Shazam avvolto nell’oscurità.

“Shazam!” del 2019 finalmente ha portato il supereroe dei fumetti Billy Batson nelll’Universo Esteso DC con grande apprezzamento dei fan e della critica e un incasso da 366 milioni di dollari in tutto il mondo. “Shazam: Fury of the Gods” vedrà Billy Batson e la sua famiglia adottiva combattere una sfilza di nuovi cattivi tra cui un gruppo di sorelle interpretate da Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler.

Zachary Levi is back in action as Shazam! and he's got a new superhero suit for filming on #ShazamFuryOfTheGods ⚡️ (Photo via @JustJared) 👀 pic.twitter.com/YKFWsVyPKI — molly freeman (@mollyrockit) June 3, 2021

Le riprese del film sono iniziate il 26 maggio 2021 ad Atlanta, in Georgia. “Shazam!: Fury of the Gods” è uno dei tanti film dell’UEDC attualmente in fase di riprese insieme a The Batman, Black Adam e The Flash. A febbraio sono emerse notizie secondo cui Henry Cavill non apparirà in “Shazam 2” con grande delusione dei fan che però ancora sperano in un cameo a sorpresa di Superman mentre Sandberg ha confermato che anche i costumi della famiglia di Bill Btason fruiranno di aggiornamenti come quello di Levi.

Oltre a Zachary Levi nei panni di Shazam, Asher Angel in quelli di Billy e Jack Dylan Grazer nel ruolo del migliore amico e fanatico dei supereroi Freddy Freeman torneranno mentre Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu sono tutte pronte a recitare nel film come le figlie del dio greco Atlas. Durante un’intervista con il sito Collider, Grazer ha fornito alcuni nuovi dettagli di Shazam 2. Oltre a rivelare che la squadra sta facendo cose che non erano in grado di fare con il film originale, Grazer ha parlato un po’ del nuovo costume visto nel film e della sua sceneggiatura, anche se si è fermato per paura di “fare un Tom Holland”, un modo di dire che prende in giro l’attore di Spider-Man per la sua goffa abitudine nel rivelare accidentalmente spoiler.

E’ un cast fantastico. Abbiamo Helen Mirren, abbiamo Lucy Liu, abbiamo la nuova star emergente Rachel Zegler da West Side Story di Steven Spielberg. La sceneggiatura è esilarante. Devo dire che è più divertente della prima. Questa volta ce la caveremo con molto di più. È pieno di azione e ha colpi di scena ed è super divertente. Il costume è diverso, senza cappuccio. E le scarpe sembrano quelle di Iron Man. scarpe. Oh, aspetta, no. Iron Man non esiste. Chi è Iron Man?

“Shazam!: Fury of the Gods” uscirà nelle sale americane il 2 giugno 2023.

Fonte: Twitter / Instagram