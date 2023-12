Silent Night – Il silenzio della vendetta: la colonna sonora di Marco Beltrami del nuovo film di John Woo

La-La Land Records ha pubblicato la colonna sonora del thriller d’azione Silent Night – Il silenzio della vendetta che segna il ritorno a Hollywood del regista di culto John Woo. L’album contiene la colonna sonora originale del film composta dal candidato all’Oscar Marco Beltrami (Quel treno per Yuma, Logan – The Wolverine, A Quiet Place – Un posto tranquillo, Le Mans ’66 – La grande sfida, The Hurt Locker, Scream, World War Z, The Nun II).

“Silent Night” vede protagonisti Joel Kinnaman, Scott Mescudi, Harold Torres e Catalina Sandino Moreno. Il film segue un padre tormentato che ha perso al capacità di parlare dopo aver assistito alla morte del suo giovane figlio, finito nel fuoco incrociato di una banda alla vigilia di Natale, e si imbarca in un regime di allenamento punitivo per vendicare la morte di suo figlio.

Silent Night – La colonna sonora di Marco Beltrami

Autore della colonna sonora è Marco Beltrami, nominato due volte all’Oscar. Il compositore americano di origini italiane, noto per aver dato vita alle musiche di grandi film (la saga di Scream, Hellboy, World War Z, Snowpiercer, A Quiet Place – Un Posto Tranquillo, Le Mans ’66 – La grande sfida), ha collaborato con molti registi iconici del cinema, tra cui James Mangold, Bong Joon-ho, Robert Rodriguez, Luc Besson, Guillermo Del Toro e Wes Craven.

[Il film] non ha davvero alcun dialogo. Era un’altra sceneggiatura specifica che mi è stata data e che ho letto, e ho pensato, “Questa sarà o una mossa geniale o un disastro, non c’è via di mezzo.” Dipende sicuramente dall’esecuzione. Voglio dire, John Woo è fantastico. Joel Kinnaman è la star e offre davvero qualcosa. Voglio dire, c’è un po’ di rumore ambientale e di sottofondo e chiacchiere come la radio e cose del genere. Ma, sì, è fantastico… [Marco Beltrami]

La colonna sonora include i brani: Sileոt Night di Dave Dudley / Can’t Believe It’s Christmas di Henrik Lars Wikstrom, Anders Johan Greger Lewen, Anders Gunnar Kampe & Maxine Johan Mazumder / That’s Not You di Zack Warville, John, Jonny Moscow, Hermenst Thaggar & Huxley Ware / Together at Christmas di SATV Music / Blood on the Blade e Paloma Negra di Prayers / Paralyzer e 2020 di SUUNS / Broken Empires (Radio Version) di Hocico / Not Anymore di Shadient.

1. Junior’s Music Box (0:23)

2. Pain in the Neck (0:43)

3. Speechless (3:05)

4. There Goes the Neighborhood (1:13)

5. Soccer on the Lawn (1:48)

6. The Killer (1:32)

7. Son’s Bedroom (2:36)

8. Godlock Begins Mission (1:45)

9. Prepping to Kill (3:24)

10. Get a Stang and Some Guns (3:01)

11. Mastering Kill Skills (3:12)

12. Accountant Accounted For (2:05)

13. Gearing Up (1:33)

14. Gift to Grave (3:50)

15. Drop Off to Detective (2:27)

16. Eye Contact (2:11)

17. Motomount (1:53)

18. Final Vision (2:52)

19. Silent Night (3:00)

La colonna sonora è ora disponibile per l’ascolto e il download su Amazon e gli altri principali servizi di musica digitale.