Disponibile via Rolling Stone un nuovo poster di Sing 2 che annuncia diversi cantanti e attori che saranno parte del cast del sequel animato in arrivo nel 2021.

Il teaser poster annuncia nel cast di “Sing 2” i cantanti Halsey, Bono e Pharell Williams e gli attori Bobby Cannavale, Letitia Wright, Eric Andre e Chelsea Peretti. Matthew McConaughey tornerà nei panni del koala Buster Moon e il regista Garth Jennings sarà di nuovo al timone dopo aver diretto l’originale.

Pharrell Williams interpreta Alfonso, un gentile proprietario di un camioncino dei gelati che arriva in soccorso della timida elefantessa Meena (Tori Kelly), mentre Halsey è un lupo adolescente di nome Porsche, la figlia del Jimmy Crystal di Cannavale.

Bono parla del regista: Garth è davvero un grande narratore a qualunque età tu abbia. Un coraggioso che sceglie davvero di lavorare con bambini e animali! Ho visto Son of Rambow per la prima volta prima che uscisse al Sundance e sono stato subito un suo fan. [E] il primo Sing è stato un vero piacere. Ho vissuto esperienze indimenticabili guardando questa animazione…Garth Jennings mi ha chiesto del canto e da dove veniva. Ho sorpreso me stesso e lui rispondendo con una frase che sarebbe entrata nel film: “Alcune persone cantano per vivere, alcune persone cantano per sopravvivere”.