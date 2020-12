Sister Act 3 confermato su Disney Plus, torna Whoopi Goldberg

Dopo voci insistenti e interviste rilasciate da Whoopi Goldberg, Disney in occasione dell’Investor Day ha confermato un Sister Act 3 ufficialmente in arrivo su Disney + con Goldberg che tornerà come attrice e produttrice.

Sister Act 3 is in development! 🎤 @WhoopiGoldberg returns to star and produce, with @TylerPerry as producer as well. Sister Act 3 will premiere on @DisneyPlus. — Disney (@Disney) December 11, 2020

In una recente un’intervista rilasciata da Goldberg in ottobre l’attrice si era sbilanciata parlando di un Sister Act 3 in sviluppo attivo.

Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. E poi, abbastanza recentemente, si è scoperto che potrebbe non essere vero: le persone potrebbero volerlo vedere. Quindi, stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come ottenere ogni…riunire la banda e tornare. Ascolta, è un film davvero divertente. È divertente e ci si sente bene e sai, nessuno è arrabbiato, sai, è come, ascolta: brutto canto, ottimo canto, ok cantare e poi suore. Cosa c’è di meglio? Niente.

L’originale Sister Act – Una svitata in abito da suora del 1992 seguiva la cantante Deloris Van Cartier interpretata da Goldberg in fuga dopo aver assistito ad un omicidio di mafia per entrare in un programma di protezione di testimoni, che la vedrà nascondersi in un convento sotto le mentite spoglie di Suor Maria Claretta, una vivace sorella canterina che darà nuovo vigore al allo spento coro della chiesa. Il film diretto dall’Emile Ardolino di Dirty Dancing ha incassato 231 milioni di dollari da un budget di 31 milioni, successo che ha aperto la strada al sequel Sister Act 2 – Più svitata che mai del 1993, tornano Goldberg e il cast originale con l’aggiunta di Lauryn Hill voce del gruppo hip-hop The Fugees, ma stavolta l’abilità di Suor Maria Claretta è richiesta in veste di insegnante di musica. Il sequel non bissa il successo del suo predecessore e un terzo film vewrrà proposto a Goldberg solo dieci anni dopo, con l’attrice che rifiuta. Nel 2015 Goldberg lascia aperta la porta ad una sua partecipazione e nel 2017 non solo spera che un sequel si realizzi a breve, ma l’attrice dichiara che le piacerebbe anche dirigerlo. Il 7 dicembre 2018 viene confermato che Regina Y. Hicks e Karin Gist sono state assunte per scrivere la sceneggiatura di “Sister Act 3” per un’uscita su Disney + a cui ha fatto seguito il recentissimo aggiornamento dell’Investor Day che indica tra i produttori del sequel anche Tyler Perry.

Fonte: Disney