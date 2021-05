Skater Girl: trailer italiano del film Netflix della regista Manjari Makijany

Netflix ha svelato un trailer ufficiale in italiano di Skater Girl, una edificante storia di formazione al femminile ambientata in India, che segna il debutto della regista Manjari Makijany.

Il film racconta di un’appassionata di un remoto villaggio rurale del Rajasthan in India, la cui vita viene sconvolta dall’arrivo di una donna di Londra che si presenta con un amico munito di uno skateboard che diventa subito l’ossessione di tutti i ragazzini del villaggio inclusa Prerna, interpretata dall’attrice esordiente Rachel Saanchita Gupta, che sogna di arrivare ai Campionati Nazionali di Skateboard.

La trama ufficiale: Skater Girl è una storia di formazione sulla fiducia, il coraggio e il profondo impatto nel tracciare le proprie tracce. Ambientato in un remoto villaggio del Rajasthan, in India, il film segue Prerna (Rachel Saanchita Gupta nella sua interpretazione di debutto), un’adolescente locale che vive una vita legata alla tradizione e al dovere nei confronti dei suoi genitori. Ma quando la dirigente pubblicitaria londinese Jessica (Amy Maghera) arriva nel villaggio per saperne di più sull’infanzia del defunto padre, Prerna e gli altri bambini del posto vengono introdotti in una nuova eccitante avventura grazie a Jessica e al suo vecchio amico (Jonathan Readwin) che arriva in città su uno skateboard. I bambini si infatuano di questo sport, skeitando per il villaggio, sconvolgendo tutto e tutti intorno a loro. Determinata a potenziare e incoraggiare la loro ritrovata passione, Jessica intraprende una dura battaglia per costruire ai bambini il proprio skatepark in città, lasciando Prerna con una difficile scelta tra conformarsi alle aspettative della società su di lei o vivere il suo sogno di competere nei campionati nazionali di skateboarding.