Sorella di neve, recensione: incantevole fiaba natalizia su perdita e amicizia (disponibile su Netflix)

E’ disponibile su Netflix Sorella di Neve, una toccante fiaba natalizia di produzione norvegese, tratta dall’omonimo bestseller per bambini scritto da Maja Lunde e illustrato da Lisa Aisato. Il segna un reunion di Cecilie A. Mosli & Siv Rajendram Eliassen, rispettivamente regista e sceneggiatore del fantasy Tre noci per Cenerentola.

La vigilia di Natale si avvicina ed è anche il giorno in cui Julian compie undici anni. Di solito è il giorno più bello dell’anno, segnato dall’invitante odore di biscotti allo zenzero e mandarini, dal crepitio del fuoco nel caminetto, dall’albero di Natale addobbato e dalla fievole luce delle candele. Ma quest’anno non c’è nulla di consueto. Julian e la famiglia sono a lutto per la morte della sorella maggiore e Julian si sente come se il Natale fosse stato cancellato. Poi un giorno incontra Hedwig, una vivace ragazzina che ama le feste, e inizia a pensare che dopo tutto forse il Natale ci sarà. Ma nella casa di Hedwig c’è qualcosa di strano…e chi è l’anziano uomo che si aggira sempre per le stanze?

Sorella di neve – La recensione del film

La regista di “Tre noci per Cenerentola” torna al genere fantasy dopo aver diretto la serie tv di stampo apocalittco Festning Norge e porta sullo schermo Sorella di neve (Snøsøsteren). Si tratta di un libro illustrato per bambini da 500.000 copie vendute in tutto il mondo, che miscela abilmente il sentimento natalizio di un classico come il “Canto di Natale” di Charles Dickens con le suggestioni favolistiche dei racconti di Hans Christian Andersen.

La storia che vediamo dipanarsi in questo adattamento non è la classica fiaba natalizia, ma un racconto sull’amicizia e sul dolore della perdita e sull’importanza del ricominciare dopo un lutto, senza per questo dimenticare gli affetti perduti. “Sorella di neve” oltre che a calarci in un’atmosfera natalizia di prim’ordine, a cui non manca nulla se non Babbo Natale, anche se la regista lo rievocherà con il look di uno dei personaggi del film (non ve lo indichiamo tanto è palese chi sia), può contare su due piccoli talenti in erba assolutamente adorabili.

Celina Meyer Hovland interpreta Hedwig, uno scoppiettante mix di Shirley Temple e Pippi Calzelunghe, mentre Mudit Gupta è Julian, un undicenne che con una sorella più piccola e due genitori annichiliti dal dolore, sembra dover affrontare da solo la tragica perdita della sorella adolescente, ma la magia del Natale arriverà a lenire il dolore e a ricordare a tutti che la vita continua e quanto importante sia il ricordo di chi abbiamo perduto lungo la strada.

Netflix consiglia il film agli “over 10”, una scelta comprensibile vista la delicatezza dei temi trattati e la parte emotiva del film che diventa un toccante crescendo di emozioni man mano che scopriamo chi è la misteriosa e dolcissima Hedwig, e la causa della morte della sorella maggiore del serioso ma gentile Julian. Questi due elementi che contribuiranno a far incontrare i due ragazzini, entrambi bisognosi di una spalla su cui piangere e un amico con cui confidarsi, sono presentati con una intrigante connotazione sovrannaturale alla “Casper” trattata con una delicatezza estrema, e un pizzico di magia che non guasta mai.

“Sorelle di neve” è senza dubbio un film da guardare in famiglia, ma anche una piccola variazione sul tema rispetto alla moltitudine di commedie e fantasy natalizi tra cui scegliere durante le festività. Concludiamo con un’avvertenza per gli animi più sensibili, munirsi di fazzoletti poiché il film è in grado di toccare le corde giuste anche, ne siamo certi, di eventuali Grinch/Scrooge all’ascolto (provare per credere).

Il libro originale

Maja Lunde (nata nel 1975) è l’autrice norvegese di maggior successo della sua generazione. I suoi libri sono tradotti in 40 lingue e hanno venduto più di 4 milioni di copie. Il romanzo d’esordio di Lunde The History of Bees (2015) è stato un successo immediato e venduto in diversi territori prima della pubblicazione norvegese. Ha vinto il Norwegian Bookseller’s Prize e numerosi premi internazionali. È stato il libro più venduto in qualsiasi genere in Germania nel 2017 e finora ha trascorso 3 anni consecutivi nella classifica ufficiale dei bestseller tedeschi di Der Spiegel.

Lisa Aisato (nata nel 1981) è un’autrice, illustratrice e artista pluripremiata e di successo. I suoi acclamati libri sono pubblicati in più di 30 territori. Il libro d’arte da tavolino, All the Colors of Life, un bestseller stampato in 170.000 copie in Norvegia, ha vinto il Norwegian Booksellers’ Prize del 2019 ed è entrato nella lista dei bestseller di Der Spiegel nella primavera del 2022. L’edizione tedesca è stampata in 150.000 copie. Aisato ha illustrato anche The Girl Who Wanted to Save the Books, scritto da Klaus Hagerup, è tradotto in 32 lingue. Nel 2015 Lisa Aisato è stata nominata come una delle 10 migliori scrittrici norvegesi sotto i 35 anni dal quotidiano norvegese Morgenbladet. Aisato gestisce la sua galleria alle isole Hvaler sulla costa sud-orientale norvegese, dove vive.

“Sorella di neve” è un successo da record, stampato in 250.000 copie in Norvegia e pubblicato in 31 territori, ha raggiunto sinora le 500.000 copie vendute in tutto il mondo.

Vincitore del premio polacco Child Friendly World

Vincitore dell’Estonian Babel Tower Award “Best Translated Children’s Book”

Nominato per il Norwegian Booksellers’ Prize 2018

Nominato per l’ARK Children’s Book Prize 2018

Nominato per il premio “Boksluker” 2018

Votato da 80.000 bambini come libro preferito

L’autrice Maja Lunde e l’illustratrice pluripremiata Lisa Aisato hanno creato una storia indimenticabile in 24 capitoli. Brillante e triste, piena di mistero, neve e sorprese: questo sontuoso libro illustrato a colori è destinato a diventare subito il preferito di tutta la famiglia e una tradizione natalizia amata dagli amanti dei libri di tutte le età.

“Sorella di neve” è il primo di una serie di quattro titoli del duo Lunde/Aisato suddivisi per stagioni. Il secondo titolo, “Lilly and the Sun Keeper”, è il libro primaverile. Il terzo titolo, “The Windmaker”, è il libro estivo. La pubblicazione del quarto titolo è prevista per il 2025.

Sorella di neve – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono dei compositori Sindre Hotvedt (Trio – Alla ricerca del tesoro miracoloso, Orps: The Movie, la serie tv Bloodride) e Jane Kelly .

(Trio – Alla ricerca del tesoro miracoloso, Orps: The Movie, la serie tv Bloodride) e . La colonna sonora include anche il brano originale “Siste Dans” interpretato dalla cantante norvegese Delara.

Fonte: Oslo Literary Agency