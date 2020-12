Space Jam 2: prima immagine ufficiale di Bugs Bunny

Dal panel di Warner Bros. tenutosi alla convention brasiliana Comic-Con Experience (CCXP) arriva una prima immagine ufficiale di Bugs Bunny nel sequel Space Jam 2 aka Space Jam: A New Legacy.

L’iconico personaggio dei Looney Tunes creato nel 1938 e apparso per la prima volta nel cortometraggio Caccia al coniglio (A Wild Hare) del 1940 era nel cast dell’originale Space Jam del 1996 al fianco di Michael Jordan e tornerà sul grande schermo il 16 luglio 2021 in “Space Jam 2” stavolta al fianco di LeBron James. Oltre a James, il sequel è interpretato anche da Sonequa Martin-Green, Ceyair J. Wright e Don Cheadle. Inoltre, i giocatori della National Basketball Association (NBA) Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul e Kyle Kuzma così come i giocatori della Women’s National Basketball Association (WNBA) Diana Taurasi, Nneka Ogwumike e Chiney Ogwumike faranno apparizioni cameo.

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO CHEGA EM 2021! Até o Pernalonga está ansioso para o lançamento! Assista com a gente no #OmeleteStage esse MEGA painel em https://t.co/Fdh5GdGcPP pic.twitter.com/CX68qcX65s — omelete (@omelete) December 6, 2020

L’immagine di Bugs Bunny (via Omelete) è tratta da un breve video mostrato al panel virtuale di WarnerMedia al CCXP, con Bugs che faceva un rapido tour del lotto della Warner Bros. mentre promuoveva Space Jam 2. Bunny appare nel sequel con Daffy Duck, Titti, Pepé Le Pew, Marvin il Marziano, Lola Bunny e tanti altri personaggi.

La Industrial Light & Magic di Lucasfilm è stata assunta per creare gli effetti visivi per “Space Jam 2”. Questa è la seconda volta che la ILM lavora sui Looney Tunes dopo Chi ha incastrato Roger Rabbit. All’animazione hanno lavorato il veterano animatore di Walt Disney Tony Bancroft, noto per il suo lavoro su Il re leone e Mulan; Dan Haskett che lavora sui Looney Tunes dal 1979; Matt Williames che ha lavorato sul film Looney Tunes: Back in Action e Ole Loken che ha lavorato al film animato Klaus – I segreti del Natale. Inoltre Spike Brandt, il direttore dell’animazione dell’originale “Space Jam”, è tornato a dirigere l’animazione anche per il sequel.

“Space Jam 2” è diretto da Malcolm D. Lee (Night School) e scritto da Ryan Coogler (Black Panther) insieme ad Sev Ohanian (Searching). Ryan Coogler è anche produttore insieme a LeBron James con la sua SpringHill Entertainment, Duncan Henderson, e Maverick Carter di SpringHill. I produttori esecutivi includono Justin Lin (Fast & Furious 9), Sev Ohanian e Jamal Henderson.

Fonte: Screenrant