Spamalot: il musical parodia dei Monty Python diventa un film

Paramount Pictures ha acquisito i diritti per adattare in un film la commedia musicale di Broadway Spamalot dei Monty Python. L’adattamento cinematografico era originariamente in sviluppo alla Fox, ma dopo l’acquisizione di Disney si è perso interesse verso il progetto, aprendo così la strada alla versione della Paramount.

Il film Monty Python’s Spamalot ha già una sceneggiatura completata scritta da Eric Idle, membro della troupe dei Monty Python e contiene anche canzoni di Idle e John DuPrez. Il film sarà diretto da Casey Nicholaw, il coreografo della produzione originale di Broadway al suo primo lungometraggio per il grande schermo. I crediti di Nicholaw includono la regia di una versioni di Broadway del film Mean Girls oltre ad aver curato coreografie per il film animato Trolls e il recentissimo adattamento di Netflix del musical The Prom.

Monty Python’s Spamalot è un adattamento teatral-musicale del film Monty Python e il Sacro Graal del 1975 a sua volta parodia della saga di Re Artù e dei suoi cavalieri in cerca del Graal. La prima dello spettacolo allestito a Chicago nel 2004 ha visto Hank Azaria come Lancillotto e Tim Curry come Artù. Il successivo allestimento di Broadway del 2005 è stato diretto da Mike Nichols ha vinto un Tony Award per il miglior musical.

Il progetto racconterà la storia della leggenda di Re Artù, “con la medesima ironia del film, e presenterà molti momenti indelebili del film Python diretto dai membri de Python Terry Gilliam e Terry Jones, tra cui I Cavalieri del Ni; il malaticcio Not Dead Fred, che rifiuta un passaggio nel carro riservato ai defunti appestati; il Cavaliere Nero le cui braccia e gambe sono state tagliate da Re Artù (“è solo una ferita nella carne”); il coniglio assassino; e La Granata Sacra di Antiochia scatenata per contrastare il coniglio assassino.”

Il film sarà prodotto da Dan Jinks (American Beauty e Big Fish) e Idle. Il piano è iniziare subito i casting e girare entro la fine dell’anno.

