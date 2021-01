E’ morta Stacy Title, regista di “The Bye Bye Man” e “Una cena quasi perfetta”

E’ scomparsa Stacy Title, regista e sceneggiatrice americana nota per aver diretto il film horror The Bye Bye Man. Title che era affetta da SLA è morta lunedì all’età di 56 anni.

Stacy Title nata New York il 21 febbraio 1964 debutta alla regia nel 1994 con il corto candidato all’Oscar Down on the Waterfron dove ha diretto il marito Jonathan Penner. Nel 1995 gira il suo primo lungometraggio, la crime-comedy Una cena quasi perfetta con Penner e Cameron Diaz in uno dei suoi primi ruoli. Seguiranno il crime-thriller Il Diavolo dentro (1999), una versione aggiornata dell’Amleto di Shakespeare con Penner, Jacqueline Bisset e Mary-Louise Parker, e la commedia horror Hood of Horror (2006) con Snoop Dogg, un’antologia composta da tre racconti narrati dal Segugio Infernale.

Title che prima della sua morte stava lavorando con Pennr ad una serie tv ispirata al film Kong: Skull Island ha scritto diversi progetti insieme al marito, ltra questi la sceneggiatura del film tv The Lone Ranger del 2003, un pilota per una potenziale serie tv prequel prodotta da Warner Bros. e mai realizzata. Title e il marito hanno scritto insieme anche l’horror “The Bye Bye Man” del 2017, ultima regia per il grande schermo di Title, insieme ad un episodio della serie tv fanta-horror Freakish. Title ha diretto il marito in

Title ha trascorso gli ultimi tre anni ad affrontare la SLA, malattia incurabile che altera le funzioni motorie, anche se la regista in questo lasso di tempo ha tentato di realizzare un ultimo film.

Stacy Title in una intervista con THR del 2018: Non voglio morire, ma alla fine lo farò. Ma fino ad allora voglio vivere e dirigere, fare ciò che amo farà parte della mia eredità. Io non voglio stare bloccata sulla mia sedia. Penso che questo sarà un processo bellissimo, divertente e stimolante per tutti noi, e sono felice. Voglio rimanere felice.

Penner e Title sono stati sposati per 30 anni e hanno avuto insieme due figli. Penner è stato vicino alla moglie fino all’ultimo.

Fonte: The Hollywood Reporter