Cast e personaggi

Steve Coogan: Stan Laurel

John C. Reilly: Oliver Hardy

Shirley Henderson: Lucille Hardy

Danny Huston: Hal Roach

Nina Arianda: Ida Kitaeva Laurel

Rufus Jones: Bernard Delfont

Susy Kane: Cynthia Clark

Keith MacPherson: James Finlayson

Joseph Balderrama: James W. Horne

Richard Cant: Harry Langdon

John Henshaw: Nobby Cook

Stewart Alexander: Joe Schenck

Conrad Asquith: Lord Warley

Doppiatori italiani

Angelo Maggi: Stan Laurel

Simone Mori: Oliver Hardy

Tiziana Avarista: Lucille Hardy

Stefano De Sando: Hal Roach

Claudia Razzi: Ida Kitaeva Laurel

Francesco Prando: Bernard Delfont

Oliviero Dinelli: James Finlayson

Raffaele Palmieri: James W. Horne

Franco Mannella: Harry Langdon

Luca Biagini: Nobby Cook

Franco Zucca: Lord Warley

Trama e cast

Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme, l’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.

Curiosità

Il film diretto da Jon S. Baird (Cass) e scritto da Jeff Pope (Philomena) è l’adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy – The British Tours di ‘A.J.’ Marriot che narra le vicende del celebre duo comico Stanlio e Ollio alle prese col il loro tour del 1953.

Un museo Laurel & Hardy, che contiene molti manufatti della carriera di Stan Laurel, si trova nella sua città natale, Ulverston, in Cumbria. Laurel di tanto in tanto andava a trovare i suoi genitori. Quando lui e Oliver Hardy visitarono la città come parte del loro tour nel Regno Unito del 1953, una folla enorme li accolse. Una statua in bronzo di Laurel & Hardy è fuori dal municipio.

I piccoli distintivi d’oro che Stanlio e Ollio indossano sui risvolti per gran parte del film si riferiscono al “Grand Order of Water Rats”, un ente britannico attraverso il quale i membri dell’industria dell’intrattenimento fanno donazioni a persone meritevoli ed enti di beneficenza. Stan e Ollie erano rispettivamente Water Rats 465 e 466.

Hal Roach sopravvisse un bel po’ ad entrambe le sue star quando morì nel novembre 1992, all’età di 100 anni. Aveva solo quattro giorni più di Oliver Hardy e 18 mesi meno di Stan Laurel.

Il film è dedicato alla memoria di Lois Laurel, figlia di Stan Laurel, morta nel 2017.

Quando Oliver Hardy è stato finalmente libero dal suo contratto con Hal Roach Studios, è stato finalmente in grado di firmare uno o due contratti cinematografici insieme a Stan Laurel per altri studi cinematografici. La maggior parte dei fan del duo ritiene che quei film, con la possibile eccezione de I diavoli volanti (1939), abbiano segnato un calo di qualità dalla coppia. Le sceneggiature erano spesso pessime e cominciavano a mostrare la loro età. I nuovi duo comici, come Gianni & Pinotto, e Bob Hope & Bing Crosby, iniziarono a diventare popolari. Laurel e Hardy hanno continuato a fare film, ad un ritmo più lento, fino al 1945. Il loro ultimo film, Atollo K (1950), è stato accolto male, spegnendo definitivamente le loro speranze di un ritorno.

Steve Coogan e John C. Reilly sono state le prime scelte del regista Jon S. Baird e dello sceneggiatore Jeff Pope per i ruoli di Laurel e Hardy.

Il “film dell’elefante” che ha causato tanta tensione tra Stan Laurel e Oliver Hardy è stato ufficialmente intitolato Ollio sposo mattacchione (1939). Hardy ha recitato insieme a Harry Langdon, che è stato per breve tempo una delle principali star del cinema muto. La stampa lo considerò il momento della rottura di Laurel & Hardy. Langdon e Hardy ricevettero molta attenzione dalla stampa, ma Roach non ha mai voluto che fossero una squadra permanente.

Il testo dei titoli di apertura affermano che molti dei loro film sono stati doppiati in altre lingue per paesi stranieri. Mentre i loro film sonori dal 1932 in poi furono doppiati, tra il 1930 e il 1932 Laurel e Hardy impararono ad eseguire le sceneggiature per diversi film foneticamente in altre lingue, e gli attori che parlavano quelle lingue riempirono le altre parti. Sono sopravvissute versioni in più lingue di film come La sbornia (1930) e I polli tornano a casa (1931), disponibili in DVD e digitale.

Nel film, quando Stanlio e Ollio arrivano in Irlanda tra una grande folla acclamante, le campane della chiesa circostante suonano tutte a tempo la sigla di Laurel e Hardy – “La canzone del cucù”. Questo in realtà è successo realmente e Stan Laurel in seguito ha ricordato che questo gesto ha commosso fino alle lacrime sia lui che Oliver Hardy.

Il film è stato distribuito a livello nazionale negli Stati Uniti il ​​giorno del compleanno di Oliver Hardy.

Stan Laurel era originario di Ulverston, Lancashire (ora Ulverston, Cumbria), nel nord-ovest dell’Inghilterra. Per diversi anni l’Ulverston Brewing Company of Cumbria ha fatto una selezione di birre in bottiglia e alla spina con nomi a tema Laurel e Hardy, come Lonesome Pine e Laughing Gravy.

Dopo la seconda guerra mondiale, Laurel & Hardy hanno aperto la ferrovia Romney, Hythe e Dymchurch nel Kent. Era il treno passeggeri più piccolo del mondo.

Steve Coogan ha indossato lenti a contatto blu per interpretare Stan Laurel.

L’arrivo di Laurel & Hardy in Irlanda è stato segnato da una tragedia, anche se gli attori non ne erano a conoscenza in quel momento. Tre irlandesi si tuffarono in mare e nuotarono per raggiungere un’imbarcazione che si trovava a circa 100 metri dal molo. A quaranta metri dalla riva sparirono dalla vista e annegarono. I loro corpi sono stati recuperati il ​​giorno successivo con la bassa marea.

Il filmato di sottofondo sul set western quando “Stanlio e Ollio” eseguono la routine di ballo è tratto dal film originale I fanciulli del West (Way Out West) conosciuto anche come Allegri vagabondi.

A Reilly è stata data la possibilità di indossare una tuta ingrassante o di guadagnare oltre 40 chili per interpretare il ruolo di Oliver Hardy. L’attore ha scelto la tuta poiché quando era stato necessario guadagnare peso per i suoi film precedenti, ci era voluto così tanto tempo per perderlo in seguito che promise a se stesso di non fare mai più una cosa del genere.

Per trasformare Reilly in Hardy, il progettista di protesi ha ricoperto l’attore quasi dalla testa ai piedi con protesi e una tuta ingrassante, il che ha richiesto fino a tre o quattro ore al giorno per completare il trucco. “Solo il mio viso e la parte piatta delle mie mani erano esposti”, ricorda Reilly. “In un certo senso era come indossare una maschera su tutto il corpo.”

Oliver Hardy in realtà è nato Norvell Hardy, ma ha adottato il nome di suo padre Oliver come tributo a un padre che non ha mai conosciuto. Fu chiamato Oliver Hardy per il resto della sua vita professionale. Ma gli amici e la famiglia lo chiamavano invece “Babe” Hardy – un soprannome che gli era stato dato dal suo barbiere italiano, che gli tamponava le guance con del talco sulle guance gridando “Babe”. In molti dei suoi film successivi alla Lubin è stato annunciato come Babe Hardy

Durante le riprese, Coogan e Reilly hanno dovuto imparare, guardare, provare e fare la famosa danza del duo de “I fanciulli del West” e persino recitare gli errori che la famosa coppia aveva effettivamente commesso durante le riprese.

L’autore irlandese John Connolly, noto per i suoi lavori horror, mistery e fantasy, ha scritto “he: A Novel” che è una toccante, quasi fittizia biografia di Stan Laurel, con Babe, come era conosciuto Ollio. In un capitolo, Connolly scrive del ritorno dei “Boys” nel Regno Unito, il soggetto di questo film. Ad un certo punto i “Boys” ricevono una serenata da diverse centinaia di fan che fischiettano la loro sigla.

John C. Reilly ha dovuto indossare una tuta ingrassante per interpretare Oliver Hardy che, a causa delle condizioni climatiche calde durante le riprese, l’hanno resa insopportabile da indossare; così il team di produzione ha proceduto all’installazione di tubi per poter pompare acqua fresca sul corpo di Reilly tra una ripresa e l’altra.

Jeff Pope ha descritto Stan Laurel e Oliver Hardy come i suoi eroi.

Bernard Delfont proveniva da una famiglia del mondo dello spettacolo. Uno dei suoi fratelli era Lew Grade, che fondò ATV Music Corp, che acquistò la Northern Songs, la casa editrice musicale dei Beatles. Grade (in seguito Lord Grade) ha fondato ITC, responsabile di programmi televisivi classici tra cui Thunderbirds (1965), Il prigioniero (1967), Gesù di Nazareth (1977) e il Muppet Show (1976). Grade ha prodotto anche molti lungometraggi, come Capricorn One (1977), I ragazzi venuti dal Brasile (1978), Blitz nell’oceano (1980), Sul lago dorato (1981) e La scelta di Sophie (1982). Delfont era anche lo zio di Michael Grade, che sarebbe diventato il responsabile di BBC One, poi CEO di Channel 4 nel Regno Unito.

Per quello che si rivelò un colpo grosso per Faye Ward e la sua relativamente nuova Fable Pictures, i diritti sul lavoro di Laurel e Hardy le furono concessi in licenza da Larry Harmon Pictures Corporation.

Stan Laurel e Oliver Hardy hanno anche visitato la Repubblica d’Irlanda durante il loro tour finale dove sono stati accolti calorosamente da centinaia di persone.

Steve Coogan e John C. Reilly sono entrambi candidati all’Oscar.

Nonostante la buona accoglienza del film, gli incassi al botteghino e le aspettative, il film non è stato nominato in nessuna categoria agli Oscar del 2019.

Steve Coogan è nato quasi otto mesi dopo la morte di Stan Laurel.

Oliver Hardy e John C. Reilly hanno praticamente la stessa altezza (rispettivamente 1,85 m e 1,87 m).

Durante la scenetta del ballo i due attori indossano kilt di tartan del Clan MacMillan.

Alex McLeish, allenatore di calcio ed ex calciatore britannico, interpreta un cameo nel film: è una comparsa che legge il giornale nell’atrio dell’hotel quando Stan Laurel è alla reception. L’allenatore di calcio nativo di Glasgow è un amico del regista.

Verso la fine del film immaginario di Robin Hood, quando Ollio cade in acqua, fa la sua tipica “Slow Burn”: girandosi verso la macchina da presa con un’espressione seccata e dicendo “Vedi che altro pasticcio sciocco mi hai combinato?” [Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into!]. “Slow Burn” è un sottogenere dello slapstick, termine che rappresenta un tipo di comicità caratterizzata da una sequenza in cui basta un piccolo incidente per scatenare una battaglia esilarante, come una battaglia di torte in faccia.

Note di produzione

Stan Laurel e Oliver Hardy sono ampiamente considerati il più grande duo comico della storia del cinema. Tra il 1927 e il 1950, sono apparsi in oltre 107 film (32 cortometraggi muti, 40 cortometraggi parlati, 23 lungometraggi, 12 cameo), corroborando il concetto di coppia di comici con una chimica contagiosa e numeri esilaranti che appaiono naturali, ma che sono in realtà perfezionati fin nei minimi dettagli. I due rientrano nel contenutissimo novero di star del cinema muto che è sopravvissuto e ha prosperato con l’avvento del sonoro, aggiungendo strampalati giochi di parole alla loro maestria comica. La loro influenza va ben oltre le fredde statistiche e le analisi dei cinefili, dal momento che hanno accumulato un numero impressionante di ammiratori devoti, tre musei a loro dedicati e un’associazione internazionale di appassionati della loro arte, Figli del deserto. Adorati in tutto il mondo – in Germania i loro nomi sono Dick Und Doof, in Polonia Flip I Flap, in Brasile O Gordo e o Magro – sono un cancello di accesso alla commedia, un passaporto per un mondo di sublime stupidità e imperitura amicizia. Che li si conosca grazie alle repliche televisive, agli adattamenti in forma di cartoni animati o a un gif su Twitter, l’ascoltare la loro tipica musichetta, The Cuckoo Song, è non solo la garanzia di una risata, ma significa anche azionare una macchina del tempo che ci trasporta all’istante in un’età di maggiore innocenza. La gente ammira Chaplin, guarda con venerazione Buster Keaton, ma adora Laurel e Hardy. Non esiste attore comico vivente che non sia stato influenzato dai due artisti, il loro raggio d’azione è potentissimo. È un’affezione condivisa da Jeff Pope, lo sceneggiatore di Stanlio & Ollio. Svezzato dalla trasmissione del sabato mattina della BBC dei leggendari due-rulli (cortometraggi muti di 20 minuti) della coppia, quindici anni fa Pope riceve in dono il cofanetto completo dei dvd di Laurel e Hardy, guarda I fanciulli del West – allegri vagabondi e inizia a indagare sulla storia che si nasconde dietro alle due icone. La sua ricerca porta alla luce un capitolo poco conosciuto della carriera di Laurel & Hardy: la tournée teatrale della coppia di comici nel Regno Unito all’inizio degli anni ’50, documentata nel libro di A.J. Marriot Laurel & Hardy: The British Tours. “Il meraviglioso ritratto che emerge di questi due uomini che sono ormai immensi è quello di due tizi che alloggiano in piccole pensioni, si esibiscono in minuscoli teatri e non si rendono conto che il motivo per cui hanno sfondato è che si sono voluti bene”, dichiara Pope. “Questo è il fatto che mi ha ispirato e spinto a scrivere l’intero film. È una storia d’amore tra due uomini”. La sceneggiatura di Pope è costellata di particolari significativi e toccanti sul rapporto centrale — Laurel continuò a scrivere sketch per il duo sette anni dopo il suo ritiro dalle scene — e tuttavia Coogan è sempre stato consapevole del fatto che Stanlio & Ollio avessero bisogno di altri colori. “Sapevo che il film sarebbe stato struggente e triste, carico di emozioni e la mia paura era: sarà abbastanza divertente?”, confessa. “Bisogna conquistarsi il diritto di suscitare emozioni intense in persone incantevoli. Puoi estasiare un pubblico con la commedia.” Malgrado gran parte della comicità derivi dalle meticolose ricostruzioni degli spettacoli teatrali di Laurel e Hardy, la sceneggiatura di Pope imbastisce anche alcuni dei loro numeri più famosi nel tessuto delle loro vite. Quindi i loro tentativi di issare il baule sulle scale di una stazione ferroviaria rispecchia da vicino la memorabile sequenza del piano sulle scale nel cortometraggio vincitore del premio Oscar La scala musicale. “Via via che la sceneggiatura evolveva, mi sono reso conto che c’erano alcuni punti in cui potevo rendere omaggio al loro glorioso passato”, ricorda Pope. Ma per Coogan, l’inserimento delle loro gag nelle situazioni quotidiane dice anche qualcosa della natura dei due attori. “Come spesso accade con i comici, non c’è una distinzione netta tra il personaggio comico che un attore interpreta e quello che egli è nella realtà, in particolare quando è molto coinvolto nel processo creativo”, osserva. “I due piani si sovrappongono e cerchiamo di permettere agli spettatori di notarlo. Soprattutto per i veri appassionati di Laurel e Hardy pensiamo sia importante non generalizzare e anzi entrare nello specifico, rispettando quello che sono stati per onorare la loro memoria. E per il pubblico più generico, la ricreazione di alcuni dei loro momenti iconici risulta godibile perché l’abbiamo fatta in modo che sia divertente e faccia ridere ancora oggi”.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Stanlio & Ollio” sono del compositore Rolfe Kent (Downsizing – Vivere alla grande, Young Adult, Tra le nuvole, La rivolta delle ex, 2 single a nozze).

La colonna sonora include i brani "Dance of the Cuckoos" di Marvin Hatley e "Trail of the Lonesome Pine" interpretata da John C. Reilly & Steve Coogan.

TRACK LISTINGS:

1. Main Title 1:13

2. Studio Safari 3:13

3. Newcastle, England 1953 0:39

4. Desk Bell 1:17

5. The Split 2:17

6. The Tour Begins 1:26

7. The Hard Slog Around the UK 1:33

8. Train To London 1:20

9. From the Savoy To Miffin 1:30

10. Desk Girl 1:25

11. Dejected Abbott and Costello 2:04

12. The Lyceum 0:28

13. I’m Through With Him 2:08

14. Ollie Collapses 1:25

15. Sausages Don’t Pay For Themselves 0:42

16. I’m Retiring 1:43

17. Robin Hood Dream 1:29

18. Ollies Heart 2:15

19. Arriving In Ireland 1:02

20. The Last Show 3:21

21. Epilogue and End Titles 2:40