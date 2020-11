George Lucas si è unito alla famiglia e ai fan di Star Wars per salutare e ricorda David Prowse, attore e culturista scomparso a 85 anni che ha prestato corpo, postura e movenze all’iconico villain Darth Vader nella trilogia originale di Star Wars.

George Lucas il creatore dell’iconica “Galassia lontana lontana” ha espresso le sue condoglianze per la morte di Prowse sul sito StarWars.com, sottolineando come l’imponenza di Prowse, 1 metro e 98 centimetri per 120 chilogrammi si prestasse perfettamente all’imponenza e al timore che doveva incutere un cattivo del calibro dio Darth Vader.

David ha portato una fisicità a Darth Vader che era essenziale per il personaggio. Ha fatto saltare Vader fuori dalla pagina e sul grande schermo, con una statura imponente e prestazioni di movimento per abbinare l’intensità e la corrente sotterranea della presenza di Vader. David era pronto a tutto e ha contribuito al successo di quella che sarebbe diventata una figura tragica e memorabile. Che riposi in pace.

Lucas diede a Prowse la possibilità di scegliere tra Chewbacca e Darth Vader con l’attore che optò per il cattivo, lasciando il ruolo libero così che Peter Mayhew con i suoi 2 metri e 18 centimetri potesse venir scelto e regalare ai fan un altro personaggio amatissimo. Mayhew è un’altra recente perdita della famiglia di Star Wars, l’attore è morto nell’aprile del 2019.

David Prowse ha interpretato Darth Vader sul set, nei duelli con le spade laser è stato utilizzato il maestro di spada Bob Anderson (Highlander, La storia fantastica, La maschera di Zorro), mentre l’inconfondibile voce profonda del personaggio all’epoca è stata fornita da James Earl Jones, anche voce di Mufasa nel classico animato Il re leone. Infine c’era l’attore Sebastian Shaw (1905–1994) sotto il casco quando Luke lo rimuove per soccorrere il padre morente nel finale de Il ritorno della Jedi.

Oltre a Lucas i messaggi di cordoglio arrivati su Twitter hanno incluso William Shatner di Star Trek, Warwick Davis meglio noto per il ruolo dell’Ewok Warrick in “Il ritorno dello Jedi”, Joonas Suotamo (il nuovo Chewbacca) e Rosario Dawson che ha recentemente debuttato come Ahsoka Tano nella serie tv The Mandalorian.