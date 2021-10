Star Wars: Hasbro annuncia una nuova action figure del Rancor

Uscito nel 1983 e diretto da Richard Marquand (Doppio taglio), Il ritorno dello Jedi è stato l’epilogo della Trilogia originale di Star Wars. Il film vede il Luke Skywalker di Mark Hamill, ormai un Jedi a tutti gli effetti, trarre in salvo una sensuale Principessa Leia in bikini (Carrie Fisher) e uno Han Solo (Harrison Ford) imprigionato nella grafite, affinchè possano aiutarlo nella distruzione della seconda Morte Nera. In una scena nel palazzo di Jabba the Hutt, Luke cade in trappola e viene dato in pasto al mostruoso Rancor, uno dei mostri più famosi della saga di Star Wars, ma lo Jedi riesce ad uccidere la creatura grazie ad un pesante cancello d’acciaio che gli schiaccerà la testa. La morte del Rancor e il Luke scampato alla morte mandano su tutte le furie Jabba, che però ha ancora un asso nella manica: il Sarlacc.

Hasbro ha recentemente svelato la sua più grande figure di Star Wars realizzata per la linea Black Series, che ritrae proprio il Rancor de “Il ritorno dello Jedi”. La “Star Wars Black Series” di Hasbro è una linea che si distingue per personaggi e accessori realizzati con dettagli eccezionali e un catalogo che raccoglie tutti i tipi di personaggi, veicoli, armi e creature dell’iconica “galassia lontana lontana”. La Black Series è dedicata alla creazione degli oggetti più accurati, dettagliati e specifici dell’universo di Star Wars. Con personaggi basati su film, programmi TV, videogiochi e altro ancora, Black Series copre tutto ciò che riguarda Star Wars, che si tratti di action figures, spade laser o ricreazioni su larga scala di creature e veicoli famosi.

Il Rancor sarà disponibile tramite HasLab di Hasbro, una piattaforma di crowdfunding, che raccoglie fondi per creare la figure in questione. Una volta raggiunto l’obiettivo della raccolta fondi, che resterà aperta fino al 6 dicembre 2021, la figure del Rancor entrerà in produzione e sarà poi venduta a ad un prezzo di 349,99$. La motivazione di un prezzo tanto elevato e che il Rancor è alto 44,45 cm e sfoggia braccia da che da artiglio ad artiglio misurano la bellezza di 106,68 cm. Ma non è tutto, l’altezza del Rancor può aumentare poiché la figure ha la capacità di estendersi ulteriormente raggiungendo l’altezza di ben 68,58 cm con le braccia alzate. Inoltre la figure ha oltre 45 punti di articolazione, molto più dello standard di 29 punti della Black Series.

La figure più grande della Black Series che abbia mai avuto articolazioni a farfalla, che consentono al Rancor di replicare quasi tutte le posizioni che si vedono in “Star Wars: Il ritorno dello Jedi”. Consentono inoltre al Rancor di incrociare le braccia davanti al petto e di allungarle su entrambi i lati del corpo, aumentando le possibilità di posture minacciose. Habro ha creato un nuovo standard nell’articolazione delle spalle del Rancor che gli consente di mantenere la sua iconica estetica mostruosa senza inibirne il movimento. Al di là della scultura di alta qualità e del lavoro di dettaglio preciso, che sono una consuetudine della linea Black Series, il Rancor è la figure più decorata in assoluto della storia della linea con oltre 900 interventi di decorazione e dettagli precisi, come la catena rotta sul polso destro.

Fonte: Pulse