Darth by Darthwest: nel corto di Fabrice Mathieu “Intrigo Internazionale incontra Star Wars”

Abbiamo visto diversi video che inseriscono personaggi “altri” all’interno di cult e classici del cinema, la moda del “deepfake” imperversa in questo senso, ma stavolta il mashup che andiamo a proporvi è straniante ma davvero ben fatto, e vede il divo Cary Grant inserito nientemeno che nell’universo di Star Wars.

Il mashup Darth by Darthwest creato dal regista francese Fabrice Mathieu combina Star Wars con il classico Intrigo Internazionale di Alfred Hitchcock e segue un diffidente Roger Thornhill (Grant), che si ritrova a viaggaiare attraverso la galassia a bordo del Millennium Falcon interagendo lungo il percorso con alcuni dei più popolari e amati personaggi della saga di George Lucas.

Questa volta è la loro unica speranza!

Cary Grant è tornato in una nuova avventura galattica!

Quando Alfred Hitchcock incontra George Lucas…



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Per quanto riguarda il futuro di Star Wars, Disney ha recentemente annunciato lo spin-off Rogue Squadron con Patty Jenkis (Wonder Wooma 1984) al timone e uscirà nei cinema il giorno di Natale del 2023. Jenkins parlando del film ha detto che come i videogiochi seguirà un gruppo di piloti di caccia, ma ha voluto precisare che la storia non sarà l’adattamento di nessun libro o gioco, ma sarà una storia originale. Disney e Lucasfilm hanno anche annunciato altri contenuti di Star Wars in arrivo, lo studio ha confermato lo “Star Wars” diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e diverse nuove serie tv in arrivo su Disney +. Annunciati Ashoka con Rosario Dawson nei panni dell’ex Jedi e Rangers of the New Republic, entrambi spin-off di The Mandalorian; Il prequel di Rogue One: A Star Wars Story dal titolo Andor che vede il ritorno di Diego Luna nei panni di Cassian Andor e naturalmente Kenobi, spin-off che si svolge 10 anni dopo l’Episodio III: La vendetta dei Sith e riunisce Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan e Hayden Christiansen in quelli di Anakin Skywalker / Darth Vader.

Fonte: io9