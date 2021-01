Star Wars: una nuova timeline dei romanzi “The High Republic” rinomina la Trilogia prequel

Una nuova timeline inclusa in un nuovo romanzo ufficiale di Star Wars cambia la denominazione degli eventi narrati nella Trilogia prequel. Il sito CBR riferisce che il romanzo Star Wars: The High Republic – Light of the Jedi ha sviluppato una nuova linea temporale con sei epoche che mostrano come ogni film e serie tv di Star Wars si inseriscono nel canone.

Il nuovo romanzo di Star Wars ha ridefinito la sequenza temporale del franchise, rinominando la trilogia prequel “Fall of the Jedi” (La caduta dei Jedi). Firmato da Charles Soule, “Light of the Jedi” funge da apripista alla saga ambientata durante l’Alta Repubblica e uscirà nelle librerie italiane pubblicato da Panini Comics ad aprile 2021.

La trama ufficiale del romanzo “Light of the Jedi”.

È un’età dell’oro. Intrepidi esploratori dell’iperspazio espandono la portata della Repubblica fino alle stelle più lontane, i mondi prosperano sotto la guida benevola del Senato e regna la pace, rafforzata dalla saggezza e dalla forza del famoso ordine di utenti della Forza noto come Jedi. Con i Jedi al culmine del loro potere, i cittadini liberi della galassia sono fiduciosi nella loro capacità di resistere a qualsiasi tempesta, ma anche la luce più brillante può gettare un’ombra e alcune tempeste sfidano qualsiasi preparazione. Quando una sconvolgente catastrofe nell’iperspazio fa a pezzi una nave, la raffica di schegge che emerge dal disastro minaccia un intero sistema. Non appena arriva la richiesta di aiuto, i Jedi si precipitano sulla scena. La portata dell’emergenza, tuttavia, è sufficiente per spingere anche i Jedi al limite. Mentre il cielo si apre e la distruzione piove sull’alleanza pacifica che hanno contribuito a costruire, i Jedi devono fidarsi della Forza per affrontare un giorno in cui un singolo errore potrebbe costare miliardi di vite. Anche se i Jedi combattono valorosamente contro la calamità, qualcosa di veramente mortale cresce oltre i confini della Repubblica. Il disastro dell’iperspazio è molto più sinistro di quanto i Jedi potrebbero mai sospettare. Una minaccia si nasconde nell’oscurità, lontano dalla luce del tempo, e nasconde un segreto che potrebbe incutere paura anche nel cuore di un Jedi.

La scorsa settimana sono stati pubblicati negli States i primi libri della saga “Star Wars: The High Republic”. Questa serie di romanzi racconterà le storie dei Jedi vissuti 200 anni prima degli eventi del primo film prequel, La minaccia fantasma. La nuova cronologia ora è meno incentrata sui Skywalker, e si estende dall’era dell’Alta Repubblica all’Ascesa del Primo Ordine. Le ere intercorse sono state etichettate come “La Caduta dei Jedi”, “Regno dell’Impero”, “Era della Ribellione” e “La Nuova Repubblica”. Il libro include anche una seconda sequenza temporale che mostra come anche i vari romanzi di Star Wars pubblicati si adattino al canone. Questa nuova serie di romanzi introduce agli eventi che saranno narrati nella nuova serie tv The Acolyte di Disney +, che sarà ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica.

A seguire trovate anche una esaustiva infografica (via Star Wars: Libri & Comics) che raccoglie, ordina e connette tutti i Jedi dell’Alta Repubblica.