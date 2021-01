Stasera in tv: “Hotel Transylvania 3” su Rai 2

Cast e personaggi

Doppiatori originali

Adam Sandler: Dracula

Selena Gomez: Mavis

Andy Samberg: Jonathan

Kevin James: Frankenstein

Steve Buscemi: Wayne

David Spade: Griffin

Kathryn Hahn: Ericka Van Helsing

Jim Gaffigan: Abraham Van Helsing

Keegan-Michael Key: Murray

Molly Shannon: Wanda

Fran Drescher: Eunice

Mel Brooks: Vlad

Asher Blinkoff: Dennis

Genndy Tartakovsky: Blobby

Joe Jonas: Kraken

Chris Parnell: Stan

Alison Hammond: FrankenGinger

Aaron LaPlante : Gremlins

Doppiatori italiani

Claudio Bisio: Dracula

Cristiana Capotondi: Mavis

Davide Perino: Jonathan

Paolo Marchese: Frankenstein

Luca Dal Fabbro: Wayne

Mino Caprio: Griffin

Claudia Catani: Ericka Van Helsing

Angelo Maggi: Abraham Van Helsing

Luigi Ferraro: Murray

Stefanella Marrama: Wanda

Graziella Polesinanti: Eunice

Bruno Alessandro: Vlad

Edoardo Vivio: Dennis

Alessio Cigliano: Stan

Valentina Favazza: FrankenGinger

Stefano Thermes : Gremlins

La trama

Nel nuovo film della Sony Pictures Animation, Dracula decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva. Il resto del gruppo si unisce a loro e, a bordo della crociera, i mostri si divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni di bordo: dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet, alle insolite escursioni. Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis scopre che Drac si è innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe distruggere la razza dei mostri.

Curiosità

Il Chupacabra è un mostro della leggenda popolare messicana (succhia capra) noto per bere il sangue delle capre. Per questo il barista offre una capra in un bicchiere quando gli chiede da bere.

La scena in cui Johnny vede un gremlin sull’ala dell’aereo è un omaggio ad Ai confini della realtà: Incubo a 20.000 piedi (1963).

Se si guarda con attenzione durante la sequenza del Triangolo delle Bermuda, si possono avvistare diverse barche famose che presumibilmente sono scomparse nel luogo misterioso. Il team degli effetti visivi ha dovuto costruire tutte le singole navi che si trovavano nel Triangolo delle Bermuda perché desideravano una struttura credibile quando venivano raggruppate.

I gremlins ricordano i mostri dei film Gremlins (1984) e Gremlins 2 – La nuova stirpe (1990), ma il loro comportamento sull’aereo richiama alla mente anche i “gremlins” originali. Un tempo i Gremlins erano noti alla Royal Air Force come diavoletti dispettosi che sabotavano gli aerei. Ogni volta che qualcosa andava storto e nessuno sapeva il motivo, veniva incolpato un gremlin. Durante la sua permanenza nella Royal Air Force, l’autore Roald Dahl apprese di questo mito e scrisse una storia sulle crearture, rendendo i gremlin famosi in tutto il mondo.

Nel cortometraggio Puppy (2017), uscito un anno prima di questo lungometraggio, si può vedere Mavis leggere la brochure di viaggio per l’attuale nave da crociera di Hotel Transylvania 3, mesi prima che il film fosse ufficialmente annunciato al pubblico.

Genndy Tartakovsky non voleva che gli uomini pesce si piegassero in avanti perché i pesci possono piegarsi solo di lato, quindi ha chiesto agli animatori di concedere loro il minor movimento possibile; a volte nelle scene si muovono solo la bocca o gli occhi.

Secondo il regista Genndy Tartakovsky, è tornato dopo aver preso ispirazione da una “miserabile” vacanza in famiglia e una grande ispirazione per il film dai film di National Lampoon’s Vacation, dato che il film si sarebbe svolto a bordo di una nave da crociera.

Abraham Van Helsing aveva tra i cinquanta e sessant’anni nel Dracula di Bram Stoker, pubblicato nel 1897, quindi in Hotel Transylvania 3 dovrebbe avere un’età che si aggira tra i centosettanta e i centonovanta anni.

Il cane gigante di Dennis Tinkles è stato introdotto per la prima volta nel cortometraggio Puppy (2017) uscito nelle sale a luglio 2017. Inizialmente avrebbe dovuto avere solo un breve cameo in Hotel Transylvania 3, ma il pubblico ha risposto così fortemente al personaggio che la sua parte è diventata un ruolo chiave in questo film.

Quando il gremlin, mentre tentano di riparare il motore dell’aereo, colpisce il motore con un martello e lo manda in avaria, l’effetto sonoro utilizzato è quello dell’hyperdrive disattivato del Millenium Falcon.

La nave da crociera nel film, la “Legacy”, ha una forte somiglianza con la R.M.S. Titanic e le navi sorelle R.M.S. Olympic e R.M.S. Britannic – la Legacy ha cinque fumaioli invece di quattro come le navi R.M.S. Lusitania e R.M.S. La Mauretania, ed essendo un cartone animato è più corta e più grossa dei transatlantici reali.

La Llorona può essere vista tra la folla in diverse sequenze.

Crystal è basato su Kitty Carroll del film La donna invisibile (1940).

Nel giugno 2016, Sony Animation ha confermato che il regista Genndy Tartakovsky sarebbe tornato per il terzo film, dopo aver preso un periodo di congedo per lavorare alla stagione finale della sua serie tv Samurai Jack (2001).

L’insegna della festa di compleanno davanti al Kids Club della nave da crociera elenca i nomi dell’attuale troupe di produzione.

Artisti di 43 paesi diversi hanno lavorato a questo film.

Una delle navi nel Triangolo delle Bermuda si chiama “Dawn”, che è il nome della moglie del regista Genndy Tartakovsky.

Per la nave sono stati creati oltre 5.700 oblò.

Quando Ericka sta attraversando il tempio nascosto di Atlantide, con Dracula e Mavis che lo seguono, e cautamente scende nell’abisso, c’è una somiglianza con il poster del film 127 ore (2010).

Il processo di storyboard per il film è durato 15 mesi e gli artisti hanno creato un totale di 90.000 pannelli; di cui soli 10.000 pannelli sono stati effettivamente inseriti nel film.

Quando Wayne e Wanda visitano il Kids Club, si può vedere un un cartello che dice che è il compleanno di Jason. Jason è il Jason Voorhees del franchise Venerdì 13.

Un adattamento del film formato videogioco, intitolato “Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard”, è stato rilasciato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Microsoft Windows il 10 luglio 2018.

Tra i ritagli sulla mappa di Atlantide di Van Helsing c’è l’immagine di un’onda sonora. Sembra essere The Bloop, un misterioso suono a bassa frequenza rilevato nel Sud Pacifico nel 1997 dalla NOAA. Ora confermato come suono di un iceberg in movimento, è stato ipotizzato in passato che potesse essere prodotto da un mostro marino gigante.

Un’idea in Hotel Transylvania (2012) che è stata abbandonata riguardava il fatto che Johnny fosse un discendente di Abraham Van Helsing, il che avrebbe creato più conflitti tra Dracula e Johnny.

Abraham Van Helsing era un fantasma in una prima versione della sceneggiatura.

La scena in cui Ericka cerca ripetutament di uccidere Dracula in vari modi, il tutto mentre balla beatamente per tutta la nave sulle note di “24K Magic” di Bruno Mars, brano cambiato nella versione internazionale con la hit “Gangam Style” di PSY.

Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 528, l’incasso più alto del franchise.

La colonna sonora

Le musiche originali di Hotel Treansylvania 3 sono di Mark Mothersbaugh (The Lego Movie), alla sua quinta colonna sonora di un film Sony Animation dopo Piovono polpette (2009), Hotel Transylvania (2012), Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi (2013) e Hotel Transylvania 2 (2015). David Foster e Michael Bublé hanno scritto la canzone "It's Party Time" in un impeto di ispirazione e con la voce di Nick Jonas in mente.

(The Lego Movie), alla sua quinta colonna sonora di un film Sony Animation dopo Piovono polpette (2009), Hotel Transylvania (2012), Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi (2013) e Hotel Transylvania 2 (2015). David Foster e Michael Bublé hanno scritto la canzone “It’s Party Time” in un impeto di ispirazione e con la voce di Nick Jonas in mente.

La canzone "I'm in Love with a Monster" di Hotel Transylvania 2 viene ascoltata durante il matrimonio.

Il famoso artista e produttore musicale olandese Tiësto ha fornito la canzone usata da Abraham Van Helsing per controllare il Kraken.

TRACK LISTINGS:

1. Bridal Chorus – Richard Wagner

2. I’m In Love With A Monster – Fifth Harmony

3. Always And Forever – Heatwave

4. I Would Never Want To Be Young Again – Gogol Bordello

5. Orinoco Flow – Enya

6. Downtown – Macklemore

7. Danke Schoen – Wayne Newton

8. It’s A Lovely Day Today – Irving Berlin

9. 24K Magic – Burno Mars

10. Gonna Have It All – Danger Twins

11. It’s Party Time – Joe Jonas

12. Seavolution – Tiesto

13. Wave Rider – Tiesto

14. Tear It Down – Tiesto

15. Good Vibrations – Beach Boys

16. Don’t Worry Be Happy – Bobby McFerin

17. Macarena (River Re-Mix) – Los Del Rio

18. Love Boat, Main Title – Charlie Fox and Paul Williams

19. I See Love – Jonas Blue and Joe Jonas

20. Float – Eric Nam

