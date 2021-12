La giostra di Natale – Cast e personaggi

Rachel Boston: Lila

Neal Bledsoe: Whitaker

Stuart Hughes: Roy

Jennifer Vallance: Heidi

Tessa Kozma: Principessa Maya

Tom Rooney: Re Coventry

Kathryn Davis: Margaret

Michael Spencer-Davis: Duca Sterling

Lisa Michelle Cornelius: Nicole

Mélodie Tossa: Angela

La trama

Quando Lila viene assunta dalla famiglia reale di Ancadia per restaurare la loro giostra come regalo a sorpresa per la nipote del principe, lavora con lui fianco a fianco per completarla entro Natale. Lungo la strada, i due scopriranno di essere più simili di quanto avrebbero pensato e si aiuteranno anche a vicenda nel realizzare il percorso nella vita che i loro cuori gli stanno indicando.

Curiosità

“La giostra dell’amore” è diretto da Don McCutcheon (I misteri di Murdoch, Thew Good Witch, Piccoli brividi). McCutcheon dirige da una sceneggiatura di Kim Beyer-Johnson (Un castello per Natale) da una storia di Uma Incrocci (Campeggio a 5 stelle).

Nata e cresciuta a Signal Mountain, nel Tennessee, Rachel Boston (Lila) ha iniziato a esibirsi in musical allestiti dalla chiesa. A 17 anni si trasferisce a New York per intraprendere la carriera di attrice. Boston inizia i suoi studi alla New York University e in seguito si trasferisce a Los Angeles per iniziare le riprese della serie tv “American Dreams”. Più di recente Boston ha recitato nella serie tv “SEAL Team” ed è apparsa in “Kidding” di Showtime con Jim Carrey e Judy Greer e ha interpretato la migliore amica del college di Antonia Thomas in “The Good Doctor”. Sul grande schermo Boston è apparsa con Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel nel film candidato ai Golden Globe (500) giorni insieme e al fianco di Matthew McConaughey e Jennifer Garner nella commedia romantica La rivolta delle ex.

Neal Bledsoe è un attore e scrittore nato a Toronto e cresciuto a Seattle che prende il nome dall’eroe della Beat Generation, Neal Cassady. Bledsoe è meglio conosciuto per il suo lavoro televisivo in serie tv come “Shameless”, “Man in the High Castle”, “Agents of S.H.I.E.L.D.” della Marvel. e “I misteri di Laura”. Bledsoe ha anche vinto il premio come miglior attore per il suo lavoro in diversi film indipendenti, più recentemente in A Soldier’s Revenge al fianco di Val Kilmer.

La collana di Lila appare e scompare più volte durante il periodo in cui è alle scuderie e alla giostra con il principe.

Quando Lila torna al galà, l’anello alla sua mano destra cambia il dito su cui è posizionato. Anche la mano sinistra non ha anello finché non va alla giostra e appare un anello sulla mano sinistra.

La colonna sonora