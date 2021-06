Steve Carell protagonista del dark thriller The Rabbit Factor

Steve Carrell reciterà in un adattamento cinematografico del romanzo The Rabbit Factor dello scrittore finlandese Antti Tuomainen. Il sito Deadline riporta che il progetto è attualmente in sviluppo presso Amazon Studios, con Carell che sarà anche produttore insieme a Todd Lieberman e David Hoberman.

La trama ufficiale del romanzo: La vita accuratamente ordinata di un matematico assicurativo viene sconvolta quando perde inaspettatamente il lavoro ed eredita un parco avventura… con tutta una serie di problemi. Un thriller eccentrico, teso e caldamente divertente del pluripremiato autore finlandese Antti Tuomainen. Cosa rende la vita perfetta? Il matematico delle assicurazioni Henri Koskinen conosce la risposta perché calcola tutto fino all’ultimo decimale. E poi, per la prima volta, Henri si trova di fronte all’incalcolabile. Dopo aver perso improvvisamente il lavoro, Henri eredita un parco avventura da suo fratello, inclusi i suoi peculiari dipendenti e i suoi preoccupanti problemi finanziari. I peggiori problemi finanziari sembrano provenire da grossi prestiti presi da quartieri criminali… e alcuni uomini pericolosi sono molto ansiosi di riavere i loro soldi. Ma quello che Henri non riesce davvero a calcolare è l’amore. Nel parco avventura, Henri incontra Laura, un’artista con un passato controllato, una gioia di vivere e uno stile di vita irregolare che lo sconcertano. Mentre i criminali fanno di tutto per riscuotere i loro debiti e mentre il rapporto di Henri con Laura si approfondisce, si trova di fronte a situazioni ed emozioni che semplicemente non possono essere appuntate sui suoi fogli di calcolo…Calorosamente divertente, ricco di personaggi bizzarri e situazioni assurde, The Rabbit Factor è il trionfo del dark thriller, la sua tensione pari solo alla sua capacità di farci gioire della bellezza e della natura casuale della vita.

Carell ha appena concluso la stagione 2 di The Morning Show per Apple TV +, è attualmente in produzione per la stagione 2 di Space Force per Netflix ed è tornato a doppiare Gru in Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, che Universal e Illumination porteranno nei cinema per l’estate 2022.