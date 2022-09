Stasera in tv: “Sulle ali dell’avventura” su Italia 1

Cast e personaggi

Jean-Paul Rouve: Christian

Mélanie Doutey: Paola

Louis Vazquez: Thomas

Lilou Fogli: Diane

Frédéric Saurel: Bjorn

Grégori Baquet: Julien

Dominique Pinon: Pichon

Philippe Magnan: Ménard

Ariane Pirié: Jeanne

Doppiatori italiani

Franco Mannella: Christian

Barbara De Bortoli: Paola

Lorenzo D’Agata: Thomas

Guendalina Ward: Diane

Simone Mori: Bjorn

Alessio Cigliano: Julien

Luca Dal Fabbro: Pichon

Carlo Valli: Ménard

La trama

Christian, uno scienziato visionario, studia oche selvatiche. Per suo figlio, un adolescente ossessionato dai videogiochi, l’idea di trascorrere le vacanze con suo padre nel deserto rappresenta un incubo. Tuttavia, padre e figlio si riavvicineranno per portare a termine un progetto folle: salvare una specie in via di estinzione grazie all’aeroplano ultraleggero di Cristian. Partono così per un viaggio avventuroso e incredibilmente emozionante…

Curiosità

Il regista Nicolas Vanier ha diretto anche il documentario Il grande Nord, Un incontro per la vita e il film live-action Belle & Sebastien.

La sceneggiatura di “Sulle ali dell’avventura” è stata scritta da Matthieu Petit in collaborazione con Christian Moullec, lo scienziato che ha ispirato la storia del film.

La trama del film ha diversi elementi in comune con il dramma L’incredibile volo del 1996.

Il libro ispirato al film

“Sulle ali dell’avventura” è anche il titolo del libro scritto da Nicolas Vanier a cui si ispira il film, edito in Italia da Sperling & Kupfer.

La sinossi ufficiale: Stanco dei ritmi frenetici della città, Christian, padre divorziato, decide di trasferirsi in una fattoria nel bel mezzo della campagna francese. È lì che elabora un piano segreto, al limite della legalità, per salvare uno stormo di oche dall’estinzione: a bordo di un ultraleggero, si propone di accompagnarle dalla Scandinavia alla Camargue su una nuova rotta migratoria, lontana da predatori letali, cavi elettrici e urbanizzazione selvaggia. Inaspettatamente, riesce a coinvolgere nel suo progetto folle Thomas, il figlio adolescente e ostile che passa tutto il tempo davanti ai videogiochi e all’inizio era inorridito all’idea di trascorrere le vacanze nella natura insieme a suo padre. I due intraprendono così un viaggio tanto appassionante quanto pericoloso per cercare di condurre le loro amate oche al sicuro. Dopo mille peripezie e difficoltà, riusciranno a portare a termine la loro missione ecologista? Ispirato alla storia vera dell’ornitologo Christian Moullec, “Sulle ali dell’avventura” racconta il viaggio di un padre e di un figlio che ritrovano la complicità mentre tentano di salvare uno stormo di oche a rischio di estinzione. Un romanzo che si fa portatore di un importante messaggio ambientalista per la salvaguardia del pianeta.

Chi è Nicolas Vanier?

Per più di venticinque anni, Nicolas Vanier ha percorso i territori più selvaggi delle montagne. Dalle sue peripezie sono nati molti spettacoli, romanzi e documentari. L’avventura, per lui, inizia sempre con il rispetto assoluto della Natura e delle popolazioni che vi abitano. I suoi sogni d’infanzia sono stati cullati dai racconti di Fenimore Cooper e Jack London. Indiani, esploratori, bestie selvagge e luoghi ostili hanno stimolato la sua immaginazione e dato ritmo ai suoi viaggi. Per Nicolas, l’uomo e la natura sono una cosa sola. Questo è il messaggio che bisogna ribadire sempre affinché gli uomini prendano coscienza della loro follia distruttiva. Da sempre impegnato nella protezione dell’ambiente, Nicolas patrocina, tra le altre iniziative, “L’école agit!”, un’organizzazione fondata dal Ministero dell’Educazione Nazionale il cui scopo è quello di promuovere l’ecologia e lo sviluppo sostenibile nelle scuole. Porterà sullo schermo l’adattamento del suo romanzo L’or sous la neige ripercorrendo l’avventura di un giovane nativo americano che alla fine del XIX secolo si è lanciato alla scoperta dell’oro del Klondike.

Chi è Christian Moullec?

Dal 1995 Christian Moullec è stato il pioniere del volo in MICROLIGHT con uccelli. Ispirato dal lavoro del famoso etologo austriaco Konrad Lorenz e grazie alla sua grande conoscenza del mondo degli uccelli, Christian Moullec iniziò i suoi primi voli con i suoi uccelli nel 1995 a bordo di un deltaplano motorizzato che aveva adattato. L’obiettivo iniziale era quello di sensibilizzare sulla protezione degli uccelli migratori e di reintrodurre in Svezia le oche dalle guance bianche. Si è trasformato in uccello per accompagnare le specie protette nelle loro rotte migratorie. La sua inventiva e le sue profonde convinzioni sono state oggetto di documentari televisivi (Canal +, France 3, TF1, ARTE, France 2…) e numerosi reportage sulla carta stampata internazionale. Alcuni hanno anche cercato di imitare la sua abilità, che è stata molto pubblicizzata poiché lo spettacolo di volare in stormo con gli uccelli è qualcosa di eccezionale. Dal 1999, l’ornitologo Christian Moullec, soprannominato “birdman”, dedica la sua vita ad allevare e salvare esemplari di oche, rimaste orfane, appartenenti a specie rare che rischiano di estinguersi. Diventandone di fatto la figura ‘paterna’, le guida anche in volo, a bordo di un deltaplano a motore, attraverso l’Europa (che solo negli ultimi 30 anni ha perso 430 milioni di uccelli), per mostrare agli stormi le rotte di migrazione più sicure per la nidificazione.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Armand Amar (la trilogia live-action Belle & Sebastien, In viaggio con Jacqueline, Un sacchetto di biglie, Mia e il Leone Bianco).

TRACK LISTINGS:

1. La naissance D’aka (Anne Sophie Versnaeyen) 1:37

2. Le retour en Camargue (Armand Amar) 1:23

3. Une decision Importante (Armand Amar) 0:56

4. Premier Decollage (Armand Amar) 2:01

5. Donne moi des ailes I (Armand Amar) 1:23

6. Apprentissage du Vol (Laurent Courbier) 3:34

7. Depart en Van (Armand Amar) 2:30

8. You Are Not Alone (Anne Sophie Versnaeyen) 3:14

9. Inquietude (Armand Amar) 1:20

10. Thomas S’enfuit (Anne Sophie Versnaeyen) 1:49

11. Peril dans les Airs (Armand Amar) 2:34

12. Donne moi des ailes Ii (Armand Amar) 1:25

13. A la recherche de Thomas (Armand Amar) 1:30

14. My Name Is Nils (Mathieu Coupat) 1:37

15. L’attente (Armand Amar) 1:14

16. Envol avec les Oies (Anne Sophie Versnaeyen) 1:21

17. Vol de Fuel (Armand Amar) 0:54

18. Bjorn Arrive (Armand Amar) 0:49

19. Libre (Anne Sophie Versnaeyen) 2:38

20. La Tempete (Armand Amar) 3:24

21. Donne Moi Des Ailes Iii (Armand Amar) 1:22

22. Le grand Voyage (Mathieu Coupat) 3:44

23. Trahison (Armand Amar) 2:07

24. Thomas le Heros (Anne Sophie Versnaeyen) 2:16

25. En Apesanteur (Armand Amar) 1:22

26. Retour Triomphal (Hugo Gonzales Pioli) 2:08

27. Retrouvailles (Mathieu Coupat) 3:43

28. You Are Not so Far (Mathieu Coupat) 4:31

La colonna sonora di “Sulle ali dell’avventura” è disponibile su Amazon.