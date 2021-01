Sundance 2021: Patton Oswalt presenterà la cerimonia di premiazione

E’ stato scelto il presentatore della cerimonia di premiazione del Sundance Film Festival 2021. Quest’anno la cerimonia, che si terrà i gran parte virtualmente, sarà presentata dall’attore e comico Patton Oswalt.

Patton Oswalt è noto al pubblico italiano per il ruolo dei fratelli Koenig nella serie tv Agents of S.H.I.E.L.D.. Dopo il debutto nel 1994 come attore nell’episodio “Il divano nuovo” della serie tv Seinfeld, Oswalt è apparso in svariate serie tv tra cui Parks and Recreation, Community, Due uomini e mezzo, Burn Notice – Duro a morire, Justified, Brooklyn Nine-Nine e Veronica Mars. Attualmente Oswalt è la voce narrante della sitcom I Goldberg nei panni di un Adam F. Goldberg adulto. Per quanto riguarda il cinema, Oswalt ha doppiato Remy in Ratatouille e recitato in Young Adult, Blade: Trinity, 22 Jump Street, Scherzi della natura, Le spie della porta accanto e The Circle. Oswalt ha anche vinto un Grammy Award per il miglior album comico per il suo speciale Netflix Patton Oswalt: Talking for Clapping del 2016.

“Ciò che rende il Sundance il Sundance è ovviamente qualcosa di più dei semplici film”, ha affermato il direttore del Festival Tabitha Jackson. “Siamo entusiasti che le conversazioni, le provocazioni, le esibizioni e le celebrazioni di questa comunità siano ancora più ricche quest’anno perché provengono da così tanti luoghi e punti di vista diversi”.

Il Sundance Institute ha annunciato anche diversi panel e interventi durante l’evento tra cui “Conjuring the Collective, the Womxn at Sundance Speakeasy” che ospiterà Judith Jamison (Ailey), Marlee Matlin, la regista Siân Heder (CODA), l’attrice Rita Moreno (Rita Moreno: Just A Girl Who Decided to Go For It), l’attrice SOKO (Mayday, The Blazing World), la cantautrice Brittany Howard e la poetessa Ryka Ayoti.

La cerimonia di premiazione del Sundance film Festival 2021, che sarà trasmessa in live streaming il 2 febbraio, vedrà le apparizioni speciali di Alison Brie, Shira Haas e Diego Luna insieme ai giurati che includono Julie Dash e Cynthia Erivo.

Il Sundance 2021 si terrà dal 28 gennaio al 3 febbraio.

Fonte: Deadline