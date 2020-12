Annunciato il programma ufficiale dei film che saranno proiettati al Sundance Film Festival 2021. La rassegna nella prossima edizione si comporrà di 72 lungometraggi di registi provenienti da tutto il mondo. Come accaduto in precedenza per molti festival e rassegne, anche il Sundance si è dovuto adeguare alla pandemia globale di COVID-19 e quindi il festival si digitalmente tramite una piattaforma online ricca di funzionalità, costruita dal Sundance e di persona sugli schermi satellitari in tutto il paese dal 28 gennaio al 3 febbraio 2021. Inoltre, i partecipanti al Festival potranno riunirsi in sale d’attesa virtuali, partecipare a sessioni live di “domanda e risposta” e riunioni in nuovi ambienti online ispirati per interagire in una serie di modi nuovi e familiari.

Robert Redford fondatore e presidente del Sundance Institute: Lo stare insieme è stato un principio animatore qui al Sundance Institute poiché abbiamo lavorato per reinventare il Festival per il 2021, perché non c’è Sundance senza la nostra comunità. Sotto la guida di Tabitha, abbiamo forgiato una nuova visione collettiva: una che onora lo spirito e la tradizione di questi tonificanti raduni annuali nello Utah, lasciando spazio a nuove fantasiose possibilità in un nuovo formato online. Keri Putnam, direttore esecutivo del Sundance Institute: Naturalmente, l’anno della pandemia ha richiesto un adattamento. A un livello più profondo, riconosciamo anche l’urgenza di supportare narratori indipendenti in un momento di grandi sconvolgimenti nel campo del cinema e dei media. Siamo orgogliosi che questa edizione del Festival sia fieramente indipendente e raggiungerà le persone ovunque, celebrando sia l’esperienza teatrale sui nostri schermi satellitari sia lo streaming sulla nostra piattaforma.

Tabitha Jackson, direttrice del Sundance Film Festival: Questo Festival è una risposta singolare a un anno singolare – sia nel design che nella cura – e siamo entusiasti delle nuove dimensioni di possibilità che rivelerà. Ma al centro c’è qualcosa che parla dei nostri valori più duraturi. Per migliaia di anni gli esseri umani si sono riuniti per raccontare storie e dare un significato. In questo anno di pandemia ci riuniamo per celebrare una costellazione di artisti con prospettive uniche che esprimono questo momento attuale e che insieme dicono: “Noi esistiamo. Questo è chi siamo. E questo è ciò che vediamo”. Kim Yutani, Direttore della programmazione del Festival: Il lavoro nel programma di quest’anno è innovativo, fantasioso e formalmente audace. Con oltre la metà del programma realizzato da registi esordienti, il senso di scoperta rimane fedele a noi al Sundance. Il Festival di quest’anno presenta prove inconfutabili che, nonostante le sfide, la voce indipendente è più forte che mai.

U.S. DRAMATIC COMPETITION

Coda (Regista e sceneggiatore: Siân Heder, Produttori: Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi, Patrick Wachsberger) – Come CODA – Child of Deaf Adults – Ruby è l’unica persona udente nella sua famiglia di non udenti. Quando l’attività di pesca della famiglia è minacciata, Ruby si ritrova combattuta tra perseguire il suo amore per la musica e la sua paura di abbandonare i suoi genitori. Cast: Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant e Marlee Matlin.

I Was a Simple Man (Regista e sceneggiatore: Christopher Makoto Yogi, Produttori: Sarah S. Kim, Christopher Makoto Yogi, Matthew Petock, Yamato Cibulka) – Mentre una famiglia alle Hawaii affronta la morte imminente del primogenito, i fantasmi del passato infestano le campagne. Cast: Steve Iwamoto, Constance Wu, Kanoa Goo, Chanel Akiko Hirai, Tim Chiou, Boonyanudh Jiyarom.

Jockey (regista: Clint Bentley, sceneggiatori: Clint Bentley, Greg Kwedar, produttori: Clint Bentley, Greg Kwedar, Nancy Schafer) – Un fantino anziano è determinato a vincere un ultimo campionato, ma il suo sogno è complicato quando un giovane debuttante si presenta a rivendicare essere suo figlio. Cast: Clifton Collins Jr., Molly Parker, Moises Arias.

John and the Hole (Regista: Pascual Sisto, Sceneggiatore: Nicolás Giacobone, Produttori: Elika Portnoy, Alex Orlovsky, Mike Bowes) – Una storia di formazione non tradizionale, ambientata nella realtà inquietante di John, un ragazzo che ha la sua famiglia prigioniera in un buco nel terreno. Cast: Charlie Shotwell, Michael C. Hall, Jennifer Ehle, Taissa Farmiga.

Mayday (Regista e sceneggiatore: Karen Cinorre, Produttori: Jonah Disend, Lucas Joaquin, Karen Cinorre, Sam Levy) – Ana viene trasportata in una terra onirica e pericolosa dove si unisce a una squadra di donne soldato impegnate in una guerra senza fine lungo un costa frastagliata. Anche se trova la forza in questo mondo esaltante, si rende conto che non è l’assassina che vogliono che sia. Cast: Grace Van Patten, Mia Goth, Havana Rose Liu, Soko, Théodore Pellerin, Juliette Lewis.

On the Count of Three (regista: Jerrod Carmichael, sceneggiatori: Ari Katcher, Ryan Welch, produttori: David Carrico, Adam Paulsen, Tom Werner, Jake Densen, Ari Katcher, Jimmy Price) – Due pistole. Due migliori amici. E un patto per porre fine alle loro vite quando la giornata sarà finita. Cast: Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Tiffany Haddish, J.B. Smoove, Lavell Crawford, Henry Winkler.

Passing (regista e sceneggiatore: Rebecca Hall, produttori: Forest Whitaker, Nina Yang Bongiovi, Margot Hand, Rebecca Hall) – Due donne afroamericane che possono “passare” per bianche scelgono di vivere su lati opposti della linea di colore nella New York del 1929 in un’esplorazione dell’identità razziale e di genere, delle prestazioni, dell’ossessione e della repressione. Tratto dal romanzo di Nella Larsen. Cast: Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, Alexander Skarsgård, Bill Camp.

Superior (Regista: Erin Vassilopoulos, Sceneggiatori: Erin Vassilopoulos, Alessandra Mesa, Produttori: Benjamin Cohen, Grant Curatola, Patrick Donovan) – In fuga, Marian torna nella sua città natale nello stato di New York per nascondersi con la sua gemella identica, estraniata, Vivian. Lottando per lasciarsi il passato alle spalle, Marian mente sul motivo del suo ritorno, lasciando sua sorella all’oscuro finché i loro due mondi non iniziano a scontrarsi. Cast: Alessandra Mesa, Ani Mesa, Pico Alexander, Jake Hoffman, Stanley Simons.

Together Together (regista e sceneggiatore: Nikole Beckwith, produttori: Anthony Brandonisio, Daniela Taplin Lundberg, Tim Headington) – Quando la giovane solitaria Anna viene assunta come surrogata di Matt, un uomo single sulla quarantina, i due sconosciuti si rendono conto di questo inaspettato la relazione sfiderà rapidamente la loro percezione della connessione, dei confini e dei particolari dell’amore. Cast: Ed Helms, Patti Harrison, Tig Notaro, Julio Torres, Anna Konkle.

Wild Indian (Regista e sceneggiatore: Lyle Mitchell Corbine Jr., Produttori: Lyle Mitchell Corbine Jr., Thomas Mahoney, Eric Tavitian) – Due uomini sono inestricabilmente legati insieme dopo aver coperto il feroce omicidio di un compagno di scuola. Dopo anni di separazione seguendo percorsi selvaggiamente divergenti, devono finalmente affrontare il modo in cui il loro segreto traumatico ha plasmato irrevocabilmente le loro vite. Cast: Michael Greyeyes, Chaske Spencer, Jesse Eisenberg, Kate Bosworth, Phoenix Wilson, Julian Gopal.

U.S. DOCUMENTARY COMPETITION

Ailey (regista: Jamila Wignot, produttore: Lauren DeFilippo) – Alvin Ailey era un artista visionario che ha trovato la salvezza attraverso la danza. Raccontato con le sue stesse parole e attraverso la creazione di una danza ispirata alla sua vita, questo ritratto immersivo segue un uomo che, di fronte a un mondo che si rifiutava di abbracciarlo, determinato a costruirne uno che lo avrebbe fatto.

All Light, Everywhere (Regista: Theo Anthony, Produttori: Riel Roch-Decter, Sebastian Pardo, Jonna McKone) – Un’esplorazione delle storie condivise di telecamere, armi, polizia e giustizia. Man mano che le tecnologie di sorveglianza diventano una presenza fissa nella vita di tutti i giorni, il film s’interroga sulla complessità di un punto di vista oggettivo, sondando i pregiudizi inerenti sia la percezione umana che l’obiettivo.

At the Ready (Regista: Maisie Crow, Produttori: Hillary Pierce, Maisie Crow, Abbie Perrault) – Sede di uno dei più grandi programmi di formazione per le forze dell’ordine della regione, gli studenti della Horizon High School di El Paso si addestrano per diventare agenti di polizia e agenti della pattuglia di frontiera quando scoprono che la realtà dei loro lavori da sogno può essere in contrasto con le verità e le persone a cui tengono di più.

Cusp (Registi: Parker Hill, Isabel Bethencourt, Produttori: Zachary Luke Kislevitz, Parker Hill, Isabel Bethencourt) – In una città militare del Texas, tre ragazze adolescenti affrontano gli angoli oscuri dell’adolescenza alla fine di un’estate da sogno febbrile.

Homeroom (Regista: Peter Nicks, Produttori: Peter Nicks, Sean Havey) – Dopo la lezione del 2020 alla Oakland High School in un anno segnato da cambiamenti sismici, esplorando il mondo emotivo degli adolescenti che diventano maggiorenni sullo sfondo di un mondo in rapida evoluzione.

Rebel Hearts (Regista: Pedro Kos, Produttori: Kira Carstensen, Shawnee Isaac-Smith, Judy Korin) – Un gruppo di suore pioniere si oppone coraggiosamente al patriarcato della Chiesa cattolica, combattendo per i propri mezzi di sussistenza, convinzioni e uguaglianza contro un cardinale onnipotente . Dalla marcia a Selma nel 1965 alla marcia delle donne nel 2018, queste donne hanno rimodellato la nostra società con i loro audaci atti di sfida.

Rita Moreno: Just a Girl Who Decid to It (Regista: Mariem Pérez Riera, Produttori: Brent Miller, Mariem Pérez Riera, Ilia J. Vélez-Dávila) – Rita Moreno ha sfidato sia la sua umile educazione che il suo implacabile razzismo per diventare una delle un gruppo selezionato che ha vinto un Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. In oltre settant’anni di carriera, ha aperto la strada agli artisti ispano-americani rifiutando di essere classificata in stereotipi unidimensionali.

Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised) (Regista: Ahmir “Questlove” Thompson, produttori: David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel) – Durante la stessa estate di Woodstock, oltre 300.000 persone hanno partecipato all’Harlem Cultural Festival, che celebra la musica e la cultura afroamericana e promuove l’orgoglio e l’unità dei neri. Il filmato del festival si trovava in un seminterrato, invisibile per oltre 50 anni, mantenendo questo incredibile evento nella storia d’America perduta, fino ad ora.

Try Harder! (Regista: Debbie Lum, Produttori: Debbie Lum, Lou Nakasako, Nico Opper) – In un universo in cui i ragazzi fantastici sono dei nerd, l’orchestra è di classe mondiale ed essere asiatici americani è la norma, gli anziani della Lowell High School competono per il primo premio: l’ammissione al college dei loro sogni.

Users (Stati Uniti-Messico – Regista: Natalia Almada, Produttori: Elizabeth Lodge Stepp, Josh Penn) – Una madre si chiede, i miei figli ameranno le loro macchine perfette più di quanto ameranno me, la loro madre imperfetta? Accende una culla intelligente per far addormentare il suo bambino che piange. Questa madre perfetta è ovunque. Ci veglia, si prende cura di noi. La ascoltiamo. Ci fidiamo di lei.

WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION

The Dog Who Wouldn’t Be Quiet (Argentina – Regia: Ana Katz, sceneggiatori: Ana Katz, Gonzalo Delgado, produttori: Laura Huberman, Ana Katz) – Sebastian, un uomo sulla trentina, fa una serie di lavori temporanei e abbraccia amore in ogni occasione. Si trasforma, attraverso una serie di brevi incontri, mentre il mondo flirta con una possibile apocalisse. Cast: Daniel Katz, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Mirella Pascual, Carlos Portaluppi.

El Planeta (Stati Uniti-Spagna – Regista e sceneggiatore: Amalia Ulman, Produttori: Amalia Ulman, Kathleen Heffernan, Kweku Mandela) – Nella devastazione della Spagna post-crisi, madre e figlia bluffano e si lamentano per mantenere lo stile di vita che pensano di meritare, legami su una tragedia comune e un imminente sfratto. Cast: Amalia Ulman, Ale Ulman, Nacho Vigalondo, Zhou Chen, Saoirse Bertram.

Fire in the Mountains (India – Regista e sceneggiatore: Ajitpal Singh, Produttori: Ajay Rai, Alan McAlex) – Una madre lavora per risparmiare denaro per costruire una strada in un villaggio himalayano per portare suo figlio in sedia a rotelle per la fisioterapia, ma suo marito, che crede che un costoso rito religioso sia il rimedio, le ruba i risparmi. Cast: Vinamrata Rai, Chandan Bisht, Mayank Singh Jaira, Harshita Tewari, Sonal Jha.

Hive (Kosovo-Svizzera-Macedonia-Albania – Regista e sceneggiatore: Blerta Basholli, Produttori: Yll Uka, Valon Bajgora, Agon Uka) – Il marito di Fahrije è scomparso dalla guerra in Kosovo. Mette in piedi una sua piccola impresa per provvedere ai suoi figli, ma mentre combatte contro una società patriarcale che non la sostiene, deve affrontare una decisione cruciale: aspettare il suo ritorno o continuare a perseverare. Cast: Yllka Gashi, Çun Lajçi, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, Adriana Matoshi, Kaona Sylejmani.

Human Factors (Germania-Italia-Danimarca – Regista e sceneggiatore: Ronny Trocker, Produttori: Susanne Mann, Paul Zischler, Martin Rehbock) – Una misteriosa violazione di domicilio svela l’agonia di una famiglia borghese esemplare. Cast: Sabine Timoteo, Mark Waschke, Jule Hermann, Wanja Valentin Kube, Hannes Perkmann, Daniel Séjourné.

Luzzu (Malta – Regista e sceneggiatore: Alex Camilleri, Produttori: Rebecca Anastasi, Ramin Bahrani, Alex Camilleri, Oliver Mallia) – Jesmark, un pescatore in difficoltà sull’isola di Malta, è costretto a voltare le spalle a generazioni di tradizione e rischiare tutto entrando nel mondo della pesca al mercato nero per provvedere alla sua ragazza e al neonato. Cast: Jesmark Scicluna, Michela Farrugia, David Scicluna.

One for the Road (Cina-Hong Kong-Thailandia – Regia: Baz Poonpiriya, sceneggiatori: Baz Poonpiriya, Nottapon Boonprakob, Puangsoi Aksornsawang, produttore: Wong Kar Wai) – Boss è un consumato donnaiolo, uno spirito libero e proprietario di un bar a New York. Un giorno riceve una telefonata a sorpresa da Aood, un amico che non sente da tempo che è tornato a casa in Thailandia. Morendo di cancro, Aood chiede aiuto al Boss per completare una lista dei desideri, ma entrambi stanno nascondendo qualcosa. Cast: Tor Thanapob, Ice Natara, Violette Wautier, Aokbab Chutimon, Ploi Horwang, Noon Siraphun.

The Pink Cloud (Brasile – Regista e sceneggiatore: Iuli Gerbase, Produttrice: Patricia Barbieri) – Una misteriosa e mortale nuvola rosa appare in tutto il mondo, costringendo tutti a rimanere a casa. Sconosciuti all’inizio, Giovana e Yago cercano di inventarsi come coppia con anni trascorsi in un lockdown condiviso. Mentre Yago vive nella propria utopia, Giovana si sente intrappolata nel profondo. Cast: Renata de Lélis, Eduardo Mendonça.

Pleasure (Svezia-Paesi Bassi-Francia – Regista e sceneggiatore: Ninja Thyberg, Produttori: Eliza Jones, Markus Waltå, Erik Hemmendorff) – Una ragazza di 20 anni si trasferisce dalla sua piccola città in Svezia a Los Angeles per una carriera nell’industria dei film per adulti. Cast: Sofia Kappel, Revika Anne Reustle, Evelyn Claire, Chris Cock, Dana DeArmond, Kendra Spade.

Prime Time (Polonia – Regista: Jakub Piątek, Sceneggiatori: Jakub Piątek, Łukasz Czapski, Produttore: Jakub Razowski) – L’ultimo giorno del 1999, il ventenne Sebastian si rinchiude in uno studio televisivo. Ha due ostaggi, una pistola e un messaggio importante per il mondo. La storia dell’attacco esplora le misure estreme e l’ultima risorsa di un ribelle. Cast: Bartosz Bielenia, Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Dobromir Dymecki, Monika Frajczyk.

WORLD CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION

Faya Dayi (Etiopia-USA – Regista, sceneggiatrice e produttrice: Jessica Beshir) – Un viaggio spirituale negli altopiani di Harar, immerso nei rituali del khat, una foglia masticata per secoli da musulmani sufi per meditazioni religiose – e il raccolto più redditizio dell’Etiopia oggi. Un arazzo di storie intime offre una finestra sui sogni della giovinezza sotto un regime repressivo.

Flee (Danimarca-Francia-Svezia-Norvegia – Regista: Jonas Poher Rasmussen, Produttori: Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen) – Amin è arrivato come minore non accompagnato in Danimarca dall’Afghanistan. Oggi è un accademico di successo e si sposa con il suo fidanzato di lunga data. Un segreto che nasconde da 20 anni rischia di rovinare la vita che si è costruito.

Inconvenient Indian (Canada – Regista e sceneggiatore: Michelle Latimer, Producers: Stuart Henderson, Justine Pimlott, Jesse Wente) – Un esame del brillante smantellamento di Thomas King della narrativa coloniale del Nord America, che riformula la storia con le voci potenti di coloro che continuano la tradizione di Resistenza indigena.

Misha and the Wolves (Regno Unito-Belgio – Regista e sceneggiatore: Sam Hobkinson, Produttori: Poppy Dixon, Al Morrow, Matthew Wells, Gregory Zalcman, Jürgen Buedts) – Le memorie dell’Olocausto di una donna conquistano il mondo, ma una ricaduta con il suo editore improvvvisatosi detective rivela la sua storia come un inganno audace creato per nascondere una verità più oscura.

The Most Beautiful Boy in the World (Svezia – Registi: Kristina Lindström, Kristian Petri, Producer: Stina Gardell) – La vita dell’attore / musicista svedese Björn Andresen è cambiata per sempre all’età di 15 anni, quando interpretava Tadzio, l’oggetto dell’ossessione di Dirk Bogarde in Morte a Venezia – un ruolo che ha portato il maestro italiano Luchino Visconti a definirlo “il ragazzo più bello del mondo”.

Playing With Sharks (Australia – Regista e sceneggiatore: Sally Aitken, Producer: Bettina Dalton) – Valerie Taylor è una fanatica degli squali e un’icona australiana, un’anticonformista marittima che si è fatta strada come un’impavida subacquea, direttore della fotografia e ambientalista. Ha filmato i veri squali per il film Lo Squalo e indossava notoriamente una tuta di cotta di maglia, usando se stessa come esca per gli squali, cambiando per sempre la nostra comprensione scientifica degli squali.

President (Danimarca-Stati Uniti-Norvegia – Regista: Camilla Nielsson, Produttori: Signe Byrge Sørensen, Joslyn Barnes) – Lo Zimbabwe è a un bivio. Il leader del partito di opposizione MDC, Nelson Chamisa, sfida la vecchia guardia ZANU-PF guidata da Emmerson Mnangagwa, nota come “The Crocodile”. L’elezione mette alla prova sia il partito al governo che l’opposizione: come interpretano i principi della democrazia nel discorso e nella pratica?

Sabaya (Svezia – Regista e sceneggiatore: Hogir Hirori, Produttori: Antonio Russo Merenda, Hogir Hirori) – Con solo un telefono cellulare e una pistola, Mahmud, Ziyad e il loro gruppo rischiano la vita cercando di salvare le donne e le ragazze yazidi detenute dall’ISIS come Sabaya (schiave sessuali rapite) nel campo più pericoloso del Medio Oriente, Al-Hol in Siria.

Taming the Garden (Svizzera-Germania-Georgia – Regista Salomé Jashi, Produttori: Vadim Jendreyko, Erik Winker, Martin Roelly, Salomé Jashi) – Un’ode poetica alla rivalità tra uomini e natura.

Writing With Fire (India – Registi e produttori: Rintu Thomas, Sushmit Ghosh) – In un panorama disordinato di notizie dominato da uomini, emerge l’unico quotidiano indiano gestito da donne dalit. Armate di smartphone, il capo reporter Meera e le suegiornaliste rompono le tradizioni in prima linea sui maggiori problemi dell’India e all’interno dei confini delle proprie case, ridefinendo cosa significa essere potenti.

NEXT

The Blazing World (Regia: Carlson Young, Sceneggiatori: Carlson Young, Pierce Brown, Produttori: Brinton Bryan, Elizabeth Avellán) – Decenni dopo l’annegamento accidentale della sorella gemella, una giovane donna autodistruttiva torna a casa sua, ritrovandosi attratta da una dimensione alternativa in cui sua sorella potrebbe essere ancora viva. Cast: Udo Kier, Carlson Young, Dermot Mulroney, Vinessa Shaw, John Karna, Soko.

Cryptozoo (regista e sceneggiatore: Dash Shaw, produttori: Kyle Martin, Jane Samborski, Bill Way, Tyler Davidson) – Mentre i criptozoologi lottano per catturare un Baku (una leggendaria creatura ibrida mangia-sogni) iniziano a chiedersi se dovrebbero mostrare questi rare bestie nei confini di un criptozoo, o se queste creature mitiche dovessero rimanere nascoste e sconosciute. Cast: Lake Bell, Michael Cera, Angeliki Papoulia, Zoe Kazan, Peter Stormare, Grace Zabriskie.

First Date (registi e sceneggiatori: Manuel Crosby, Darren Knapp, produttori: Brandon Kraus, Manuel Crosby, Darren Knapp, Lucky McKee, Charles Horak) – Connesso all’acquisto di una losca Chrysler del ’65, il primo appuntamento di Mike con la ragazza della porta accanto, Kelsey, implode quando si ritrova nel mirino di criminali, poliziotti e una gattara pazza. Una notte alimentata dal desiderio, dai proiettili e dalle sgommate fa sembrare qualsiasi altro primo appuntamento una passeggiata nel parco. Cast: Tyson Brown, Shelby Duclos, Jesse Janzen, Nicole Berry, Ryan Quinn Adams, Brandon Kraus.

Ma Belle, My Beauty (Stati Uniti-Francia – Regista e sceneggiatore: Marion Hill, Produttori: Ben Matheny, Kelsey Scult, Marion Hill) – Una riunione a sorpresa nel sud della Francia riaccende passioni e gelosie tra due donne che in precedenza erano amanti poligame. Cast: Idella Johnson, Hannah Pepper, Lucien Guignard, Sivan Noam Shimon.

R#J (Regista: Carey Williams, Sceneggiatori: Carey Williams, Rickie Castaneda, Alex Sobolev, Produttori: Timur Bekmambetov, Igor Tsay, John J. Kelly, Alex Sobolev, Anna Soboleva) – Una rivisitazione di Romeo e Giulietta, prendendo luogo attraverso i loro telefoni cellulari, in un mash-up di dialoghi shakespeariani con l’attuale comunicazione sui social media. Cast: Camaron Engels, Francesca Noel, David Zayas, Diego Tinoco, Siddiq Saunderson, Russell Hornsby.

Searchers (Direttore: Pacho Velez, Produttori: Pacho Velez, Joe Poletto, Cathy Tankosic, Sam Roseme) – In incontri alternativamente umoristici e toccanti, un gruppo eterogeneo di newyorkesi naviga nelle loro app di appuntamenti preferite alla ricerca della loro persona speciale.

Son of Monarchs (Messico-Stati Uniti – Regista e sceneggiatore: Alexis Gambis, Produttori: Abraham Dayan, Maria Altamirano) – Dopo la morte di sua nonna, un biologo messicano residente a New York torna nella sua città natale, immerso nelle maestose foreste di farfalle monarca del Michoacán. Il viaggio lo costringe a confrontarsi con i traumi del passato e riflettere sulla sua identità ibrida, innescando una metamorfosi personale e spirituale. Cast: Tenoch Huerta Mejía, Alexia Rasmussen, Lázaro Gabino Rodríguez, Noé Hernández, Paulina Gaitán, William Mapother. (Prima internazionale) Premio al lungometraggio Alfred P. Sloan

Strawberry Mansion (Registi e sceneggiatori: Albert Birney, Kentucker Audley, produttori: Taylor Shung, Sarah Winshall, Emma Hannaway, Matisse Rifai) – In un mondo in cui il governo registra e tassa i sogni, un modesto auditor di sogni viene trascinato in un viaggio cosmico attraverso la vita e i sogni di una vecchia eccentrica di nome Bella. Insieme, devono trovare un modo per tornare a casa. Cast: Penny Fuller, Kentucker Audley, Grace Glowicki, Reed Birney, Linas Phillips, Constance Shulman.

We’re All Going to the World’s Fair (regista e sceneggiatore: Jane Schoenbrun, produttori: Sarah Winshall, Carlos Zozaya) – Un’adolescente si immerge in un gioco di ruolo online. Cast: Anna Cobb, Michael J. Rogers.

PREMIERES

Amy Tan: Unintended Memoir (Regista: James Redford, Produttori: Karen Pritzker, Cassandra Jabola) – Amy Tan si è affermata come una delle voci letterarie più rispettate d’America. Nato da genitori cinesi immigrati, sarebbero passati decenni prima che l’autore di The Joy Luck Club comprendesse appieno il trauma ereditato radicato nelle eredità delle donne sopravvissute alla tradizione cinese del concubinato. (Documentario)

Bring Your Own Brigade (Regista e sceneggiatore: Lucy Walker, Produttori: Lucy Walker, Julian Cautherley, Holly Becker, Lyn Lear) – Un’indagine rivelatrice e basata sui personaggi reali ci porta in un viaggio tra vigili del fuoco e residenti in una missione di comprensione delle cause degli incendi storicamente ampi e come sopravvivere ad essi, scoprendo che la soluzione è sempre stata qui. (Documentario)

Eight for Silver (Stati Uniti-Francia (regista e sceneggiatore: Sean Ellis, produttori: Mickey Liddell, Pete Shilaimon, Sean Ellis) – Alla fine del 1800, un uomo arriva in un remoto villaggio di campagna per indagare su un attacco di un animale selvatico ma scopre una forza molto più profonda e sinistra che tiene in pugno sia il maniero che i cittadini. Cast: Boyd Holbrook, Kelly Reilly, Alistair Petrie, Roxane Duran, Aine Rose Daly. (Narrazione)

How it Ends (Registi, sceneggiatori e produttori: Daryl Wein, Zoe Lister-Jones) – L’ultimo giorno sulla Terra, una donna intraprende un viaggio attraverso Los Angeles per arrivare alla sua ultima festa prima che il mondo finisca, imbattendosi in un eclettico cast di personaggi lungo la strada. Cast: Zoe Lister-Jones, Cailee Spaeny, Olivia Wilde, Fred Armisen, Helen Hunt, Lamorne Morris. (Narrativa)

In The Earth (Regno Unito – Regista e sceneggiatore: Ben Wheatley, produttore: Andy Starke) – Mentre un virus disastroso si impadronisce del pianeta, uno scienziato e uno scout del parco si avventurano nelle profondità della foresta per un controllo di routine delle attrezzature. Durante la notte, il loro viaggio diventa un viaggio terrificante nel cuore dell’oscurità mentre la foresta prende vita intorno a loro. Cast: Joel Fry, Ellora Torchia, Hayley Squires, Reece Shearsmith. (Narrativa)

In The Same Breath (Regista: Nanfu Wang, Produttori: Nanfu Wang, Jialing Zhang, Julie Goldman, Christopher Clements, Carolyn Hepburn) – In che modo il governo cinese ha trasformato gli insabbiamenti della pandemia a Wuhan in un trionfo per il partito comunista? Una narrazione essenziale dei resoconti di prima mano del coronavirus e un esame rivelatore di come la propaganda e il patriottismo hanno plasmato il corso dell’epidemia – sia in Cina che negli Stati Uniti (documentario)

Land (regista: Robin Wright, sceneggiatori: Jesse Chatham, Erin Dignam, produttori: Allyn Stewart, Lora Kennedy, Leah Holzer, Peter Saraf) – La commovente storia della ricerca di una donna, all’indomani di un evento insondabile, in cerca di un significato nella vasta e aspra natura selvaggia americana. Cast: Robin Wright, Demián Bichir, Kim Dickens. (Narrativa)

Marvelous and the Black Hole (Regista e sceneggiatrice: Kate Tsang, produttrice: Carolyn Mao) – Una delinquente adolescente fa amicizia con un mago scontroso che l’aiuta ad affrontare i suoi demoni interiori e la su famiglia disfunzionale con giochi di prestigio, in una commedia di formazione che tocca improbabili amicizie, dolore e trovare speranza nei momenti più bui. Cast: Miya Cech, Rhea Perlman, Leonardo Nam, Kannon Omachi, Paulina Lule, Keith Powell. (Narrativa)

Mass (Regista e sceneggiatore: Fran Kranz, Produttori: Fran Kranz, Casey Wilder Mott, JP Ouellette, Dylan Matlock) – Anni dopo una tragica sparatoria, i genitori della vittima e dell’autore si incontrano faccia a faccia. Cast: Jason Isaacs, Ann Dowd, Martha Plimpton, Reed Birney. (Narrativa)

My Name Is Pauli Murray (Registi: Betsy West, Julie Cohen, Producer: Talleah Bridges McMahon) – Trascurato dalla storia, Pauli Murray è stato un pioniere legale le cui idee hanno influenzato la lotta di RBG per l’uguaglianza di genere e le storiche argomentazioni sui diritti civili di Thurgood Marshall. Con filmati e registrazioni audio mai visti prima, un ritratto dell’impatto di Murray come luminare nero non binario: avvocato, attivista, poeta e sacerdote che ha trasformato il nostro mondo. (Documentario)

Philly D.A. (Creato da: Ted Passon, Yoni Brook, Nicole Salazar, produttori: Ted Passon, Yoni Brook, Nicole Salazar, Josh Penn, Michael Gottwald) – Uno sguardo rivoluzionario dall’interno, dalla scommessa delle elezioni al tumultuoso primo mandato, di Larry Krasner, l’impenitente Procuratore distrettuale di Philadelphia e il suo esperimento per stravolgere il sistema di giustizia penale dall’interno. (Documentario ad episodi)

MIDNIGHT

Censor (Regno Unito – Regia: Prano Bailey-Bond, sceneggiatori: Prano Bailey-Bond, Anthony Fletcher, produttore: Helen Jones) – Quando il censore cinematografico Enid scopre un orrore inquietante che parla direttamente della misteriosa scomparsa di sua sorella, decide di svelare il puzzle dietro il film e il suo enigmatico regista – una ricerca che offusca i confini tra finzione e realtà in modi terrificanti. Cast: Niamh Algar, Nicholas Burns, Vincent Franklin, Sophia La Porta, Adrian Schiller, Michael Smiley.

Coming Home in the Dark (Nuova Zelanda – Regia: James Ashcroft, Sceneggiatori: Eli Kent, James Ashcroft, Produttori: Mike Minogue, Catherine Fitzgerald, Desray Armstrong) – Una gita in famiglia sprofonda nel terrore quando l’insegnante Alan Hoaganraad, sua moglie Jill e i figliastri Maika e Jordon esplorano una costa isolata. Un incontro inaspettato con una coppia di vagabondi, l’enigmatico psicopatico Mandrake e il suo complice Tubs, spinge la famiglia in un incubo quando vengono catturati. Cast: Daniel Gillies, Erik Thomson, Miriama McDowell, Matthias Luafutu.

A Glitch in the Matrix (Regista: Rodney Ascher, Produttore: Ross M. Dinerstein) – Un’esplorazione multimediale della teoria della simulazione – un’idea vecchia come la Repubblica di Platone e attuale come il feed Twitter di Elon Musk – attraverso gli occhi di coloro che sospetto che il nostro mondo non sia reale. In parte fantascienza, in parte storia dell’orrore, questo è un viaggio digitale ai limiti del dubbio radicale.

Knocking / Sweden (Regista: Frida Kempff, Sceneggiatura: Emma Broström, Produttore: Erik Andersson) – Quando Molly si trasferisce nel suo nuovo appartamento dopo un tragico incidente, uno strano rumore dal piano di sopra inizia a innervosirla. Man mano che la sua intensità cresce, affronta i suoi vicini, ma nessuno sembra sentire ciò che sta ascoltando. Cast: Cecilia Milocco.

Mother Schmuckers (Belgio – Registi e sceneggiatori: Lenny Guit, Harpo Guit, Produttori: David Borgeaud, Erika Meda) – Issachar e Zabulon, due fratelli ventenni, sono estremamente stupidi e mai annoiati, poiché la follia fa parte della loro vita quotidiana. Quando perdono l’amato cane della madre, hanno 24 ore per trovarlo, altrimenti lei li caccerà di casa. Cast: Harpo Guit, Maxi Delmelle, Claire Bodson, Mathieu Amalric, Habib Ben Tanfous.

Violation (Canada – Registi, sceneggiatori e produttori: Madeleine Sims-Fewer, Dusty Mancinelli) – Una donna tormentata sull’orlo del divorzio torna a casa dalla sorella minore dopo anni di separazione. Ma quando sua sorella e suo cognato tradiscono la sua fiducia, lei si imbarca in una feroce crociata di vendetta. Cast: Madeleine Sims-Fewer, Anna Maguire, Jesse LaVercombe, Obi Abili, Jasmin Geljo, Cynthia Ashperger.

SPOTLIGHT

Night of the Kings (Francia-Costa d’Avorio-Canada-Senegal – Regista e sceneggiatore: Philippe Lacôte, Produttori: Delphine Jaquet, Yanick Létourneau, Ernest Konan, Yoro Mbaye) – Un giovane viene mandato a La Maca, una prigione della Costa d’Avorio nel mezzo della foresta governata dai suoi prigionieri. Con la luna rossa che sorge, viene designato dal Boss come il nuovo “Roman” e deve raccontare una storia agli altri prigionieri. Cast: Koné Bakary, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille, Rasmané Ouédraogo, Issaka Sawadogo, Denis Lavant.

The World to Come (Regista: Mona Fastvold, Sceneggiatori: Ron Hansen, Jim Shepard, Produttori: Casey Affleck, Whitaker Lader, Pamela Koffler, David Hinojosa, Margarethe Baillou) – Da qualche parte lungo la frontiera della costa orientale americana della metà del XIX secolo, due vicini le coppie combattono il disagio e l’isolamento, testimoniate da un paesaggio splendido ma difficile, sfidandole sia fisicamente che psicologicamente. Cast: Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Casey Affleck, Christopher Abbott.

SPECIAL SCREENINGS

Life in a Day 2020 (Regno Unito-Stati Uniti – Regista: Kevin Macdonald, Produttori: Jack Arbuthnott, Tim Partridge) – Un ritratto straordinario, intimo e globale della vita sul nostro pianeta, filmato da migliaia di persone in tutto il mondo, in un solo giorno: 25 luglio 2020.

NEW FRONTIER

Programma di performance dal vivo, AR, VR e media emergenti.

INDIE SERIES PROGRAM

4 Feet High (Argentina-Francia – Registi: María Belén Poncio, Rosario Perazolo Masjoan, Produttori esecutivi: Ezequiel Lenardón, Marie Blondiaux) – Juana, una diciassettenne su sedia a rotelle, mira ad esplorare la sua sessualità ma si vergogna del suo corpo . Cercando di trovare il suo posto in un nuovo liceo, passerà attraverso il fallimento, l’amicizia, la paura e la politica fino a quando non costruirà il suo orgoglio. Cast: Marisol Agostina Irigoyen, Florencia Licera, Marcio Ramses, Natalia Di Cienzo, Francisca Spinotti.

Seeds of Deceit (Paesi Bassi – Direttore: Miriam Guttmann, Produttori esecutivi: Monique Busman, Michiel van Erp, Judith Reuten) – La rivelazione che il dottor Karbaat ha usato clandestinamente il proprio seme per inseminare più di 65 dei suoi pazienti ha scioccato il mondo. Un vivido ritratto di come è successo e di tutti i modi in cui ossessiona le persone colpite: il trauma emotivo di venire a patti con una vita cambiata, una nuova identità.

These Days (regista e sceneggiatore: Adam Brooks) – Mae, sola e autoisolata, naviga nel mondo degli appuntamenti online durante i primi giorni di quarantena. Il suo primo tentativo è un comico disastro; poi, incontra Will e il suo mondo inizia a cambiare in modi inaspettati. Cast: Marianne Rendón, William Jackson Harper, Amy Brenneman, Parker Young.

Would You Rather (Francia-Germania – Creatori: Lise Akoka, Romane Guéret, Produttore esecutivo: Pierre Grimaus, Jean Dathanat) – I sedicenni Shaï, Djeneba, Aladi e Ismaël sono cresciuti in un quartiere popolare di Parigi. Insieme, guardano le ore che passano, scherzando e giocando al loro gioco preferito, “Preferiresti?” Quando l’equilibrio del gruppo cambia improvvisamente, devono iniziare a fare delle scelte, nelle loro vite e nel loro gioco. Cast: Fanta Kebe, Shirel Nataf, Zakaria Lazab, Mouctar Diawara.

