Taika Waititi dirige il nuovo spot di Coca-Cola per Natale 2020 (video)

Il Covid-19 che ha cambiato il volto del mondo e creato inevitabili distanze tra le persone, cambierà inevitabilmente anche il Natale in arrivo, ma le festività resteranno comunque legate alla famiglia che resta il fulcro del quotidiano anche in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando.

Il brand Coca-Cola che ha inventato il Santa Claus moderno, quello paffuto e vestito di rosso dispensatore di regali che profuma di biscotti appena sfornati, riporta Babbo Natale in un nuovo spot tv per le imminenti festività natalizie firmato nientemeno che dal regista Taika Waititi, noto al grande pubblico per la regia di Thor: Ragnarok e per la memorabile parodia sul nazismo Jojo Rabbit che è valsa a Waititi un Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Il nuovo spot tv di Coca-Cola non abbisogna di dialoghi e prende il via da una letterina indirizzata a Babbo Natale da una ragazzina che affida la missiva al padre, che per portarla a destinazione affronterà un lungo e avventuroso viaggio fino al Polo Nord, solo per trovare la casa di Babbo Natale chiusa per le festività natalizie; ma niente paura un luminoso tir della Coca-Cola guidato da Santa Claus in persona arriverà in soccorso dell’uomo e lo riporterà a casa dove il premuroso papà scoprirà con sua grande sorpresa cosa sua figlia ha chiesto per Natale. Taika Waititi dona alle immagini un respiro cinematografico senza però dimenticare il fil rouge più intimista che parla di famiglia e focolare domestico a cui tornare, e che in odierni tempi cupi fatti di distanziamento sociale diventa punto di riferimento imprescindibile.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Per quanto riguarda il futuro prossimo di TaikaWaititi lo vedremo prossimamente come attore nella commedia d’azione Free Guy – Eroe per gioco con protagonista Ryan Reynolds e in un ruolo ancora top-secret nell’atteso The Suicide Squad – Missione suicida di James Gunn. Per quanto riguarda la regia, Waititi si prepara a girare Thor: Love and Thunder, sequel di Thor: Ragnarok che vedrà il ritorno della Jane Foster di Natalie Portman; sta lavorando alla post-produzione della commedia sportiva Next Goal Wins basata su eventi reali, sta scrivendo un misterioso nuovo film di Star Wars e dirigerà l’episodio pilota delle serie tv Time Bandits basata sul classico anni ottanta I banditi del tempo di Terry Gilliam e il primo episodio di Our Flag Means Death, una serie tv comedy basata su una storia vera che segue un ricco proprietario terriero che nel 1717 ha una crisi di mezza età e decide di abbandonare la sua vita agiata per diventare un pirata con conseguenze tragicomiche.