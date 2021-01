Tanya Roberts è ancora viva, smentita la notizia della morte della Bond Girl di “Bersaglio Mobile”

Smentita la recente notizia della morte dell’attrice 65enne Tanya Roberts. Roberts nota per come Bond girl in 007 – Bersaglio Mobile, nel film d’avventura Sheena regina della giungla e nella serie tv That ’70s Show è ancora viva nonostante sia stata annunciata la sua morte. L’equivoco lo chiarisce il sito TMZ che riferisce che il compagno di lunga data di Roberts si è recato in ospedale e scosso dall’aver visto lo stato di Roberts ha pensato che fosse spirata e invece a quanto sembra l’attrice collegata ad un respiratore si era solo addormentata. L’uomo ha lasciato l’ospedale scosso e senza parlare con il personale medico da cui le successive dichiarazioni che hanno portato alla falsa notizia del decesso.

Roberts ha iniziato la sua carriera come modella e ha debuttato sul grande schermo nel 1975 nel film horror Un’ombra nel buio. Roberts è stata anche scelta per rimpiazzare Shelley Hack nella quinta stagione di Charlie’s Angels, ma il ruolo è durato solo un anno poiché la serie è stata cancellata. Roberts è nota per aver interpretato la Bond girl e geologa Stacey Sutton in 007 – Bersaglio Mobile (1985) al fianco di Roger Moore, ruolo che ha lanciato la sua carriera, ma che le è anche valso una nomination come Peggio attrice ai Razzie Awards, seconda nomination dopo quella ricevuta l’anno prima il film d’avventura Sheena, regina della giungla (1984) un sonoro flop di pubblico e critica.

Tra gli altri ruoli della Roberts ricordiamo Kiri nell’avventura fantasy Kaan principe guerriero del 1982, Angelica nel film fantasy italiano I Paladini: Storia d’armi e d’amori del 1983 e la sexy segretaria Velda nel film per la tv Murder Me, Murder You (1983), in realtà un pilota diventato la serie tv “Mike Hammer” dove Roberts non ha ripreso il suo ruolo per girare Sheena, regina della giungla. L’ultimo ruolo cinematografico accreditato di Tanya Roberts risale al 1994 nel thriller Deep Down diretto da John Travers e interpretato da Roberts con George Segal, Judith Scarpone, Roderick Thorp e Chris Young.