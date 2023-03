Dal 4 agosto 2023 nei cinema americani con Paramount Pictures Tartarughe Ninja: Caos Mutante, un nuovo reboot Per i fan delle iconiche Tartarughe Ninja co-prodotto da Nickelodeon con la Point Gray Pictures di Seth Rogen e Evan Goldberg.

Tartarughe Ninja Caos Mutante – Trama e cast

La trama ufficiale: Dall’eterno adolescente Seth Rogen, ad agosto 2023 arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Il cast del film include Micah Abbey nei panni di Donatello, Shamon Brown Jr. nei panni di Michelangelo, Nicolas Cantu nei panni di Leonardo e Brady Noon nei panni di Raphael. Altri membri del cast includono Jackie Chan come Splinter, John Cena come Rocksteady, Seth Rogen come Bebop, Ice Cube come Superfly, Rose Byrne come Leatherhead, Natasia Demetriou come Wingnut, Ayo Edebiri come April O’Neil, Giancarlo Esposito come Baxter Stockman, Post Malone come Ray Fillet, Paul Rudd come Mondo Gecko e Maya Rudolph come Cynthia Utrom.

Tartarughe Ninja Caos Mutante – Trailer e video

Primo full trailer italiano ufficiale pubblicato il 6 marzo 2023

Curiosità sul film

“Mutant Mayhem” è co-diretto dal Jeff Rowe (I Mitchell contro le macchine, serie tv Disincanto) e Kyler Spears (serie tv Anfibia). La sceneggiatura è di Brendan O’Brien (Cattivi vicini, Mike & Dave – Un matrimonio da sballo).

Secondo una certa registrazione audio, Robbie Rist (voce di Michelangelo in tutti e 3 i film originali di TMNT e Mondo Gecko nella serie televisiva del 2012) e il suo manager avevano contattato i rappresentanti di Seth Rogen in più occasioni con la speranza di parlare con Seth Rogen di una sorta di minore livello di coinvolgimento, ma non ha ricevuto alcun tipo di risposta al momento della registrazione dell’audio.

Questo film e le sue storie di origine includevano elementi sia di Mirage Comics che della prima serie tv delle Tartarughe Ninja

Questo è il secondo film delle Tartarughe Ninja in cui Splinter non è Hamato Yoshi.

Questo sarà il secondo film in CGI delle Tartarughe Ninja ad essere distribuito nelle sale dopo TMNT (2007).

I lungometraggi animati con le Tartarughe Ninja includono TMNT del 2007 diretto da Kevin Munroe e realizzato interamente in grafica computerizzata; Turtles Forever film d’animazione per la televisione del 2009, un crossover che miscela fumetti originali e serie animate del 1987 e del 2003 e il crossover Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles del 2019 basato sull’omonima miniserie a fumetti e il recente Il destino delle Tartarughe Ninja – Il Film (2022) basato sulla serie tv Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles – Il destino delle Tartarughe Ninja.

John Cena è il secondo wrestler a interpretare Rocksteady, dopo Stephen Farrelly in Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra (2016).

Questo film è stato animato a Parigi in Francia e a Montreal e Vancouver in Canada.

Le voci delle quattro tartarughe sono state interpretate da adolescenti per la prima volta nella storia del franchise da cui proviene il film (nota: le voci erano basate su una raccomandazione di Seth Rogen; per sottolineare l’approccio del film orientato ai bambini).

Questo è stato il secondo film d’animazione cinematografico delle Tartarughe Ninja, dopo TMNT (2007).

Si tratta del primo film rivolto ai bambini prodotto dalla “First Point Grey” di Seth Rogen e Evan Goldberg.

Il produttore Seth Rogen dà la voce a Bebop in questo film. Questa è la seconda volta che Seth Rogen dà la voce a un facocero, dopo Il re Leone (2019).

Il secondo reboot completamente in CGI di un film ibrido live-action/CGI dopo i Puffi: Il villaggio perduto (2017).

John Cena aveva precedentemente doppiato il barone Draxum nella serie tv “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles – Il destino delle Tartarghe Ninja”.

Questo è il secondo film d’animazione in cui Paul Rudd e Seth Rogen recitano insieme. Il primo era Mostri contro alieni.

Questo è il primo film d’animazione con protagonisti sia Jackie Chan che Seth Rogen dai tempi del franchise di Kung Fu Panda.

“Mutant Mayhem ” segna la prima produzione in assoluto in CGI dei Nickelodeon Animation Studios.

Il reboot vede a bordo la produttrice Ramsey Naito (Baby Boss) per Nickelodeon e Josh Fagen (Good Boys – Quei cattivi ragazzi) per Point Gray Pictures. Paramount Pictures gestirà la distribuzione mondiale del film.

Immagini e video dai social media

Dichiarazioni e interviste

Seth Rogen ha parlato precedenza del film e di come sarà diverso rispetto a tutto ciò che abbiamo visto sinora.

Come fan da una vita delle Tartarughe Ninja, stranamente la parte “Teenage” di Teenage Mutant Ninja Turtles è sempre stata la parte che mi ha colpito di più. E come qualcuno che ama i film per adolescenti, e che ha realizzato molti film per adolescenti, e che ha letteralmente iniziato la sua intera professione scrivendo un film per adolescenti, l’idea di affinare quell’elemento è stata davvero eccitante per noi. Voglio dire, senza trascurare il resto, ma usandolo davvero come una sorta di punto di partenza per il film.

TMNT: The Last Ronin – Il Fan Film

TMNT: The Last Ronin, una storia a fumetti in cinque numeri basata su un’idea inutilizzata di Kevin Eastman e Peter Laird per i fumetti Mirage poi pubblicata da IDW, ha ispirato un fan-film in formato cortometraggio creato da Magnus Edlund come concept per un potenziale film. La storia ambientata nel futuro in cui Michelangelo è l’unica Tartaruga Ninja rimasta in vita contro il Clan del Piede dopo la conquista di New York, e cerca vendetta contro il loro leader per la sua famiglia e i suoi amici perduti.

Il franchise delle Tartarughe Ninja

“Teenage Mutant Ninja Turtles” è un franchise multimediale americano creato dagli autori di fumetti Kevin Eastman e Peter Laird. Il franchise ha debuttato come fumetto nel 1984, il primo numero di Teenage Mutant Ninja Turtles, concepito da Eastman e Laird come una parodia di elementi popolari nei fumetti di supereroi dell’epoca, divenne un successo a sorpresa. Nel 1987, Eastman e Laird hanno concesso in licenza i personaggi a Playmates Toys, che ha sviluppato una linea di action figure delle Turtles. Tra il 1988 e il 1992 sono state vendute oltre un milardo miliardi di dollari di giocattoli delle Turtles, il che le rese all’epoca le terze figures giocattolo più vendute di sempre. Nel 1987 le action figures hanno generato una serie animata andata in onda per oltre un decennio. In alcune regioni europee, la parola “ninja” nel nome è stata sostituita con “eroe” per le sue connotazioni violente. Negli anni ’90 sono stati distribuiti tre film live-action; il primo film è diventato il film indipendente con il maggior incasso fino a quel momento. Nel 2009, il franchise è stato acquistato da Viacom, ora Paramount Global. Viacom ha commissionato una nuova serie a fumetti, due nuovi film live-action e una nuova serie animata.

Tartarughe Ninja Caos Mutante – Gadget & Merchandise

McFarlane Toys ha annunciato una nutrita nuova linea di action figures delle Tartarughe Ninja ispirate al nuovo film animato “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” da Paramount Pictures, Nickelodeon e Seth Rogen. Le nuove figures saranno realizzate in scala da 17 cm.

Tartarughe Ninja Caos Mutante – La colonna sonora

Seth Rogen ha rivelato che la colonna sonora è ispirata quella del videogioco Tony Hawk’s Pro Skater (1999).

In realtà loro fanno skate. La cosa divertente è che stavamo facendo una telefonata con il supervisore musicale perché eravamo piuttosto avanti e c’era molta musica che avevamo scelto e loro dicevano ‘La musica non va semplicemente insieme…Va insieme ma in un modo strano, come lo descriveresti?’ E il nostro regista (Rowe) ha risposto ‘La descriverei come quella che sentiresti giocando a Pro Skater di Tony Hawk.’ È come un assortimento casuale di musica, più o meno, ma tutto combacia perfettamente, ha la stessa energia e lo stesso spirito, ma in realtà è molto simile e ci sono letteralmente alcune canzoni che provengono dall’originale Tony Hawk’s Pro Skater. È fantastico, è davvero fantastico, è completamente animato e uscirà ad agosto ed è incredibile. Sono davvero entusiasta di questo.

