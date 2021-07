Stasera in tv: “Terrore in paradiso” su Rai 2

Cast e personaggi

Samaire Armstrong: Samantha McCarthy

Corin Nemec: David McCarthy

Alexandria DeBerry: Ellie McCarthy

Callard Harris: Javier LeBlanc

Jonathan G. Rodriguez: Jose

Michael McLafferty: Kyle

Laurie Love: Linda Harris

Jonathan Bouvier: Ian LeBlanc

Madeleine Murphy: Agente Myer

Aaron Lee: Dave

Kirsten Lea: Teresa

David Velez: Carlos

Sabrine Ferretti: Nancy

Taylor Cynthia Halsey: Manager Jill

Philip Nathanael: Todd

Karleigh Chase: Cameriera

Essex O’Brien: Paul

Bella Nalle: Julie Burke

Brenton Earley: Capitano Travis

Jenine Galante: Annie

Patti McLafferty: Kelly

J.R. Ridge: Fotografo

Mel Vashon Davis: Agente Bailey

La trama

Sopravvissuti ad un tentativo di rapimento in un giro internazionale di tratta di spose, la ristoratrice Samantha McCarthy e suo marito David ignorano gli avvertimenti dell’FBI e si recano a Ft. Lauderdale, in Florida, per sostenere la figlia Ellie in un torneo universitario di pallavolo e godersi una piccola vacanza. Prima che possano godersi il posto, i McCarthy vengono intercettati dal losco César Rodriguez e dal figlio Miguel che rapiscono Samantha, nel tentativo di estorcere il pagamento mancante di 200.000 dollari per la consegna di spose saltata, somma che i due fratelli accusano Samantha di aver utilizzato per il suo nuovo ristorante in Texas. Nel frattempo, il fuggitivo Ian LeBlanc, fratello minore del capitano della barca che in precedenza ha rapito Ellie decide a rintracciarla.

Curiosità