Thanksgiving: trailer italiano del film horror di Eli Roth (Al cinema dal 16 novembre)

Dal 16 novembre nei cinema italiani il film horror slasher Thanksgiving di Eli Roth, che introduce una potenziale nuova icona horror. Nel film un killer si aggira per le tranquille strade di Plymouth, Massachusetts, perseguitando i suoi abitanti mentre celebrano le antiche tradizioni del Ringraziamento.

“Thanksgiving” è basato sull’omonimo fake trailer che Roth ha diretto per il film Grindhouse del 2007 in cui si narrava di un assassino che indossando un costume da pellegrino “crea il proprio tagliere con gli abitanti di una città del Massachusetts che fa un grande clamore annuale durante l’annuale giorno del tacchino”.

Nel film, la cittadina di Plymouth, in Massachusetts, è sconvolta da una terribile tragedia avvenuta all’interno di un centro commerciale durante il Black Friday. Un anno dopo, durante i festeggiamenti del Thanksgiving, un misterioso e feroce serial killer comincia a torturare e uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e prendendosela soprattutto con un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto. Quelli che iniziano come omicidi casuali si rivelano presto parte di un più ampio e oscuro piano legato alla festività.

Il cast comprende Addison Rae (He’s All That) nel ruolo principale, Patrick Dempsey, Jalen Thomas Brooks (Walker), Milo Manheim (Zombies), Nell Verlaque (Big Shot), Gina Gershon (Chucky), Tim Dillon e Rick Hoffman (Hostel).

Thanksgiving – Il trailer ufficiale italiano

Eli Roth ha scritto la sceneggiatura con Jeff Rendell. Roger Birnbaum e Eli Roth sono i produttori.

“Thanksgiving” è il terzo di cinque fake trailer a diventare un lungometraggio dopo Machete (2010) e Hobo With a Shotgun (2011). I due che rimangono sono “Don’t” (un trailer basato sui film horror europei che includevano Don’t nel titolo – e ce ne sono parecchi) e Werewolf Women Of The SS, basato sul genere cinematografico Naziploitation. Si ritiene che quest’ultimo, diretto da Rob Zombie, abbia abbastanza filmati per un diventare un lungometraggio.

Questa è la prima collaborazione di Eli Roth e Rick Hoffman dai tempi di Hostel (2005).

Il fake trailer di “Grindhouse”

In un’intervista con Total Film Magazine, il regista Eli Roth ha spiegato che questo film non è pensato per essere il film pubblicizzato in “Grindhouse”:

Abbiamo detto: “Facciamo finta che Thanksgiving è un film degli anni 80 così offensivo che ogni copia è stata distrutta. Tutte le sceneggiature sono state bruciate. Il regista è scomparso. I membri della troupe hanno cambiato nome. Una persona ha salvato il trailer e lo ha caricato in uno degli angoli più nascosti del sito 4chan, e ora è uscito. Quindi questo è un reboot del 2023.” Una volta stabilito questo, ci siamo sentiti più liberi.”

A differenza del finto trailer girato a Praga nel 2006, questo film è stato girato in Massachusetts son location.

Basandosi sulle immagini del trailer del film, sembra che la famigerata scena del trampolino del fake trailer sarà presente nel film.

Il film, molto simile al fake trailer, è stato scritto da Eli Roth con lo stuntman Jeff Rendell, che nel fake trailer interpretava l’assassino noto come The Pilgrim. Roth è apparso anche nel trailer come una delle vittime del “Pellegrino” durante una scena di sesso in cui viene decapitato.

Le musiche originali del film sono di Brandon Roberts (The Woman in Black 2, Little Evil, Unbroken – La via della redenzione, Chaos Walking, Fear Street Parte 2: 1978, underwater, Cimitero Vivente: Le Origini). Roberts e il regista Eli Roth hanno collaborato in precedenza per il cortometraggio Eli Roth’s Haunted House: Trick VR Treat.