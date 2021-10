The 355: nuovo trailer e tutte le anticipazioni sullo spy-thriller di Simon Kinberg

Il 7 gennaio 2022 debutta nei cinema The 355, lo spy-thriller tutto al femminile slittato di oltre un anno a causa della pandemia di Covid-19. Il film è il secondo lungometraggio da regista dello sceneggiatore e produttore Simon Kinberg dopo il flop di X-Men: Dark Phoenix e segue cinque agenti donne rivali che si uniscono per fermare una minaccia che potrebbe causare la terza guerra mondiale.

La trama ufficiale: Quando un’arma top-secret cade nelle mani di mercenari, l’agente jolly della CIA Mason “Mace” Brown (la candidata all’Oscar Jessica Chastain) dovrà unire le forze con la tosta agente tedesca rivale Marie (Diane Kruger di Bastardi senza gloria), ex Khadijah (la vincitrice dell’Oscar Lupita Nyong’o), l’alleata dell’MI6 e specialista di computer all’avanguardia, e l’abile psicologa colombiana Graciela (la vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz) in una missione letale e vertiginosa per recuperarla, pur rimanendo un passo avanti ad un donna misteriosa, Lin Mi Sheng (Fan Bingbing di X-Men: Giorni di un futuro passato), che segue ogni loro mossa. Mentre l’azione sfreccia in tutto il mondo dai caffè di Parigi ai mercati del Marocco fino alla ricchezza e al fascino di Shanghai, il quartetto di donne forgerà una tenue lealtà che potrebbe proteggere il mondo o farle uccidere.