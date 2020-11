Riprese in corso per l’avventura con viaggio nel tempo The Adam Project, prodotta da Netflix e interpretata da Ryan Reynolds che alla stregua di Bruce Willis in Faccia a faccia si ritrova alle prese con una versione più giovane di se stesso.

Reynolds ha utilizzato il suo account Instagram per condividere due immagini ufficiali del film che includono una scena del film che lo vedono camminare in un bosco al fianco della suo se stesso ragazzino interpretato dall’esordiente Walker Scobell, mentre l’altra è una foto dal set che ritrae Reynolds e il regista Shawn Levy muniti di mascherine in una pausa tra le riprese, con reynolds che indossa una t-shirt sporca di sangue che sembra provenire da una ferita.

E via…sono iniziate le riprese di The Adam Project per @netflix. Questi sono un cast e una troupe da sogno. Felice di essere tornato tra le braccia robuste del mio amico, life coach e direttore, @slevydirect.

Il cast del film include anche Jennifer Garner, Zoe Saldana e Mark Ruffalo che è stato confermato sarà il padre di Ryan Reynolds. “The Adam Project” è scritto da Jonathan Tropper, creatore delle serie tv Banshee e Warrior che ha lavorato su bozze precedenti scritte da Mark Levin, Jennifer Flackett e T.S. Nowlin. i crediti di Trooper includono anche l’adattamento del suo racconto This Is Where I Leave You portato sul grande schermo proprio dal regista Shawn levy nell’omonima commedia del 2014.

Shawn Levy che oltre a dirigere è co-produttore del film con Reynolds. Levy e Reynolds tornano a lavorare insieme dopo aver collaborato per la commedia Free Guy – Eroe per gioco in uscita l’anno prossimo. Reynolds ha altri due film in uscita in post-produzione, The Hitman’s Wife’s Bodyguard sequel di Come ti ammazzo il bodyguard e l’atteso Red Notice, thriller d’azione di Netflix che lo vedrà recitare al fianco di Dwayne Johnson e Gal Gadot.

