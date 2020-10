Warner Bros. ha reso disponibile un video ufficiale in lingua originale che esplora il cosiddetto “Conjuring Universe” e nella parte finale (minuto 29:40), regala qualche dettaglio sul nuovo sequel The Conjuring 3 AKA The Conjuring – Per ordine del Diavolo, che vedrà il ritorno dei coniugi Ed e Lorraine Warren, la coppia di investigatori del paranormale interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

James Wan che ha diretto l’originale The Conjuring – L’evocazione e prodotto il sequel The Conjuring 2 – Il caso Enfield torna come produttore e recluta Michael Chaves (La Llorona – Le lacrime del male) alla regia di The Conjuring 3. Lo sceneggiatore di “The Conjuring 2” David Leslie-Johnson McGoldrick torna a scrivere questo terzo film che come spiega il video si concentra su Arne Johnson, il cui caso del 1981 ha segnato la prima volta che una possessione demoniaca è stata citata come difesa in un processo per omicidio.

Patrick Wilson spiega la svolta del franchise che abbandona l’ambientazione domestica per un’incursione nel mondo reale.

“Per ordine del Diavolo” rivela una storia agghiacciante di terrore, omicidio e male sconosciuto che ha scioccato anche gli investigatori del paranormale della vita reale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più clamorosi dai loro file, inizia con una lotta per l’anima di un ragazzo, poi li porta oltre qualsiasi cosa avessero mai visto prima, per segnare la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un sospettato di omicidio si dichiarava vittima di possessione demoniaca come strategia difensiva.

Il video oltre a mostrarci Ruairi O’Connor nei panni di Arne Johnson, ci rivela che il vero Johnson è stato coinvolto nel processo di realizzazione del film come accaduto con Lorraine Warren, scomparsa ad aprile dello scorso anno, consulente per l’originale “The Conjuring” in cui ha interpretato anche un cameo.

La trama ufficiale:

"The Conjuring 3 AKA The Conjuring – Per ordine del Diavolo" è il settimo film dell'Universo "Conjuring" di James Wan, il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo e che già include i primi due film "Conjuring", oltre ad "Annabelle" e "Annabelle 2: Creation", "The Nun – La vocazione del male" e "Annabelle 3".

L’uscita di “The Conjuring 3” causa pandemia di COVID-19 è stata posticipata fino al 4 giugno 2021.