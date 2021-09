The Eyes Of Tammy Faye: trailer e tutte le anticipazioni sul film con Jessica Chastain

Il 23 settembre Disney porta nei cinema italiani The Eyes Of Tammy Faye, il dramma biografico diretto da Michael Showalter e scritto da Abe Sylvia e basato sull’omonimo documentario del 2000 di Fenton Bailey e Randy Barbato. Il film descrive la storia dei controversi telepredicatori Tammy Faye Bakker e Jim Bakker, interpretati da Jessica Chastain e Andrew Garfield.

Trama e cast

La trama ufficiale: Uno sguardo intimo alla straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Negli anni ’70 e ’80, Tammy Faye (Jessica Chastain) e suo marito, Jim Bakker (Andrew Garfield), hanno avuto umili origini per creare la più rete di trasmissioni religiose e parco a tema più grandi del mondo, e sono stati venerati per il loro messaggio di amore, accettazione e prosperità. Tammy Faye era leggendaria per le sue sopracciglia indelebili, il suo canto stravagante e il suo desiderio di abbracciare persone di ogni ceto sociale. Tuttavia, non passò molto tempo prima che scorrettezze finanziarie, rivali intriganti e scandali rovesciassero il loro impero accuratamente costruito.

Il cast è completato da Vincent D’Onofrio, Cherry Jones, Sam Jaeger, Fredric Lehne, Louis Cancelmi, Kimberly Hester Huffstetler, Randy Havens, Mark Wystrach, Joe Ando-Hirsh, Gabriel Olds, Coley Campany, Chandler Head, Michelle Brown Houston, Jay Huguley, Kevin J. O’Connor, Hailey Nicole Ralston, Kassidy Rushing, Mellie Boozer, Lindsay Ayliffe, Christian Goins, Lluvia Bermudez e Craig Newkirk.

The Eyes of Tammy Faye – trailer e video

Trailer in lingua originale pubblicato il 9 giugno 2021

Featurette in lingua originale pubblicate il 16 settembre 2021

Clip in lingua originale pubblicate il 16 settembre 2021

Curiosità

Il film è basato sull’omonimo documentario del 2000 diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato e narrato narrato dalla drag queen RuPaul.

Il regista Michael Showalter ha diretto anche le commedia romantiche Hello My Name Is Doris, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare…l’amore no e The Lovebirds.

Questa è la seconda versione cinematografica della storia di Jim & Tammy Faye Bakker. Il primo è stato un film del 1990 realizzato per la TV con Kevin Spacey e Bernadette Peters, intitolato “Fall From Grace”.

Il film è progetto che Chastain ha perseguito per diversi anni prima ceh venisse realizzato. Aveva visto il documentario The Eyes of Tammy Faye (2000) intorno al 2012 e si sentiva attratta dal raccontare la storia di Tammy.

Jessica Chastain ha sei anni più di Andrew Garfield, mentre la vera Tammy Faye Bakker aveva un paio d’anni meno di Jim Bakker.

Jessica Chastain per il ruolo in questo film è stata premiata al Toronto Film Festival 2021 con un “Tribute Actor Award”

Il documentario originale

Dodici anni dopo il drammatico crollo dell’impero cristiano di Jim e Tammy Faye Bakker, questo documentario racconta, per la prima volta, cosa è realmente accaduto. Tammy Faye Bakker spiega cosa è realmente successo a lei e a suo marito quando hanno perso il controllo del primo e più riuscito ministero televisivo del suo genere. PTL è stata la prima rete a lanciare il proprio satellite – “trasmettendo 24 ore al giorno fino alla Seconda Venuta”, e la prima – e unica – a costruire un parco a tema, un enorme rifugio cristiano in stile Disney che Jim ha costruito grazie alle donazioni dei suoi fedeli spettatori. Ma la loro caduta è stata spettacolare quanto la loro ascesa. Fu il più grande scandalo dei suoi tempi e uno dei grandi incidenti della fine degli anni ’80. I Bakker si trovarono crocifissi alla corte dell’opinione pubblica per la loro avidità e presunta corruzione. Tammy Faye finì alla Betty Ford Clinic e Jim finì in carcere. The Eyes of Tammy Faye esplora i meccanismi oscuri dell’industria dei telepredicatori e mostra come Jim e Tammy Faye Bakker siano stati ingannati dal loro ministero dal telepredicatore rivale Jerry Falwell, leader della maggioranza morale. Falwell, si afferma, ha promesso aiuto e sostegno, poi li ha denunciati, ha organizzato un colpo di stato e ha costretto inutilmente il loro ministero alla bancarotta. Mostra come Jim Bakker sia stato condannato a 45 anni di carcere per frode, da un giudice che a un certo punto si è infilato le dita nelle orecchie per non ascoltare le argomentazioni della difesa. Il film afferma che le accuse di aver sottratto denaro al loro ministero erano completamente false e che sebbene vivessero bene, non vivevano meglio di qualsiasi altro telepredicatore che gestiva ministeri multimilionari. Il film segue Tammy Faye mentre, dodici anni dopo, cerca di rimettere insieme la sua vita. La accompagniamo nel complesso di 1200 acri dell’Heritage Park che è rimasto vuoto e abbandonato dal fallimento di PTL. E assistiamo ai suoi tentativi di venire a patti con ciò che ha passato. È la storia archetipica degli anni ottanta boom-and-bust (boom economico e bancarotta), e delle straordinarie personalità che governano il mondo dell’industria televangelista; e anche la storia della visione di una donna unica del suo mondo.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore americano Theodore Shapiro (Il diavolo veste Prada, Tu, Lo stagista inaspettato, Zoolander 2, Bombshell – La voce dello scandalo).

Jessica Chastain ha realizzato personalmente le sue cover delle canzoni originali di Tammy Faye Bakker.

TRACK LISTINGS:

1. Don’t Give Up (On the Brink of a Miracle) – Tammy Sue Bakker (3:58)

2. Battle Hymn of the Republic – Jessica Chastain (3:43)

3. Jesus Keeps Takin’ Me Higher & Higher – Jessica Chastain (3:25)

4. The Sun Will Shine Again – Jessica Chastain (5:20)

5. Somebody Touched Me (feat. Mark Wystrach) – Jessica Chastain (4:31)

6. We Are Blest – Jessica Chastain (6:21)

7. Don’t Give Up (On the Brink of a Miracle) – Jessica Chastain (4:00)

8. The Eyes of Tammy Faye Score Suite – Theodore Shapiro (7:42)

9. Puppet Medley (Give a Hug, Jesus Loves Me, Up with a Giggle) – Jessica Chastain (1:46)