The Forgiven: trailer italiano e anticipazioni del film con Ralph Fiennes e Jessica Chastain

Dal 14 luglio nei cinema italiani con Universal Pictures The Forgiven, scritto e diretto dall’acclamato regista britannico John Michael McDonagh (Calvario). Il film interpretato da un cast d’eccezione guidato da Ralph Fiennes e Jessica Chastain è un adattamento del romanzo “Nella polvere” di Lawrence Osborne.

Trama e cast

La trama ufficiale: David e Jo Henninger (Ralph Fiennes e Jessica Chastain), rispettivamente un medico e un’autrice di libri per bambini, arrivano in Marocco da Londra per partecipare a un fine settimana di baldoria nella sontuosa casa sahariana del loro amico Richard (Matt Smith) e del suo amante Dally Margolis (Caleb Landry Jones). Dopo un lungo pranzo, accompagnato da molto alcol, David, stanco e intontito, insiste per fare il lungo viaggio in auto da Tangeri alla festa, litigando con Jo per tutto il tragitto. Ma quando due giovani uomini appaiono improvvisamente dall’oscurità e David perde il controllo della sua auto, uno di loro, un adolescente del posto di nome Driss (Omar Ghazaoui), viene ucciso. La coppia in preda al panico mette il corpo del ragazzo sul sedile posteriore dell’auto e continua a guidare in direzione della villa di Richard, sperando che il loro amico possa aiutarli a eludere qualsiasi conseguenza. Con la polizia locale apparentemente disinteressata a indagare sulla questione, la festa infuria senza sosta. Ma quando il padre di Driss, Abdellah (Ismael Kanater), si presenta per reclamare il corpo di suo figlio, insiste affinché David lo accompagni al suo villaggio per aiutarlo a dare al figlio una degna sepoltura. David accetta con riluttanza di intraprendere con lui un viaggio di due giorni verso la casa di famiglia nel cuore delle montagne dell’Atlante, dove Abdellah, le sue numerose mogli e il suo unico figlio Driss hanno passato la vita guadagnandosi da vivere cercando fossili e vendendoli a ricchi occidentali. Da solo con Abdellah, David nega ogni responsabilità per l’incidente, ma la profonda umiltà e dignità dell’uomo lo colpiscono in maniera inaspettata. Nel frattempo, nella villa di Richard, la breve relazione di Jo con un altro ospite, Tom (Christopher Abbott), le permette di immaginare una vita diversa per se stessa. Tratto dall’emozionante romanzo dell’acclamato scrittore Lawrence Osborne, The Forgiven combina sensualità, maestria cinematografica e colpi di scena inaspettati proprio quando l’Oriente incontra l’Occidente e il senso di responsabilità del vecchio mondo si scontra catastroficamente con l’indifferenza moderna.

“The Forgiven” vede nel cast il candidato all’Oscar Ralph Fiennes (Grand Budapest Hotel, Il paziente inglese), la vincitrice dell’Oscar Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye, Zero Dark Thirty), Matt Smith (The Crown, Ultima Notte a Soho), Saïd Taghmaoui (G.I. Joe – La nascita dei Cobra, John Wick 3 – Parabellum), Abbey Lee (The Neon Demon, Mad Max: Fury Road), Mourad Zaoui (The Spy, Zanka Contact), Caleb Landry Jones (Tre Manifesti a Ebbing Missouri, Scappa – Get Out), Ismael Kanater (Queen of the Desert, “The Honorable Woman”), Christopher Abbott (Possessor, Black Bear), Alex Jennings (The Crown) e Marie-Josée Croze (Munich).

The Forgiven – trailer e video

Curiosità

John Michael McDonagh (War on Everyone – Sbirri senza regole, Calvario, Un poliziotto da happy hour) dirige “The Forgiven” da una sua sceneggiatura basata sul romanzo “Nella polvere” dello scrittore Lawrence Osborne.

Questa è la seconda collaborazione tra Jessica Chastain e Ralph Fiennes. Hanno recitato insieme anche in Coriolanus (2011).

Il film è stato annunciato con John Michael McDonagh al timone nel maggio 2018, con Ralph Fiennes, Rebecca Hall, Mark Strong e Saïd Taghmaoui come protagonisti. Le riprese dovevano prendere il via all’inizio del 2019 in Marocco. A dicembre Jessica Chastain ha avviato trattative per entrare a far parte del cast, con le riprese che dovevano iniziare nei primi mesi del 2020. Rebecca Hall e Mark Strong hanno abbandonato il progetto lungo la strada. Le riprese principali sono iniziate a febbraio 2020. Nel marzo 2020, la produzione del film è stata interrotta a causa della pandemia di COVID-19. Nel settembre 2020, le riprese sono riprese in Marocco dopo una pausa di sei mesi e la produzione è stata completata.

Il romanzo originale

Lawrence Osborne (nato nel 1958) è uno scrittore e giornalista britannico che attualmente risiede a Bangkok. Osborne ha studiato al Fitzwilliam College di Cambridge e all’Università di Harvard, e da allora ha condotto una vita nomade, risiedendo per anni in Polonia, Francia, Italia, Marocco, Stati Uniti, Messico, Thailandia e Istanbul. Osborne è stato ampiamente pubblicato come giornalista di lunga data negli Stati Uniti, in particolare su The New York Times Magazine, The New Yorker, Gourmet, Salon, Playboy e Condé Nast Traveller. I suoi scritti su vino e alcolici sono apparsi in una rubrica periodica chiamata Cellar su Men’s Vogue. Il suo lungometraggio per Playboy, “Getting a Drink in Islamabad”, ha vinto un Thomas Lowell Award 2011 per il giornalismo di viaggio.

Romanzi

Ania Malina (1986)

Bangkok (Bangkok days), Milano, Adelphi, 2009

Nella polvere (The Forgiven, 2012), Milano, Adelphi, 2021

La ballata di un piccolo giocatore (The ballad of a small player, 2014), Milano, Adelphi, 2018

Cacciatori nel buio (Hunters in the Dark, 2015), Milano, Adelphi, 2017

L’estate dei fantasmi (Beautiful Animals, 2017), Milano, Adelphi, 2020

Only to Sleep (2018)

The Glass Kingdom (2020)

La sinossi ufficiale del romanzo: In un antico villaggio marocchino, trasformato in buen retiro di lusso da una coppia di cinquantenni gay – l’americano Dally e l’inglese Richard –, sta per andare in scena lo sfarzoso party che ogni anno richiama decine di ospiti facoltosi. Un baccanale di tre giorni durante i quali, sotto lo sguardo venato di disprezzo e di invidia insieme del personale, è destinato a consumarsi ogni tipo di eccesso. Tutt’intorno, montagne sfregiate dai cercatori di fossili, strade su cui la polvere si deposita «con la leggiadria gravitazionale di una massa di piume» e oasi abitate da gente di una nobiltà «minacciosa e fluida». Quando l’auto di David e Jo, diretti alla festa, investe e uccide un giovane del posto, si innesca una catena di eventi che porterà i due a fare i conti con i propri pregiudizi, colpe e desideri più segreti. Ma a chi spetta perdonarci per consentirci di ricominciare? E, soprattutto, il perdono e la giustizia sono davvero possibili? Osborne conosce bene la risposta, ma trascina rapinosamente il lettore fino all’ultima riga prima di svelargliela.

Il romanzo “Nella polvere” di Lawrence Osborne è disponibile su Amazon.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore scozzese Lorne Balfe (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, 12 Soldiers, Mission: Impossible – Fallout, La guerra di domani, Black Widow).

Foto e poster