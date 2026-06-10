Il ritorno nella Terra di Mezzo è ormai una certezza, ma c’è un dettaglio che sta facendo discutere i fan di tutto il mondo.Quale sarà il ruolo di Frodo Baggins in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, il nuovo capitolo cinematografico diretto da Andy Serkis? A fare chiarezza è stato proprio Elijah

The Hunt of Gollum, Elijah Wood rompe il silenzio: “Ecco cosa farà Frodo”

Il ritorno nella Terra di Mezzo è ormai una certezza, ma c’è un dettaglio che sta facendo discutere i fan di tutto il mondo.

Quale sarà il ruolo di Frodo Baggins in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, il nuovo capitolo cinematografico diretto da Andy Serkis? A fare chiarezza è stato proprio Elijah Wood, che nelle ultime settimane ha finalmente fornito qualche indicazione sul suo coinvolgimento nel progetto.

Dopo mesi di indiscrezioni, voci e mezze conferme, l’attore ha spiegato che il suo ritorno nei panni dell’hobbit più famoso della saga sarà presente, ma con un peso limitato all’interno della storia. Una scelta che, almeno sulla carta, appare perfettamente coerente con il periodo storico in cui sarà ambientato il film.

Frodo non sarà il protagonista

Secondo quanto raccontato da Wood, la sua partecipazione sarà “relativamente piccola”, anche se l’attore si è detto entusiasta di tornare a lavorare con gran parte della squadra creativa che ha reso leggendaria la trilogia originale.

La pellicola sarà infatti incentrata sulla caccia a Gollum, una vicenda solo accennata nei romanzi di J. R. R. Tolkien ma molto amata dai lettori più appassionati. La storia si svolgerà prima degli eventi narrati ne La Compagnia dell’Anello, quando Gandalf e Aragorn cercano di rintracciare la creatura prima che possa rivelare a Sauron informazioni decisive sull’Anello.

In questo contesto, Frodo è ancora lontano dal diventare l’eroe destinato a portare il peso della missione verso Mordor. La sua presenza sembra quindi destinata più a collegare il nuovo film alla saga originale che a influenzarne direttamente la trama.

L’annuncio del ritorno di Elijah Wood si inserisce in un progetto che punta chiaramente a ricreare l’atmosfera dei film che hanno segnato gli anni Duemila. Oltre all’attore americano, dovrebbero tornare anche Ian McKellen nei panni di Gandalf e lo stesso Andy Serkis come Gollum.

La produzione può inoltre contare sul coinvolgimento di figure storiche della trilogia originale, tra cui Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens. Un elemento che sta alimentando grandi aspettative tra gli appassionati della saga.

Aragorn cambia volto

Se il ritorno di Frodo rappresenta una delle notizie più attese, un altro tema sta monopolizzando le discussioni online: il cambio di interprete per Aragorn.

Le indiscrezioni più recenti indicano infatti che il personaggio non sarà interpretato da Viggo Mortensen. La vicenda raccontata nel film richiede una versione più giovane del futuro re di Gondor e tutto lascia pensare che il passaggio di testimone sia ormai inevitabile.

Lo stesso Wood ha riconosciuto che raccogliere l’eredità di Mortensen non sarà semplice, definendo il ruolo una sfida enorme per qualsiasi attore chiamato a indossare quelle “scarpe”.

L’uscita di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum è prevista per dicembre 2027. E se Frodo avrà davvero solo una breve apparizione, il suo ritorno potrebbe comunque bastare per riaccendere quell’emozione che, a distanza di oltre vent’anni, continua a legare milioni di spettatori alla Terra di Mezzo.