The Munsters: trama e tutte le anticipazioni sul film “I Mostri” di Rob Zombie

Il prossimo progetto di Rob Zombie è The Munsters, un film basato sulla serie tv I Mostri. Notizie secondo cui Zombie stava lavorando ad un film sulla serie tv comedy-horror degli anni sessanta sono emersi per la prima volta all’inizio di quest’anno e in seguito è stato riferito che il progetto Zombie’s Munsters sarebbe stato rilasciato negli Stati Uniti contemporaneamente sul servizio di streaming Peacock e nelle sale cinematografiche. Lo stesso Zombie confermando il progetto in un suo post su Instagram, ha anche rivelato che erano venti anni che cercava di fare un film su “I Mostri”.

Trama e cast

Il reboot di “The Munsters” segue una famiglia di mostri che si trasferisce dalla Transilvania in un sobborgo americano.

Il cast confermato vede a bordo Jeff Daniel Phillips come Herman Munster, Sheri Moon Zombie come Lily Munster, Dan Roebuck come Nonno Munster aka il Conte Dracula, Sylvester McCoy come il domestico Igor e Richard Brake come Dr. Henry Augustus Wolfgang descritto come lo scienziato pazzo più famoso della Transilvania. In ruoli non specificati sono stati segnalati anche Jorge Garcia e la sexy icona horror Cassandra “Elvira” Peterson.

Curiosità

Rob Zombie e Sheri Moon Zombie sono grandi fan della serie tv I Mostri (1964). Zombie ha registrato un commento per l’uscita Blu-ray del lungometraggio La dolce vita… non piace ai mostri (1966).

Durante il film La casa dei 1000 corpi, esordio alla regia di Rob Zombie, si può vedere trasmesso come easter egg l’episodio del 1965 “Hot Rod Herman” della serie tv I Mostri.

La canzone “Dragula” di Rob Zombie è direttamente ispirata al veicolo “Drag-u-la” costruito da Nonno Munster.

In un post su Instagram di Rob Zombie, il regista ha pubblicato la foto di un giubbotto di pelle nera “The Punk Roads”, uno dei capi d’abbigliamento che indosserà nel film il capofamiglia Herman Munster. Nell’episodio del 1965 della serie tv dal titolo “Hot Rod Herman”, Herman Munster perde la Koach, l’iconica automobile dei Mostri, a seguito di una scommessa. Ciò spinge Nonno Munster a costruire una sua roadster, che chiama Drag-u-la, nel tentativo di riconquistare la Koach. Herman poi indossa una giacca di pelle “Punk Rods” durante l’episodio.

Rob Zombie ha voluto ricostruire fedelmente e da zero l’iconica casa dei Munsters nonostante quella originale sia ancora in piedi, anche se in una forma alterata che la rende irriconoscibile. Un lavoro ristrutturazione avrebbe permesso a Zombie di girare nella location originale utilizzati per gli esterni della serie tv originale. La casa originale è una struttura reale (una facciata senza interni finiti) che si ergeva in un lotto di terreno della Universal durante le riprese. La “casa” era stata originariamente costruita per il film del 1946 Un genio in famiglia (So Goes My Love). Dopo che le riprese sono terminate, la struttura (soprannominata Maxim House) è stata spostata in un teatro di posa interno a Colonial Street, dove è stata vista per molti anni sullo sfondo di serie tv come Il carissimo Billy. Dopo la produzione dell’ultima stagione dei Munsters, la Maxim House è rimasta in varie location degli studios per quasi 50 anni. Sfortunatamente nel 2004 Colonial Street è diventata l’ambientazione principale della serie tv Desperate Housewives e quasi tutte le case storiche della strada sono state significativamente modificate per sembrare più moderne. La Maxim House era tra queste e, sebbene l’edificio sia reperibile ancora oggi è a malapena riconoscibile come la casa dei Munsters con grande dispiacere dei fan di lunga data della serie.

La serie tv originale

“I Mostri” è una sitcom americana prodotta da CBS che descrive la vita domestica di una famiglia di bonari mostri. La serie ha come protagonista Fred Gwynne nei panni del mostro di Frankenstein e capofamiglia Herman Munster; Yvonne De Carlo come sua moglie Lily Munster; Al Lewis nei panni del padre di Lily, il nonno vampiro conte Dracula che desidera ardentemente i “bei vecchi tempi” in Transilvania; Beverley Owen nei panni della loro nipote adolescente Marilyn Munster, considerata il “brutto anatroccolo” della famiglia poiché non “mostro”; e infine Butch Patrick nei panni del loro figlio lupo mannaro Eddie Munster. Prodotta dai creatori de Il Carissimo Billy, la serie era al contempo una satira dei tradizionali film di mostri e una risposta al classico La Famiglia Addams all’epoca serie concorrente in onda su ABC. La serie è andata in onda per due stagioni e un totale di 70 episodi. È stata poi cancellata dopo che gli ascolti sono scesi ai minimi storici a causa della concorrenza di Batman della ABC. Nonostante la cancellazione, la popolarità de “I Mostri” ha generato un sequel (I mostri vent’anni dopo, 1988), un videogioco del 1989 per Amiga, Amstrad. Atari ST, Commodore 64 e ZX Spectrum così come diversi film, incluso uno approdato nelle sale (La dolce vita… non piace ai mostri, 1966). Il 26 ottobre 2012 la NBC ha mandato in onda una rivisitazione moderna de “I Mostri” dal titolo Mockingbird Lane in formato pilota che è rimasto tale poiché la serie non è stata mai prodotta.

Immagini e video dai social media

AGGIORNAMENTO MUNSTERS! ☠️ Ecco primo sguardo a Richard Brake sul set nei panni del Dr. Henry Augustus Wolfgang ☠️ Lo scienziato pazzo più famoso della Transilvania. Mi chiedo cosa abbia in serbo per il nostro nuovo mondo di Dei e Munsters? ☠️ #themunsters #richardbrake #robzombie #sherimoonzombie #jeffdanielphillips #danielroebuck

Non sarebbe The Munsters senza un arredamento confortevole. Ecco un piccolo gioiello che il nostro reparto oggetti di scena ha creato. #themunsters #robzombie

Un’anteprima di un pezzo del guardaroba di Herman. Sono sicuro che voi maniaci de “I Mostri” lo riconoscerete.

Sono molto entusiasta di portarvi tutte queste riprese esclusive direttamente dal set di The Munsters e di annunciare il casting di SYLVESTER McCOY come IGOR, il fedele servitore dei Munster. ☠️ Potresti ricordare Sylvester come il settimo Doctor Who o forse come Radagast da Lo Hobbit di Peter Jackson. PREPARATI PER IGOR! 🦇🦇🦇🦇🦇🦇🦇 #robzombie #themunsters #syvestermccoy #drwho #thehobbit

