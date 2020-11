The Ogun: Anthony Mackie protagonista di un thriller d’azione di Netflix

Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Anthony Mackie, attore noto per il ruolo di Falcon nell’Universo Cinematografico Marvel, ha firmato con Netflix per recitare da protagonista in un nuovo thriller d’azione dal titolo The Ogun.

“The Ogun” è scritto dallo stuntman Madison Turner alla sua seconda sceneggiatura dopo il film biografico L’ultima discesa del 2017 che ha visto protagonista Josh Hartnett nei panni del campione di hockey Eric LeMarque.

La trama di “The Ogun” segue un uomo di nome Xavier Rhodes che porta sua figlia adolescente in Nigeria per trovare una cura per la rara condizione genetica che la affligge. Quando sua figlia viene rapita, Rhodes furioso e disperato si abbatte come una scure sul locale mondo criminale per riuscire trovarla prima che sia troppo tardi. Il progetto è stato descritto come “John Wick incontra l’Inferno di Dante”. Al momento non c’è nessun regista collegato al progetto.

“The Ogun” segna una reunion tra Mackie e il produttore Jason Michael Berman di Mandalay Pictures, i due hanno prodotto il dramma post-apocalittico Io distribuito sulla piattaforma Netflix nel 2019 con Mackie protagonista.

Mackie ha recentemente terminato le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, la serie tv di Marvel Studios in cui riprende il ruolo di Sam Wilson alias Falcon. Altri progetti in essere di Mackie includono La donna alla finestra adattamento di Joe Wright del romanzo di A.J. Finn completato e in attesa di una data di uscita; l’action fantascientifico Outside the Wire su un pilota di droni che si allea con un ufficiale androide per individuare un dispositivo apocalittico in una letale zona militarizzata; il dramma Signal Hill in cui Mackie interpreta l’avvocato Johnnie Cochran che affronta un caso di brutalità della polizia nel 1981 in cui un giovane studente universitario muore in circostanze sospette durante la custodia della polizia; Infine Mackie è anche nel cast thriller d’azione The Blue Mauritius su cinque ladri internazionali che s’incontrano a Cape Town per rubare il francobollo più prezioso del mondo.