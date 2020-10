Universal Pictures ha reso disponibile un trailer italiano del film horror The Turning – La casa del male. Trattasi di un nuovo adattamento del classico romanzo del 1898 “Il giro di vite” di Henry James in arrivo nei cinema italiani il 29 ottobre. Questo adattamento per il grande schermo arriva in concomitanza con l’adattamento The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica The Haunting of Hill House di Mike Flanagan in arrivo su Netflix il 9 ottobre.

La trama segue una tata assunta di fresco che si trova a badare a due orfani che celano segreti oscurisullo sfondo di una realtà terrificante che comincerà lentamente a disvelarsi.

La trama ufficiale:

Per più di 100 anni, una storia profondamente inquietante è stata tramandata al pubblico. The Turning – La casa del male della DreamWorks Pictures ci porta in una misteriosa tenuta nella campagna del Maine, dove la tata Kate (Mackenzie Davis) appena nominata è incaricata delle cure di due orfani disturbati, Flora (Brooklynn Prince) e Miles (Finn Wolfhard). Ben presto, però, scopre che sia i bambini che la casa nascondono oscuri segreti e le cose potrebbero non essere come sembrano.

“The Turning” è diretto dalla fotografa e regista Floria Sigismondi (The Runaways, The Handmaid’s Tale) e interpretato da Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate, The Martian), Finn Wolfhard (IT, Netflix’s Stranger) Things), l’esordiente Brooklynn Prince (The Florida Project) e Joely Richardson (Red Sparrow, Color Out of Space). Richardson è il quarto membro della sua famiglia ad apparire in un adattamento del romanzo di Henry James. Suo nonno Michael Redgrave ha interpretato lo zio in Suspense (1961), sua zia Lynn Redgrave ha interpretato la governante Miss Jane Cubberly nel film tv The Turn of the Screw del 1974 e suo zio Corin Redgrave ha interpretato il professore nel film tv The Turn of the Screw del 2009.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

La regista Floria Sigismondi ha parlato con il sito Collider della scelta di ambientare il film negli anni novanta:

Volevo modernizzare [la storia] ma portare via la tecnologia. Gli anni ’90 sembravano l’era perfetta: quando guardi la musica, la moda, tutto è destrutturato e ribelle. È un periodo molto angoscioso, quindi potrei metterlo in relazione con il personaggio di Finn [Wolfhard] Miles…Adoro gli anni ’90. Ho creato molte cose negli anni ’90, quindi è stato un momento molto determinante per me. Stavo imparando a conoscere me stesso come artista e ad avere fiducia in immagini più oscure. Quello che mi intriga sono le aree oscure di noi stessi che non conosciamo e non capiamo. Amo creare da quel luogo perché è così misterioso.

“The Turning” è stato adattato per il grande schermo dagli sceneggiatori Chad Hayes e Carey W. Hayes (The Conjuring). Il film è prodotto da Scott Bernstein (Straight Outta Compton) e Roy Lee (IT). Il film debutterà nei cinema americani il 24 gennaio 2020.