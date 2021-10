The Unforgivable: trailer italiano e tutte e le anticipazioni del film con Sandra Bullock

Un’inedita Sandra Bullock torna protagonista al cinema e su Netflix in The Unforgivable, un intenso dramma che racconta di una donna condannata per un crimine violento che affronta un difficile reinserimento nella società. Il film diretto dalla regista tedesca Nora Fingscheidt uscirà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix a partire dal 10 dicembre.

Trama e cast

La trama ufficiale: Ruth Slater (Sandra Bullock) esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si reinserisce in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un’unica speranza di redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

Il cast include anche Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Viola Davis, W. Earl Brown, Jessica McLeod, Tom Guiry, Linda Emond, Rob Morgan, Aaron Pearl, Toby Hargrave, Alistair Abell, Will Pullen, Craig March, William Belleau e Loewen, Kayt Roth e Jude Wilson.

The Unforgivable – trailer e video

Trailer italiano pubblicato il 26 ottobre 2021

Curiosità

“The Unforgivable” è basato sulla miniserie televisiva britannica “Unforgiven” scritta da Sally Wainwright, diretta da David Evans e trasmessa per la prima volta nel gennaio 2009. Prodotta dalla Red Production Company, “Unforgiven” segue Ruth Slater (Suranne Jones), una donna giudicata colpevole di aver ucciso due agenti di polizia quando era un’adolescente. Dopo il rilascio dal carcere, Ruth è determinata a ritrovare sua sorella, che è stata adottata poco dopo l’incidente. La serie è ambientata nello Yorkshire, in particolare nel villaggio di Boothtown ad Halifax. Trasmessa per tre lunedì consecutivi alle 21:00, la serie ha avuto una media di 7 milioni di spettatori durante la sua messa in onda. “Unforgiven” ha vinto il premio per la migliore serie drammatica agli RTS Program Awards 2009.

“The Unforgivable” è diretto dall’acclamata regista tedesca Nora Fingscheidt, al suo secondo lungometraggio dopo il suo debutto alla regia con la pluripremiata opera seconda System Crasher del 2019.

Nora Fingscheidt dirige “The Unforgivable” da una sceneggiatura di Peter Craig (The Batman), Hillary Seitz (Insomnia) e Courtenay Miles (Mindhunter) basata sulla miniserie tv Unforgiven di Sally Wainwright.

Il team che ha supportato la regista Nora Fingscheidt dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia premio Oscar Guillermo Navarro (Il labirinto del fauno), i montatori Stephan Bechinger (System Crasher) e il due volte candidato all’Oscar Joe Walker (12 anni schiavo), lo scenografo Kim Jennings (The Glorias) e il costumista Alex Bovaird (Bad Education).

Il direttore della fotografia Guillermo Navarro ha girato “The Unforgivable” con macchine da presa Red Digital Cinema Helium e obiettivi Arri Ultra Prime, che aveva precedentemente utilizzato su Dolittle.

Le musiche originali del film sono del compositore David Fleming (Elegia americana, South of Heaven, The Perfect Guy).

Questo film è stato originariamente annunciato nel 2010. Il produttore Graham King desiderava fortemente che Angelina Jolie interpretasse Ruth Slater e aveva assunto Christopher McQuarrie per scrivere una sceneggiatura su misura per lei. Jolie non ha mai firmato ufficialmente e negli anni successivi il film è passato attraverso vari altri scrittori e registi, tra cui McQuarrie e Scott Frank, prima di arenarsi. È tornato in sviluppo nel 2019.

Il film era conosciuto all’inizio dello sviluppo come “Unforgiven”, come la miniserie britannica su cui è basato, prima di passare alla pre-produzione e iniziare le riprese senza un titolo. E’ stato variamente conosciuto nelle pubblicazioni di settore come il “film senza titolo di Graham King” o il “progetto senza titolo di Nora Fingscheidt”. Ha utilizzato brevemente il titolo provvisorio “Desire of the Prey” quando le riprese sono riprese nel settembre 2020. I realizzatori hanno trascorso oltre un anno alla ricerca di un titolo adatto, al fine di evitare confusione (e problemi di copyright) con il film di Clint Eastwood Unforgiven aka Gli spietati del 1992.

Le riprese principali sono iniziate a Vancouver, British Columbia (Canada) il 3 febbraio 2020, con l’intenzione di terminare il 9 aprile. Il 13 marzo le riprese sono state interrotte a causa della pandemia di COVID-19 e la data di conclusione delle riprese è stata posticipata. La produzione è ripresa il 2 settembre e si è conclusa il 15 ottobre.

Il film è stato uno dei primi progetti Netflix a girare presso i Canadian Motion Picture Park Studios di Burnaby, dopo che Netflix ha stabilito il proprio hub di produzione Metro Vancouver presso gli studios nel settembre 2020.

Il film è prodotto da Sandra Bullock attraverso la sua compagnia Fortis Films in partnership con Veronica Ferres per Construction Film e la GK Films di Graham King. Nan Morales, Leigh Shanta, Nicola Shindler, Colin Vaines e Sally Wainwright sono i produttori esecutivi.

Foto e poster