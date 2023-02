Stasera in tv: “The Voices” con Ryan Reynolds su Rai 4

The Voices, su Rai 4 la dark comedy a tinte horror con protagonista Ryan Reynolds nei panni di un operaio amabile, ma mentalmente disturbato che anela l’attenzione di una collega di lavoro, ma la potenziale relazione è ostacolata dai suoi animali parlanti, un sinistro gatto e un benevolo cane, che lo trascinano in un fantasioso percorso omicida.

The Voices – Cast e doppiatori

Ryan Reynolds: Jerry Hickfang

Anna Kendrick: Lisa

Gemma Arterton: Fiona

Jacki Weaver: Dr. Warren

Sam Spruell: Dave

Adi Shankar: Trendy John

Gulliver McGrath: Jerry bambino

Valerie Koch: madre di Jerry

Stephanie Vogt: Tina TV

Harvey Friedman: Ned TV

Ella Smith: Alison

Paul Chahidi: Dennis Kowalski

Stanley Townsend: sceriffo Weinbacher

Alessa Kordeck: Sheryl

Ricardia Bramley: Sheila Hammer

Michael Pink: Gesù

Doppiatori originali

Ryan Reynolds: Bosco / Mr. Whiskers / Bunny Monkey / Deer

Doppiatori italiani

Massimo Triggiani: Jerry Hickfang, Bosco / Mr. Whiskers / Bunny Monkey / Deer

Maria Giulia Ciucci: Lisa

Gianna Gesualdo: Fiona

Beatrice Margiotti: Dr. Warren

Giuliano Bonetto: Dave

Ugo De Cesare: Trendy John

Lilli Manzini: madre di Jerry; Tina TV

Massimiliano Plinio: Ned TV

Ilaria Giorgino: Alison

Sergio Luzi: Dennis Kowalski

Edoardo Nordio: sceriffo Weinbacher

Chiara Meniconi: Sheryl

Lavinia Cipriani: Sheila Hammer

Angelo Sorino: Gesù

Roberto Fidecaro: Mack

The Voices – Trama e trailer

Jerry (Ryan Reynolds) è un uomo apparentemente normale che cerca di avere successo nel suo nuovo lavoro presso una fabbrica di vasche da bagno. Vive nel classico appartamento che ci si aspetta da un giovane scapolo con il suo cane, Bosco e il suo gatto Mr. Whiskers. Eppure qualcosa sembra fuori posto. Quando al nuovo arrivato Jerry viene chiesto di aiutare a pianificare una gita aziendale incontra Fiona, una attraente ragazza inglese che lavora all’ufficio contabilità. Jerry prende subito in simpatia Fiona e eccitato va a casa a raccontare di lei ai suoi animali domestici che sorprendentemente gli rispondono. Ma tutto questo è solo l’inizio di un racconto follemente bizzarro e contorto.

Curiosità sul film

La regista e fumettista franco-iraniana Marjane Satrapi con “The Voices” dirige il suo primo lungometraggio in lingua inglese dopo aver diretto gli acclamati Persepolis (con Vincent Paronnaud) (2007) Pollo alle prugne (2011). In seguito la regista dirigerà anche Radioactive, film basato sull’omonimo romanzo a fumetti di Lauren Redniss cheracconta la storia di Marie Curie, interpretata da Rosamund Pike.

Ryan Reynolds ha modellato la voce del gatto su un amico scozzese che conosce da oltre vent’anni.

La sceneggiatura di questo film è stata inserita nella Blacklist del 2009; un elenco delle sceneggiature non realizzate “più apprezzate” dell’anno.

Quando le ragazze sono al karaoke, Allison canta “Shimmy Shimmy Ya” di Ol’ Dirty Bastard, in particolare il testo “I get psycho killer, Norman Bates/ My producer slam, flow is like bam”. L’ammirazione di Jerry per le donne/i traumi infantili/le personalità invertite e gli omicidi ricordano Norman Bates di Psycho.

All’inizio della pre-produzione del film era stato scelto Mark Romanek (No lasciarmi) come regista. Romanek ha diretto One Hour Photo, film con un Robin Williams ad alto tasso drammatico nei panni di un fotografo mentalmente instabile che sviluppa una ossessione per una famiglia di cui fantastica di far parte.

Gemma Arterton ed Ella Smith erano insieme anche nel film St. Trinian’s 2 (2009).

La regista Marjane Satrapi inizialmente avrebbe assunto doppiatori per le voci degli animali, tuttavia Ryan Reynolds l’ha convinta che avrebbe dovuto farli perché sono voci che il suo personaggio sente nella sua testa, e quindi dovrebbero essere diverse variazioni della sua voce. L’ha convinta inviandole registrazioni della sua voce, su misura per ciascuno degli animali.

ATTENZIONE!!!! A SEGUIRE CURIOSITA’ CHE INCLUDONO IMPORTANTI SPOILER SUL FILM:

Durante la scena della conga, l’ordine delle donne davanti a Jerry è l’ordine in cui vengono assassinate.

Durante la scena del flashback in cui la mamma di Jerry lo abbraccia, si possono vedere le cicatrici sul braccio dovute all’automutilazione.

Jerry mostra per tutto il film mostra sintomi di disturbo ossessivo compulsivo, DID (Disturbo Dissociativo dell’Identità) e schizofrenia.

Il medico di Jerry gli chiede sempre se sente voci “incorporee” e, nonostante l’esitazione, lui risponde sempre con un onesto “no”. Dal momento che attribuisce le voci ai suoi animali domestici che sono reali e “corporei”.

Quando Jerry fa a pezzi il corpo di Fiona e mette i pezzi nelle scatole di plastica, li impila in ordine, coperchio blu, coperchio oro, coperchio blu, coperchio oro e così via.

A circa 16 minuti di film, a destra del frigorifero nell’appartamento di Jerry, si può vedere l’immagine di una donna senza testa che indossa un vestito rosso, forse Fiona, che prefigura la sua decapitazione.

Quando non prende le medicine, Jerry vede il suo appartamento pulito e organizzato. Quando prende le sue medicine, lo vede per quello che è. Mostrando quanto sia delirante.

The Voices – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Olivier Bernet (Hunted – Chi ha paura del lupo cattivo?). Bernet e la regista Marjane Satrapi hanno collaborato in precedenza per “Persepolis” e “Pollo alle prugne”.

(Hunted – Chi ha paura del lupo cattivo?). Bernet e la regista Marjane Satrapi hanno collaborato in precedenza per “Persepolis” e “Pollo alle prugne”. La colonna sonora include i brani: “Sing a Happy Song” di The O’Jays, “Knock On Wood” di Eddie Floyd e “Shimmy Shimmy Ya” di Ol’ Dirty Bastard.

1. Don’t Mess With Milton (2:25)

2. The Fourth Angel (1:44)

3. Fiona’s Murder (2:11)

4. Knock On Another Door (3:27)

5. Jerry And Fiona Theme (0:51)

6. A Girl Named Li (1:09)

7. In The Woods (0:43)

8. Pills (3:06)

9. Mother (1:52)

10. Jerry Returning Home (1:22)

11. The Cutting (2:16)

12. Monkey Machine (1:28)

13. Jerry And Lisa In The Bar (0:53)

14. The Colleagues (1:21)

15. Lisa’s Murder (4:22)

16. Jesus Dad (3:56)

17. Like A Dog (3:15)

18. Knock On Another Door Reprise (4:34)

