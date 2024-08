To Catch A Killer – L’uomo che odiava tutti, recensione: un godibile thriller investigativo dal sapore anni ’90 (Dal 5 agosto su SKY e NOW)

To Catch A Killer – L’uomo che odiava tutti, il thriller con protagonisti Shailene Woodley e Ben Mendelsohn, approda su SKy lunedì 5 agosto alle 21:15 e disponibile anche in streaming e on demand su NOW.

La notte di Capodanno in una fredda Baltimora un folle cecchino compie un terribile omicidio di massa mandando la città nel panico. La polizia e l’FBI danno così inizio ad una caccia all’uomo senza precedenti, ma la politica e ambizioni personali ci mettono lo zampino e le indagini vengono ostacolate da diversi passi falsi. L’investigatore capo dell’FBI Geoffrey Lammark (Mendelsohn) seguendo il suo istinto recluta Eleonor Falco (Woodley), un’agente di polizia tanto talentuosa quanto problematica e dal passato oscuro, per aiutare a profilare e rintracciare l’individuo disturbato che sta terrorizzando la città…

Shailene Woodley lanciata dal franchise distopico The Divergent e reduce dal ruolo di Lina Lardi nel biopic Ferrari di Michael Mann, si cimenta con un personaggio intenso e traumatizzato. Falco è una poliziotta talentuosa che finisce in una task-force dell’FBI guidata da Ben Mendelsohn, il villain di Rogue One e Ready Player One stavolta recita il ruolo di un nevrotico ma benevolo agente speciale dell’FBI che diventa per la poliziotta di Woodley una sorta di figura paterna.

Alla regia di “To Catch A Killer” troviamo l’argentino Damián Szifron alla sua prima produzione in lingua inglese. Il regista è noto per il thriller El fondo del mar (2003), la commedia poliziesca Tiempo de valientes (2005), l’antologia Storie pazzesche prodotta da Almodovar e l’acclamata serie tv Los simuladores, che Szifron sta attualmente adattando in un lungometraggio prodotto da Paramount.

Di “To Catch A Killer” colpisce subito l’impeccabile confezione, vedi l’elegante fotografia di Javier Juliá e la regia dinamica, ricercata ma non frenetica di Szifron, sempre al servizio della storia e dei personaggi che sono frutto di un casting azzeccato. Shailene Woodley e Ben Mendelsohn costruiscono una dinamica funzionale dando ai loro personaggi le sfumature necessarie a renderli credibili, lasciando volutamente intatte le idiosincrasie che ne tratteggiano i caratteri.

Damián Szifron costruisce un thriller di stampo derivativo che sembra pagare tributo a diversi classici “crime” degli anni ’90 e non solo. Woodley ad esempio, fatte le dovute differenze, presenta similitudini con la Clarice Sterling di Jodie Foster protagonista de Il silenzio degli innocenti, ma il suo personaggio non raggiunge quel livello di empatia. Vedi la parte finale del film, dove Woodley non sembra riuscire a creare il pathos necessario a fare la differenza tra un film nel complesso godibile, e un film che resti invece impresso per la recitazione.

Sempre in riferimento a queste atmosfere sin troppo familiari, al ritmo cadenzato e alla caratterizzazione dei personaggi, “To Catch A Killer” prova a rievocare per suggestioni un mix di diverse pellicole tra queste in primis Il collezionista di ossa con la poliziotta talentuosa ma alle prime armi di Angelina Jolie, ma nel film di Szifron abbiamo colto anche reminiscenze di Un giorno di ordinaria follia, Cop Land, Blue Steel – Bersaglio mortale con Jamie Lee Curtis e anche il più recente Identità violate, altro film con protagonista Angelina Jolie.

Curiosità: “XM21” era la designazione di quello che sarebbe diventato il fucile da cecchino M21, utilizzato dall’esercito statunitense fino al 1988. L’arma stessa fu in seguito potenziata (fucile da cecchino M25) e impiegata dal 10th Special Forces Group e dai Navy Seals.

To Catch A Killer – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore candidato all’Oscar Carter Burwell (Carol, Gli spiriti dell’isola, Fargo, Twilight, Il Grinta, Tre manifesti a Ebbing Missouri).

(Carol, Gli spiriti dell’isola, Fargo, Twilight, Il Grinta, Tre manifesti a Ebbing Missouri). La colonna sonora del film include i brani: Cosmic di Slinger / Games di Firas Waez feat. Faber / Stranger Danger di Jitwam / Starry Night di The Kookies / Cry Me Another One di Jeb Loy Nichols feat. Cold Diamond & Mink.

1. Aftermath (1:16)

2. Run to the Explosion and Into the Smoke (2:48)

3. Eleanor Goes Home (1:57)

4. Eleanor Observant (1:04)

5. Lammark Briefing (2:01)

6. The Morgue (2:27)

7. They Have Him (2:19)

8. Eleanor Investigating (1:05)

9. Eleanor Goes Dark (1:09)

10. Why Did You Lie (3:17)

11. Shooter On Video (2:19)

12. Fight the Jackals (1:08)

13. The Fucking Truth (1:54)

14. Climbing Mountains of Trash (1:01)

15. Eleanor Blames Herself (2:02)

16. Like a Dog (0:41)

17. He’s a Ghost (1:26)

18. He Will Kill You (3:41)

19. Dean Appears (1:37)

20. Pick Up Your Trophy (0:59)

21. Stay With Me (2:43)

22. Hunted Into the Night (2:37)

La colonna sonora di “To Catch A Killer – L’uomo che odiava tutti” è disponibile su Amazon.